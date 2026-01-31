Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026

(Ngày Nay) - Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.

Theo 4 nguồn tin thân cận, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ sẽ tập trung vào việc ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên cũng như 2 mẫu iPhone không gập với camera cao cấp hơn và màn hình lớn hơn cho sản phẩm chủ lực của mình vào nửa cuối năm nay. Mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ được giao hàng vào nửa đầu năm 2027.

Động thái này nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận từ các mẫu sản phẩm cao cấp trong bối cảnh giá chip nhớ và các vật liệu khác đang tăng cao. Ngoài ra, theo các nguồn tin, việc này cũng rất quan trọng đối với Apple để giảm thiểu mọi trục trặc tiềm tàng trong quá trình sản xuất hàng loạt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, vốn đòi hỏi các kỹ thuật công nghiệp phức tạp hơn và các vật liệu mới, có thể cần nhiều thời gian hơn để đạt được chất lượng sản xuất yêu cầu.

Apple đang chuẩn bị ít nhất 5 mẫu iPhone mới: một chiếc iPhone Air cải tiến, mẫu mỏng nhất từ trước đến nay; chiếc iPhone tiêu chuẩn mới; và 3 mẫu cao cấp. Thời điểm giao hàng của iPhone Air vẫn chưa rõ, nhưng dự kiến sẽ không diễn ra trong năm nay.

Chuỗi cung ứng công nghệ, đặc biệt là phân khúc điện tử tiêu dùng, đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng do tình trạng thiếu hụt chip nhớ và nhiều loại vật liệu khác. Theo báo cáo của Nikkei Asia, một số nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc, bao gồm Xiaomi, Oppo, Vivo và Transsion, đã hạ dự báo sản lượng xuất xưởng trong năm nay.

Mặc dù là một trong những tập đoàn cung ứng lớn nhất thế giới, Apple cũng đang phải đối mặt với những hạn chế tiềm tàng về nguồn cung khi một số nhà cung cấp hiện tại đã chuyển trọng tâm và nguồn lực sang phục vụ các công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng như Nvidia, Google và Amazon.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập hôm 29/1, hãng cảnh báo rằng họ đang phải đối mặt với những hạn chế về nguồn cung iPhone, điều này đang ảnh hưởng đến hoạt động trong quý I. Theo báo cáo trước đây của Nikkei Asia, Apple cũng lo ngại về nguồn cung vải thủy tinh cao cấp dùng cho chất nền chip trong iPhone, vì hệ thống máy chủ AI tiêu thụ phần lớn nguồn cung toàn cầu.

Nhà sản xuất iPhone sẽ sớm tổ chức cuộc họp thường kỳ với các nhà cung cấp tại Cupertino, California, nơi đặt trụ sở chính của hãng. Lần này, sự kiện đã được mở rộng để bao gồm nhiều nhà sản xuất linh kiện và nhà cung cấp vật liệu hơn nhằm đảm bảo sự liên tục của chuỗi cung ứng trong năm.

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh không phải là những người duy nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2026. Nhiều nhà sản xuất máy tính cá nhân đã nhanh chóng thiết kế lại các mẫu mã hoặc sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong danh mục sản phẩm nhằm tận dụng tốt hơn nguồn chip nhớ hạn chế và kiểm soát chi phí đang tăng vọt, trong khi một số hãng smartphone Trung Quốc đã hủy kế hoạch ra mắt một số mẫu máy phổ thông do chi phí cao hơn và các điểm nghẽn trong nguồn cung.

Apple không phản hồi yêu cầu bình luận về những thông tin này.