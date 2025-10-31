Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục Ấn Độ thông báo Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy tính toán (CT) sẽ chính thức được giảng dạy trong các trường học từ lớp 3 trở lên, bắt đầu từ niên khóa 2026 – 2027. Đây được xem là một trong những sáng kiến tiên phong trên thế giới nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ tương lai.
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học

Theo Sở Giáo dục và Văn hóa Trường học (DoSE&L), chương trình mới được thiết kế để trang bị kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng công nghệ có đạo đức và trách nhiệm. Sở đang phối hợp cùng Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương (CBSE), Hội đồng Nghiên cứu và Đào tạo Giáo dục Quốc gia (NCERT), Tổ chức Trường học Trung ương (KVS), Tổ chức Giáo dục Ấn Độ (NVS) và các hội đồng giáo dục bang để xây dựng nội dung giảng dạy thống nhất, phù hợp với Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP) 2020 và Khung Chương trình Giáo dục Quốc gia (NCF-SE) 2023.

Tại cuộc họp tham vấn ngày 29/10 vừa qua, Hội đồng CBSE công bố thành lập Ủy ban chuyên gia do Giáo sư Karthik Raman (thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ ở Madras - IIT Madras) làm Chủ tịch nhằm phát triển chương trình học toàn diện, linh hoạt và gắn với thực tiễn.

Ông Sanjay Kumar - Thư ký DoSE&L - nhấn mạnh AI nên được coi là kỹ năng phổ thông cơ bản, không chỉ dành cho học sinh chuyên ngành. Ông cho biết việc đào tạo giáo viên và phát triển học liệu số sẽ là ưu tiên hàng đầu, với sự hỗ trợ của nền tảng chương trình xây dựng năng lực Nâng cao chất lượng giáo dục trường học thông qua đào tạo giáo viên tích hợp (NISHTHA).

Theo kế hoạch, sách giáo khoa, sổ tay hướng dẫn và nội dung số sẽ được hoàn thiện trước tháng 12/2025, sau đó triển khai đào tạo giáo viên trên toàn quốc.

Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia tiên phong trong giáo dục AI ở cấp tiểu học, hướng tới tầm nhìn “AI vì lợi ích công cộng”, nuôi dưỡng thế hệ trẻ có tư duy phản biện, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

PV
Ấn Độ AI giáo dục

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là sự kiện truyền thông được Bộ Nội vụ tổ chức hằng năm nhằm cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, trong buổi tiếp Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Tổng Biên tập, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn và bày tỏ hy vọng hai Đảng sẽ sớm ký kết chương trình hợp tác đã được dự thảo và chỉnh sửa.
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Pháp thử nghiệm các phương pháp điều trị béo phì tiên tiến
Pháp thử nghiệm các phương pháp điều trị béo phì tiên tiến
(Ngày Nay) - Thành phố Lyon, vốn được coi là trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu của Pháp, đang trở thành điểm thử nghiệm và đánh giá các phương pháp điều trị béo phì thế hệ mới, từ thuốc Wegovy, Mounjaro đến phẫu thuật nội soi đường tiêu hóa, trong bối cảnh tỷ lệ béo phì toàn cầu tăng gấp đôi chỉ trong 3 thập kỷ qua.
Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông
Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông
(Ngày Nay) - Giới chức y tế châu Âu đang cảnh báo về nguy cơ gia tăng từ cả dịch cúm mùa và cúm gia cầm khi mùa Đông cận kề trong bối cảnh Anh đã bắt đầu ghi nhận mùa cúm sớm bất thường và nhiều nước cũng xác nhận thêm các ổ dịch cúm H5N1.
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học
Ấn Độ tiên phong đưa AI vào trường học
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục Ấn Độ thông báo Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy tính toán (CT) sẽ chính thức được giảng dạy trong các trường học từ lớp 3 trở lên, bắt đầu từ niên khóa 2026 – 2027. Đây được xem là một trong những sáng kiến tiên phong trên thế giới nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận công nghệ tương lai.
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
LHQ cảnh báo về nguy cơ hạt nhân toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước những nguy cơ hạt nhân hiện nay, đồng thời nhấn mạnh các vụ thử hạt nhân không được phép tái diễn.