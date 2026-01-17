OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

(Ngày Nay) - Công ty công nghệ OpenAI cho biết sẽ sớm bắt đầu hiển thị quảng cáo trên ứng dụng ChatGPT đối với những người dùng không trả phí, đánh dấu bước đi mới nhằm tìm kiếm nguồn thu bền vững từ nền tảng trí tuệ nhân tạo có hơn 800 triệu người dùng toàn cầu.

Theo thông báo ngày 17/1, OpenAI hiện chưa triển khai chính thức nhưng sẽ thử nghiệm quảng cáo trong vài tuần tới. Các quảng cáo dự kiến xuất hiện ở cuối câu trả lời của ChatGPT, trong trường hợp có sản phẩm hoặc dịch vụ được tài trợ phù hợp với nội dung cuộc trò chuyện. Công ty khẳng định quảng cáo sẽ được gắn nhãn rõ ràng và tách biệt hoàn toàn với phần trả lời do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Bà Fidji Simo - Giám đốc mảng ứng dụng của OpenAI - nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến câu trả lời của ChatGPT”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh OpenAI, dù được định giá khoảng 500 tỷ USD, vẫn đang thua lỗ và chịu áp lực lớn trong việc đảm bảo dòng tiền. Công ty cần nguồn thu bổ sung để đáp ứng các cam kết tài chính lên tới hơn 1.000 tỷ USD cho chip xử lý và trung tâm dữ liệu – nền tảng vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

OpenAI hiện có doanh thu từ gói thuê bao trả phí, song theo ban lãnh đạo công ty, chừng đó là chưa đủ. Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman thừa nhận: “Rất nhiều người muốn sử dụng AI nhưng không muốn trả tiền, vì vậy chúng tôi hy vọng mô hình kinh doanh này có thể phát huy hiệu quả”. Ông cũng cho biết cá nhân ông không phản đối quảng cáo, thậm chí đánh giá tích cực trải nghiệm quảng cáo được cá nhân hóa trên Instagram của Meta.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư và niềm tin người dùng. Bà Miranda Bogen - Giám đốc Phòng thí nghiệm quản trị AI thuộc Trung tâm Dân chủ và Công nghệ (CDT) - cảnh báo rằng việc đưa quảng cáo cá nhân hóa vào chatbot có thể đẩy OpenAI “đi theo con đường rủi ro” mà các nền tảng mạng xã hội từng trải qua.

Bà nêu rõ: “Người dùng sử dụng chatbot cho rất nhiều mục đích, kể cả như một người bạn đồng hành hay cố vấn. Sẽ rất nguy hiểm nếu công cụ đó khai thác niềm tin của họ để bán hàng cho nhà quảng cáo”.

Đáng chú ý, Google và Meta – hai “ông lớn” thống trị thị trường quảng cáo số – đã sớm tích hợp quảng cáo vào các tính năng AI của mình. Việc OpenAI tham gia cuộc chơi này cho thấy cuộc đua thương mại hóa AI đang bước sang giai đoạn mới, nơi bài toán cân bằng giữa doanh thu, đạo đức và niềm tin người dùng trở nên ngày càng phức tạp.