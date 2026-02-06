Apple Ads và Apple Maps không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật kỹ thuật số EU

(Ngày Nay) - Sau quá trình đánh giá, cơ quan điều hành EU cho rằng hai nền tảng Apple Ads và Apple Maps chưa đóng vai trò trung gian thiết yếu giữa doanh nghiệp và người dùng trong hệ sinh thái số khu vực.

Ủy ban châu Âu (EC) mới đây đã công bố kết luận cho rằng dịch vụ quảng cáo trực tuyến Apple Ads và dịch vụ bản đồ trực tuyến Apple Maps của Tập đoàn Apple không thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Quyết định được đưa ra sau khi Apple ngày 27/11/2025, chủ động thông báo và cung cấp các lập luận giải trình liên quan đến hai dịch vụ nêu trên. Theo đó, Apple cho rằng Apple Ads và Apple Maps không nằm trong diện bị coi là “cổng kiểm soát” quan trọng, đóng vai trò trung gian thiết yếu giữa doanh nghiệp và người dùng cuối trong hệ sinh thái số.

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, EC kết luận rằng Apple không giữ vai trò “người gác cổng” (gatekeeper) đối với Apple Ads và Apple Maps.

Theo EC, cả hai nền tảng hiện chưa đạt đến quy mô và mức độ ảnh hưởng cần thiết để trở thành cầu nối chủ chốt cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng. Trong đó, Apple Maps có tỷ lệ sử dụng tương đối thấp tại thị trường Liên minh châu Âu (EU), còn Apple Ads chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thể thị trường quảng cáo trực tuyến của khu vực.

Tuy nhiên, EC nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường và sẵn sàng xem xét lại quyết định nếu trong tương lai có những thay đổi đáng kể về quy mô hoặc vai trò của các dịch vụ này.

Quyết định trên không ảnh hưởng đến việc Apple đã bị xác định là “người gác cổng” đối với một số dịch vụ nền tảng cốt lõi khác theo DMA vào tháng 9/2023 và tháng 4/2024.

Đối với các dịch vụ này, Apple vẫn phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của luật thị trường số của EU.