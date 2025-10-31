Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục Ấn Độ thông báo Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy tính toán (CT) sẽ chính thức được giảng dạy trong các trường học từ lớp 3 trở lên, bắt đầu từ niên khóa 2026 – 2027. Đây được xem là một trong những sáng kiến tiên phong trên thế giới nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ tương lai.

Theo Sở Giáo dục và Văn hóa Trường học (DoSE&L), chương trình mới được thiết kế để trang bị kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng công nghệ có đạo đức và trách nhiệm. Sở đang phối hợp cùng Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương (CBSE), Hội đồng Nghiên cứu và Đào tạo Giáo dục Quốc gia (NCERT), Tổ chức Trường học Trung ương (KVS), Tổ chức Giáo dục Ấn Độ (NVS) và các hội đồng giáo dục bang để xây dựng nội dung giảng dạy thống nhất, phù hợp với Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP) 2020 và Khung Chương trình Giáo dục Quốc gia (NCF-SE) 2023.

Tại cuộc họp tham vấn ngày 29/10 vừa qua, Hội đồng CBSE công bố thành lập Ủy ban chuyên gia do Giáo sư Karthik Raman (thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ ở Madras - IIT Madras) làm Chủ tịch nhằm phát triển chương trình học toàn diện, linh hoạt và gắn với thực tiễn.

Ông Sanjay Kumar - Thư ký DoSE&L - nhấn mạnh AI nên được coi là kỹ năng phổ thông cơ bản, không chỉ dành cho học sinh chuyên ngành. Ông cho biết việc đào tạo giáo viên và phát triển học liệu số sẽ là ưu tiên hàng đầu, với sự hỗ trợ của nền tảng chương trình xây dựng năng lực Nâng cao chất lượng giáo dục trường học thông qua đào tạo giáo viên tích hợp (NISHTHA).

Theo kế hoạch, sách giáo khoa, sổ tay hướng dẫn và nội dung số sẽ được hoàn thiện trước tháng 12/2025, sau đó triển khai đào tạo giáo viên trên toàn quốc.

Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia tiên phong trong giáo dục AI ở cấp tiểu học, hướng tới tầm nhìn “AI vì lợi ích công cộng”, nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tư duy phản biện, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.