Nhà văn Mạc Ngôn: Sức sống bền bỉ của văn chương trong thời đại AI

(Ngày Nay) - Nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học, Mạc Ngôn, khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế hoạt động sáng tạo văn học của con người, nhấn mạnh năng lực sáng tạo nguyên bản là giá trị cốt lõi làm nên vai trò của nhà văn.

Nhà văn Mạc Ngôn cho rằng dù AI có thể tạo ra nhiều thay đổi và thách thức đối với nhiều ngành nghề, song văn học sáng tạo vẫn là lĩnh vực mà con người giữ vai trò không thể thay thế. Theo ông, điều quý giá nhất của nhà văn là khả năng sáng tạo những tác phẩm chưa từng được viết, xây dựng những hình tượng nhân vật điển hình chưa từng xuất hiện trong văn học. Đây chính là lý do tồn tại và giá trị của người cầm bút.

Ông Mạc Ngôn nhận định AI được hình thành và phát triển dựa trên kho dữ liệu khổng lồ từ các tác phẩm của nhiều thế hệ nhà văn, nghệ sĩ. Công nghệ này có thể tái tổ hợp nội dung để tạo ra những sản phẩm mới, nhưng nếu thiếu các tác phẩm nguyên bản liên tục được sáng tạo, sự phát triển của AI cũng sẽ bị hạn chế. Ông cho rằng chỉ khi các nhà văn tiếp tục sáng tạo và cung cấp thêm tác phẩm mới, AI mới có thể tiếp tục tiến bộ.

Dù vậy, nhà văn Trung Quốc cũng đánh giá AI sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng như một công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực văn học, đặc biệt là dịch thuật, sản xuất phim ảnh, hoạch định nội dung và các khâu kỹ thuật.

Trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng, việc AI tham gia sáng tạo nội dung văn học đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành xuất bản, dịch thuật và sản xuất nội dung số. Tuy nhiên, giới chuyên gia và nhiều nhà văn cho rằng AI chủ yếu vẫn đóng vai trò công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao hiệu quả xử lý kỹ thuật và gợi mở ý tưởng, thay vì có thể thay thế hoàn toàn khả năng sáng tạo, cảm xúc và trải nghiệm sống của con người. Các tác phẩm văn học mang dấu ấn cá nhân, chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn vẫn được xem là yếu tố cốt lõi làm nên sức sống lâu dài của văn chương trong thời đại công nghệ số.

Mạc Ngôn là bút danh của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Quản Mạc Nghiệp, Ông được đánh giá là “một trong những nhà văn nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu rộng tới tất cả nhà văn Trung Quốc”. Các tác phẩm của ông được biết đến với những mô tả sống động về cuộc sống nông thôn, sử dụng thủ pháp châm biếm và đả kích để khám phá các vấn đề chính trị và xã hội của họ.

Cho đến nay, Mạc Ngôn đã xuất bản hơn 40 tác phẩm, bao gồm tiểu thuyết và truyện ngắn. Đặc biệt, tiểu thuyết “Cây tỏi nổi giận” (1988) được dịch sang 30 ngôn ngữ và được đón nhận rộng rãi cả ở Trung Quốc và thế giới vì khắc họa chân thực chân dung của cuộc đấu tranh khó khăn của nông dân Trung Quốc trong thế kỷ 20.