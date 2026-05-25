Bắc Bộ, Trung bộ nắng nóng trên 40 độ C

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26-27/5, nắng nóng ở nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài.

Cụ thể, ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%, thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 9-18 giờ.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cảnh báo nắng nóng nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong...Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Dự báo xa hơn (từ đêm 26/5 đến 3/6), ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ giảm nhiệt, cụ thể từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ từ chiều tối 28-30/5 có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ từ chiều tối và tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to .

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ngoài ra, chuyên gia dự báo khí hậu cho rằng, từ tháng 6-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.