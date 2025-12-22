Ấn định số đơn vị bầu cử, đại biểu Quốc hội được bầu tại các tỉnh, thành phố

(Ngày Nay) - Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Nghị quyết nêu rõ: Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38.

Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

Thành phố Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 21.

Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.

Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.