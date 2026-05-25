Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện

(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.

Theo NSMO, ngày 23/5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 53.512 MW vào lúc 13 giờ 45 phút, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,116 tỷ kWh. Đáng chú ý, dù là ngày thứ Bảy, công suất cực đại miền Bắc vẫn đạt 26.562 MW vào lúc 22 giờ 20 phút, cao hơn 143 MW so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15/5 trước đó.

Sản lượng điện tiêu thụ của các miền Bắc, Trung, Nam lần lượt đạt 551 triệu kWh, 105 triệu kWh và 460 triệu kWh, tương ứng chiếm 49,4%, 9,4% và 41,2% tổng sản lượng toàn hệ thống.

Về cơ cấu huy động nguồn điện trong ngày 23/5, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 603,3 triệu kWh, tương đương 54,1% tổng sản lượng phát điện. Thủy điện huy động 306,2 triệu kWh, chiếm 27,4%; tuabin khí đạt 57 triệu kWh; điện mặt trời đạt 53,6 triệu kWh; điện mặt trời mái nhà ước đạt 45,2 triệu kWh; điện gió đạt 30,1 triệu kWh.

Theo số liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 24/5, công suất phụ tải toàn quốc tại cao điểm chiều đã đạt 47.854 MW vào lúc 13 giờ 30 phút. Dù là ngày Chủ nhật, mức tiêu thụ điện toàn quốc vẫn tương đương khoảng 90% ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận trong ngày Chủ nhật, tăng 12,8% so với Chủ nhật tuần trước.

Tại miền Bắc, công suất cao điểm chiều ngày 24/5 đạt 24.722 MW, tăng 16% so với Chủ nhật tuần trước. NSMO dự báo vào cao điểm tối lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc sẽ lần lượt đạt khoảng 49.200 MW và 26.800 MW. Nếu dự báo này xảy ra, miền Bắc sẽ tiếp tục lập kỷ lục tiêu thụ điện mới của năm 2026, dù vẫn là ngày nghỉ cuối tuần. NSMO cho biết điện áp các nút trên hệ thống và mức mang tải thiết bị hiện vẫn nằm trong giới hạn vận hành cho phép.

Dự báo ngày 25/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Bắc Bộ duy trì nền nhiệt 36-39 độ C, riêng Hà Nội phổ biến 37-39 độ C, khu vực trung tâm có nơi cận ngưỡng 40 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài từ 9-18 giờ.

Trước dự báo phụ tải tiếp tục tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 25/5 dự kiến đạt khoảng 1,136 tỷ kWh; công suất cực đại toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 53.503 MW, riêng miền Bắc khoảng 27.960 MW.

Để bảo đảm cung ứng điện, NSMO đã yêu cầu khởi động các tổ máy chạy dầu giá thành cao gồm S1, S2 Ô Môn I sử dụng dầu FO, dự kiến hòa lưới trước 7 giờ ngày 25/5. Các tổ máy dầu khác tại Thủ Đức và Cần Thơ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng huy động tùy theo diễn biến phụ tải thực tế.

NSMO đồng thời khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trưa và tối, nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.