Áo sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

(Ngày Nay) - Ngày 23/4 tại thủ đô Vienna của Áo, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi làm việc với ông Tobias Lang, Giám đốc Trung tâm Hòa bình Áo, nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam - Áo trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Là quốc gia trung lập và trung tâm của ngoại giao đa phương và các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ), Áo tích cực đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 1960 và đã cử hơn 100.000 quân nhân, cảnh sát và lực lượng dân sự tham gia hơn 100 phái bộ chủ yếu ở châu Phi, Trung Đông, châu Âu. Trung tâm Hòa bình Áo thuộc Bộ Quốc phòng nước này, được thành lập năm 1982, tập trung các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo về gìn giữ hòa bình, trung gian hòa giải với nhiều nước trên thế giới, được LHQ trao tặng danh hiệu "Sứ giả hòa bình" và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tặng "Giải thưởng giáo dục hòa bình".

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Các sĩ quan quân đội của Việt Nam bắt đầu tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ từ năm 2014 và các sĩ quan công an bắt đầu tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ từ năm 2022 ở khu vực Abyei, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2026. Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế nói chung, với Áo nói riêng, trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình, nhất là về ngoại ngữ, kỹ năng, kiến thức chuyên ngành gìn giữ hòa bình và kiến thức văn hóa, luật pháp quốc tế, ứng dụng công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ.

Ông Tobias Lang bày tỏ ấn tượng với chủ trương đúng đắn, nỗ lực vượt bậc và những kết quả đáng khích lệ của Việt Nam trong việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Trung tâm Hòa bình Áo với bề dày kinh nghiệm và mạng lưới đội ngũ chuyên gia, giảng viên uy tín sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu (như kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao kỹ năng cho các sĩ quan nữ, ứng dụng công nghệ trong hoạt động gìn giữ hòa bình…), tổ chức các khóa học và hội thảo về trung gian, hòa giải trong xung đột quốc tế... Ông Tobias Lang tin tưởng hợp tác hai nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình LHQ có nhiều tiềm năng, cần thúc đẩy thực chất, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững chung của thế giới.