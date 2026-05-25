Nhà văn Mạc Ngôn: Sức sống bền bỉ của văn chương trong thời đại AI

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học, Mạc Ngôn, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người, nhấn mạnh năng lực sáng tạo nguyên bản là giá trị cốt lõi làm nên vai trò của nhà văn.
Nhà văn Mạc Ngôn: Sức sống bền bỉ của văn chương trong thời đại AI

Nhà văn Mạc Ngôn cho rằng dù AI có thể tạo ra nhiều thay đổi và thách thức đối với nhiều ngành nghề, song văn học sáng tạo vẫn là lĩnh vực mà con người giữ vai trò không thể thay thế. Theo ông, điều quý giá nhất của nhà văn là khả năng sáng tạo những tác phẩm chưa từng được viết, xây dựng những hình tượng nhân vật điển hình chưa từng xuất hiện trong văn học. Đây chính là lý do tồn tại và giá trị của người cầm bút.

Ông Mạc Ngôn nhận định AI được hình thành và phát triển dựa trên kho dữ liệu khổng lồ từ các tác phẩm của nhiều thế hệ nhà văn, nghệ sĩ. Công nghệ này có thể tái tổ hợp nội dung để tạo ra những sản phẩm mới, nhưng nếu thiếu các tác phẩm nguyên bản liên tục được sáng tạo, sự phát triển của AI cũng sẽ bị hạn chế. Ông cho rằng chỉ khi các nhà văn tiếp tục sáng tạo và cung cấp thêm tác phẩm mới, AI mới có thể tiếp tục tiến bộ.

Dù vậy, nhà văn Trung Quốc cũng đánh giá AI sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng như một công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực văn học, đặc biệt là dịch thuật, sản xuất phim ảnh, hoạch định nội dung và các khâu kỹ thuật.

Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng, việc AI tham gia sáng tạo nội dung văn học đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành xuất bản, dịch thuật và sản xuất nội dung số. Tuy nhiên, giới chuyên gia và nhiều nhà văn cho rằng AI chủ yếu vẫn đóng vai trò công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu quả xử lý kỹ thuật và gợi mở ý tưởng, thay vì có thể thay thế hoàn toàn khả năng sáng tạo, cảm xúc và trải nghiệm sống của con người. Các tác phẩm văn học mang dấu ấn cá nhân, chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn vẫn được xem là yếu tố cốt lõi làm nên sức sống lâu dài của văn chương trong thời đại công nghệ số.

Mạc Ngôn là bút danh của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Quản Mạc Nghiệp, Ông được đánh giá là “một trong những nhà văn nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu rộng tới tất cả nhà văn Trung Quốc”. Các tác phẩm của ông được biết đến với những mô tả sống động về cuộc sống nông thôn, sử dụng thủ pháp châm biếm và đả kích để khám phá các vấn đề chính trị và xã hội của họ.

Cho đến nay, Mạc Ngôn đã xuất bản hơn 40 tác phẩm, bao gồm tiểu thuyết và truyện ngắn. Đặc biệt, tiểu thuyết “Cây tỏi nổi giận” (1988) được dịch sang 30 ngôn ngữ và được đón nhận rộng rãi cả ở Trung Quốc và thế giới vì khắc họa chân thực chân dung của cuộc đấu tranh khó khăn của nông dân Trung Quốc trong thế kỷ 20.

PV
Nhà văn Mạc Ngôn văn chương AI

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.
Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà hỏi thăm, động viên thân nhân và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
(Ngày Nay) - Tối 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.