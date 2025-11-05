Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị

(Ngày Nay) - Ngày 4/11, nhân kỷ niệm Ngày Thống nhất các d ân tộc của Liên bang Nga, tại điện Kremlin , Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga tới Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á , bà đã có những đóng góp nổi bật góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác Việt - Nga trong an ninh lương thực.

Bà Thái Hương là đại diện duy nhất của Việt Nam vinh dự được tặng huân chương cao quý của Liên bang Nga trong dịp này.

Từ giấc mơ sữa sạch đến cánh đồng nước Nga

Hành trình của Anh hùng Lao động Thái Hương từ vùng đất Nghĩa Đàn (Nghệ An) đến điện Kremlin là hành trình của tư duy chiến lược và khát vọng phụng sự cộng đồng. Năm 2009, bà sáng lập Tập đoàn TH, mở đầu cho cuộc cách mạng trong ngành sữa Việt Nam với triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, con người là chủ thể, trên nền tảng phát triển bền vững”, cùng mô hình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ đến ly sữa”, nền tảng cho một nền nông nghiệp công nghệ cao hiện đại.

Chỉ sau hơn một thập kỷ, TH trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không chỉ góp phần nâng cao vị thế của sữa Việt Nam, mà còn tạo dựng niềm tin mới về sản phẩm thật, giá trị thật và con người thật.

Từ nền tảng ấy, bà Thái Hương đã quyết định đưa thương hiệu Việt ra thế giới bằng một bước đi táo bạo: Đầu tư vào Liên bang Nga trong giai đoạn nước này chịu cấm vận kinh tế.

Năm 2015, khi nhiều tập đoàn quốc tế rút lui, bà lựa chọn “đi ngược chiều gió”, triển khai tổng vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ USD vào chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trải dài từ Moscow, Kaluga, Cộng hòa Bashkortostan đến vùng Viễn Đông Primorsky, hình thành mạng lưới sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm sạch quy mô quốc gia trên đất Nga. Bà lý giải: “Trong đầu tư, quan trọng nhất là chiến lược. Điều tôi tâm đắc nhất về dự án tại Nga là tôi đã thật sự đưa ra chiến lược sản phẩm hết sức quý giá: Chọn sữa, sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị ngàn đời là sức khỏe cho con người. Chúng tôi chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa trong thời kỳ cấm vận với nước Nga và nhân dân Nga. Dù chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là con đường đi: Đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp”.

Ba trụ cột chính của chuỗi dự án TH tại Liên bang Nga hiện nay đều mang tầm vóc quốc gia. Tại tỉnh Kaluga, Tập đoàn TH đã xây dựng tổ hợp trang trại bò sữa quy mô lớn kết hợp nhà máy chế biến sữa tươi sạch, ứng dụng công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến như Đức, Thuỵ Điển, Israel… một trung tâm sản xuất sữa tươi hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Moscow, Tập đoàn TH phát triển trang trại bò sữa công nghệ cao và chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến để phục vụ thị trường tiêu thụ lớn nhất nước Nga, đồng thời triển khai hệ thống phân phối và logistics hiện đại tại thủ đô Moscow, hình thành chuỗi sản xuất công nghệ cao khép kín cho sản phẩm TH true MILK tại Nga.

Cùng với đó, tại Cộng hòa Bashkortostan, Tập đoàn TH phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trồng cây dược liệu và chế biến thực phẩm hữu cơ, hướng tới xuất khẩu.

Tại vùng Viễn Đông Primorsky, TH triển khai trang trại bò sữa quy mô 6.000 con, vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, hướng đến cung cấp sữa cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các dự án trên không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và niềm tin - khi trong thời kỳ khó khăn nhất của bạn bè, Việt Nam có một doanh nhân đã chọn đồng hành cùng nước Nga, bằng tri thức, bằng công nghệ, và trên hết, bằng trách nhiệm nhân văn.

Mong đất nở hoa và tình hữu nghị được củng cố

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ: “Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết mình đang xúc động và hạnh phúc vì được diện kiến Tổng thống Vladimir Putin tại điện Kremlin - trái tim của nước Nga; cảm nhận được sự nồng hậu, ấm áp lớn lao của Ngài - người đang từng bước tái thiết sự vĩ đại của nước Nga nhân hậu.

Để có thành tích được tôn vinh ngày hôm nay, tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài Tổng thống, cảm ơn chính quyền Liên bang Nga và đội ngũ lãnh đạo những tỉnh tôi đã đặt chân đến để triển khai dự án. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, hun đúc nên phẩm hạnh anh hùng doanh nhân trong tôi và tạo điều kiện để tôi sang đầu tư tại Liên bang Nga trong thời kỳ cấm vận.

Phần thưởng này tôi sẽ giữ trọn trong tim. Tôi nguyện sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được. Đất sẽ nở hoa và tình hữu nghị được củng cố. Những nhà khoa học, những người nông dân, công dân Việt - Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ, đời nối đời sẽ ấm no hạnh phúc”.

Đưa TH trở thành thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga

Trước những câu hỏi của phóng viên ngay sau lễ trao thưởng về cảm nhận về đất nước, con người Nga, bà Thái Hương khẳng định: “Tôi là người rất yêu nước Nga. Tôi cũng là người ngưỡng mộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Có 3 người đàn ông ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời doanh nhân của tôi thì 2 người thuộc về Liên Xô-nước Nga vĩ đại. Người thứ nhất là nhân vật Pa-ven Cóc-xa-ghin trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" và người thứ hai chính là Ngài Tổng thống Putin – Ngài là thần tượng của tôi. Được gặp Ngài trực tiếp lần thứ hai, tôi thực sự rất hạnh phúc. Vladimir Putin là người con ưu tú của nước Nga, Ngài không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Liên bang Nga mà là nhà lãnh đạo của thế giới; là biểu tượng của con người Nga: Vừa hùng tráng vừa khoáng đạt, vừa mạnh mẽ vừa thánh thiện.

Và cuối cùng, tôi muốn nói rằng nước Nga luôn là biểu tượng của sức mạnh, lòng nhân hậu và tinh thần kiên cường. Trong tâm thức của người Việt nói chung và bản thân tôi nói riêng, nước Nga là người bạn lớn, là những ký ức đẹp của những năm tháng học tập, lao động, cùng chia sẻ niềm tin và lý tưởng về hòa bình, công lý và tình người”.

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục triển khai những dự án hiện có theo kế hoạch, cung cấp cho người tiêu dùng Nga những bộ sản phẩm tốt cho sức khỏe; tận dụng các thành tựu về khoa học công nghệ và khoa học quản trị đã thành công trên thế giới, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn để khai thác triệt để lợi thế của điều kiện tự nhiên nước Nga.

Đứng trước vấn đề an ninh lương thực và an toàn thực phẩm, Liên bang Nga có đủ điều kiện thuận lợi: Nguồn đất đai rộng lớn, màu mỡ, đất sạch, nước sạch để phát triển nguồn lương thực, thực phẩm không những cho nước Nga mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới; phát huy hoàn toàn lợi thế sản phẩm nông nghiệp, từ sản phẩm sạch đến organic.

Với chiến lược “Trân quý Mẹ Thiên nhiên” ngay từ ngày đầu khởi dựng, coi con người là chủ thể trên nền tảng phát triển bền vững, Tập đoàn TH không đang tiếp nối hành trình thành công, triển khai xây dựng thương hiệu, hệ thống phân phối tại Liên bang Nga, được đánh giá sẽ trở thành thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga mang tầm quốc tế, góp phần vì một nước Nga hùng cường, thịnh vượng, đồng thời góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.