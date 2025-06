Anh hùng Lao động Thái Hương được vinh danh Nhà lãnh đạo phát triển bền vững

Cùng với giải thưởng dành cho người đứng đầu doanh nghiệp, Tập đoàn TH còn được tạp chí danh tiếng của Vương quốc Anh vinh danh ở 3 hạng mục cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống gồm: Giải thưởng Sản phẩm xuất sắc trong Đổi mới Sáng tạo ngành Sữa - Excellence in Dairy Innovation – cho sản phẩm TH true YOGURT TOPCUP; Sản phẩm xuất sắc trong Giải pháp Tăng cường Sức khỏe - Excellence in Gut Health Solutions cho TH true YOGURT Probiotics và giải Sản phẩm Sữa hoàn toàn từ thiên nhiên xuất sắc nhất - Best Natural Dairy Product cho sữa chua TH true YOGURT.

“Bà Thái Hương đã cho thấy sự kiên định khi dẫn dắt các doanh nghiệp của mình đi theo hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích từ những ngày đầu tiên. Thực tế qua những gì chúng tôi khảo sát và nghiên cứu, con đường phát triển bền vững những năm gần đây ở các doanh nghiệp do bà dẫn dắt ngày càng nổi bật và được thực hiện rất bài bản, khoa học. Không chỉ thể hiện tư duy vượt trội đó ở Việt Nam, các dự án quốc tế của bà tại Liên bang Nga hay Australia cũng thể hiện cam kết với cộng đồng và trách nhiệm xã hội rất rõ ràng, mà đi cùng với những bước đi bền vững đó, thành quả kinh doanh cũng rất nổi bật”, ông Arthur Solomon, cố vấn nghiên cứu và phân tích thị trường của Tạp chí Global Brands, nhận định.

“Từ góc nhìn cá nhân, điều khiến tôi ấn tượng nhất về bà Thái Hương và Tập đoàn TH chính là cam kết kiên định với mục tiêu và giá trị cốt lõi. Điều làm nên sự khác biệt của TH không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở sự chính trực trong từng mắt xích của chuỗi hoạt động – từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Bà Thái Hương không chỉ định hướng TH đi theo các xu hướng toàn cầu về phát triển bền vững và đổi mới – mà nhiều khi còn dẫn dắt xu hướng. Việc tích hợp nông nghiệp đạo đức, công nghệ tiên tiến và tinh thần tôn trọng cộng đồng cùng sức khỏe con người đã thể hiện một tầm nhìn vượt xa khuôn khổ kinh doanh thông thường. Chính cách tiếp cận toàn diện, dựa trên giá trị nhân văn ấy đã làm cho Tập đoàn TH thực sự xứng đáng với những giải thưởng và sự công nhận quốc tế mà thương hiệu đang nhận được”, ông Solomon khẳng định.

4 giải thưởng TH nhận được trong hệ thống giải Global Brands Awards 2025, theo Hội đồng đánh giá, cho thấy Tập đoàn TH đang mở rộng ảnh hưởng ra khu vực và toàn cầu. Nhận định này dựa trên một số lợi thế cốt lõi:

• Bản sắc thương hiệu rõ ràng: TH đã xây dựng được uy tín vững chắc xoay quanh thông điệp “Hoàn toàn từ Thiên nhiên; Tươi – Ngon – Bổ dưỡng”, điều này đặc biệt phù hợp với các giá trị tiêu dùng hiện đại cả trong nước lẫn quốc tế.

• Dẫn đầu về phát triển bền vững: Các khoản đầu tư vào kinh tế xanh, quy trình sản xuất sạch và cam kết ESG đã định vị TH là một doanh nghiệp tiên phong có tầm nhìn dài hạn.

• Chất lượng và đổi mới: TH không ngừng nâng cao tiêu chuẩn về đổi mới sản phẩm, an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ – những yếu tố then chốt để cạnh tranh ở tầm quốc tế.

• Công nhận toàn cầu: Các giải thưởng danh giá gần đây cùng với sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế, trong các mối quan hệ đối tác và hoạt động xuất khẩu đã giúp thương hiệu mở rộng dấu ấn vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Với định hướng chiến lược và cách tiếp cận dựa trên giá trị, TH đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại diện tiêu biểu cho ngành sữa Việt Nam, đồng thời góp phần định hình tương lai nông nghiệp bền vững trong khu vực.

Global Brands Awards là hệ thống giải thưởng uy tín do Tạp chí Global Brands sáng lập năm 2013 với sự phối hợp của các công ty quốc tế phân tích dữ liệu, đánh giá thương hiệu độc lập... Tất cả các đề cử hàng năm của Global Brands Awards đều trải qua quy trình 6 bước đánh giá nghiêm túc: Đề cử cấp quốc gia – Tiếp nhận hồ sơ ứng cử - Thẩm định thông tin hồ sơ bởi ủy ban nội bộ - Đề cử danh sách đạt giải sơ bộ tới đơn vị phân tích độc lập đánh giá theo tiêu chí giải - Ủy ban đánh giá xếp hạng giải theo báo cáo phân tích – Công bố danh sách đạt giải. Lễ trao giải hàng năm được tổ chức trang trọng ở các địa danh nổi bật trên thế giới là sự kiện đáng mong chờ của giới kinh doanh.

Từ hàng trăm đề cử, buổi lễ trao giải Global Brand Award năm 2025 tại Dubai chỉ chọn vinh danh chủ nhân của 31 giải thưởng cho các nhà lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, ở phạm vi Toàn cầu chỉ có 3 giải thưởng gồm: Chiến lược lãnh đạo xuất sắc thuộc về Mohammadreza Ordikhani – Tổng Giám đốc Novin Saffron, giải Nhà lãnh đạo có tầm nhìn – Ngành Viễn thông được trao cho Sunil Bharti Mittal - Chủ tịch Tập đoàn Bharti (sở hữu Airtel) và giải thưởng Nhà lãnh đạo Phát triển bền vững xuất sắc nhất năm được trao cho Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam.

Đây là dấu mốc mới nhất được quốc tế ghi nhận trên hành trình phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng của Anh hùng Lao động Thái Hương và Tập đoàn TH. Trước đó, năm 2023, giải thưởng Le Fonti Global Awards của Italy cũng vinh danh bà ở Hạng mục Phát triển Bền vững phạm vi toàn cầu với Giải thưởng Nhà lãnh đạo của năm. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) vinh danh trong "17 gương mặt Hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững" năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSRWorks International vinh danh trong danh sách Top 10 'Phụ nữ vì sự phát triển bền vững' 2021 tại châu Á. Tạp chí tài chính của Mỹ (Forbes) bình chọn bà vào Top 50 nữ doanh nhân quyền lực Châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất ở Việt Nam được bình chọn Giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai (UAE); Giải thưởng Nữ doanh nhân Quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới - World Knowledge Forum (WKF); Giải nữ doanh nhân xuất sắc Stevie Award, Doanh nhân xuất sắc Châu Á…

Với tầm nhìn chiến lược, bà Thái Hương đã xây dựng con đường phát triển bền vững cho TH ngay từ những ngày đầu thành lập, dựa trên công thức nhất quán là trí tuệ Việt kết hợp tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới cùng nguyên tắc “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”. Ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, các hoạt động sản xuất – kinh doanh của TH đã được thiết kế theo hướng giảm phát thải tối đa, tối ưu hiệu quả vận hành, và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất ngay tại chính đồng đất Việt Nam. Từ năm 2018, bà đã kiến tạo chính sách Phát triển bền vững cho TH gồm 6 trụ cột bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế GRI: Dinh dưỡng và Sức khỏe, Môi trường, Con người, Giáo dục, Cộng đồng, Phúc lợi động vật. Đến nay, TH đã trở thành một hình mẫu tại Việt Nam về mô hình kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn cũng như nỗ lực triển khai các giải pháp giảm phát thải cho toàn chuỗi sản xuất từ đồng cỏ tới bàn ăn.

Bà Thái Hương là người thực hiện thành công cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cuộc cách mạng dinh dưỡng cho người Việt, tiên phong làm kinh tế dưới tán rừng, tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho người dân, gìn giữ môi trường. Dự án sữa tươi sạch TH true MILK đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng tại Việt Nam. Dự án này đã xác lập kỷ lục dành cho cụm trang trại bò sữa công nghệ cao sản xuất khép kín có quy mô lớn nhất thế giới, các sản phẩm sữa tươi thuộc tập đoàn TH chiếm 51,9% thị phần sữa tươi tại Việt Nam.

Là người khởi xướng Chương trình Sữa học đường Quốc gia, bà luôn mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho con trẻ, phục vụ sứ mệnh “Vì tầm vóc Việt”. Tập đoàn TH do bà dẫn dắt đã đồng hành cùng ngành giáo dục Việt Nam nghiên cứu mô hình bữa ăn học đường và nhiều hoạt động cải thiện dinh dưỡng, thể chất cho trẻ em.

Bà cũng đang tư vấn đầu tư cho các Dự án phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Bắc, Tây Nghệ An, Tây Nguyên… tái tạo những cánh rừng, bảo tồn và khai thác thảo dược bản địa giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gìn giữ môi trường - nơi cung cấp nguồn nước sạch và hệ sinh thái cho cả cộng đồng.

Các mô hình phát triển bền vững thành công của bà đang tiếp tục được nhân rộng với các dự án lớn tại Liên bang Nga, Australia…

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP 26), Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt được mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero vào năm 2050. Tiên phong đồng hành cùng nhà nước, bà Thái Hương đã định hướng Tập đoàn TH trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật trong ngành nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam tiên phong tạo dựng nên nền sản xuất xanh, nền kinh tế bền vững. Từ tư duy đến hành động, từ quản trị đến thực thi, TH đều tập trung vào 3 hoạt động: Cắt giảm phát thải khí nhà kính; chuyển đổi sang sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và hấp thụ khí nhà kính. Liên tục thực thi các sáng kiến, Tập đoàn TH đã đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp tại trang trại và nhà máy trung bình đạt 15%/năm ở phạm vi phát thải khí nhà kính trực tiếp. Mục tiêu giảm tổng phạm vi phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp trên một đơn vị sản phẩm tại nhà máy, trang trại TH cũng là giảm trung bình 15%/năm. Mọi hoạt động của TH đều tuân thủ nguyên tắc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Mới đây nhất, ngày 4/4/2025 - hai công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH, gồm Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên, vừa được chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014. Đây là 2 công ty đầu tiên của Việt Nam được Control Union - tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập và uy tín - thẩm định và xác nhận.

Hai công ty của Tập đoàn TH đã tiến hành tính toán kiểm kê phát thải theo Tiêu chuẩn nghị định thư về kiểm kê khí nhà kính doanh nghiệp - chuẩn mực kế toán được sử dụng rộng rãi nhất; các dữ liệu trung hòa carbon của hai công ty được xác nhận là phù hợp theo yêu cầu của PAS 2060:2014 - tiêu chuẩn kỹ thuật do Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standard Institute (BSI) phát triển, là phương pháp tiếp cận được công nhận, chuẩn hóa và minh bạch trên toàn thế giới. Tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty Cổ phần Sữa TH là 26,670.14 tấn CO2; tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là 11,631.68 tấn CO2.

Song song với các mục tiêu môi trường, Tập đoàn TH của bà Thái Hương còn đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. “Tập đoàn TH đã đóng góp trực tiếp và quan trọng vào tốc độc tăng trưởng 9% GRDP của Nghệ An và 14 – 15% của huyện Nghĩa Đàn trong năm 2024. Cùng với đó, tập đoàn đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống người dân”, ông Phạm Chí Kiên, Bí thư huyện ủy Nghĩa Đàn chia sẻ.

Các sáng kiến thúc đẩy bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, biến chất thải thành tài nguyên không chỉ thúc đẩy phát triển bền vững của tập đoàn TH cũng mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Những bước đi tiên phong của Tập đoàn TH là cơ sở để các lãnh đạo địa phương đánh giá, nhân rộng mô hình trong tương lai.