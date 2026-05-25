Người nhà Tổng Giám đốc Thép Tiến Lên bán “chui” gần 2,4 triệu cổ phiếu.

(Ngày Nay) - Bà Phạm Thúy Liễu, chị dâu của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH) đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH, tương ứng gần 24 tỷ đồng…

Mới đây, Ủy ban Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt bà Phạm Thúy Liễu số tiền gần 480 triệu đồng kèm đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 4 tháng, do cá nhân này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo Thanh tra, bà Phạm Thúy Liễu đã bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH, tương ứng số tiền gần 24 tỷ đồng nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Điều này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Báo cáo Quản trị 2025 của TLH cho thấy, bà Liễu là chị dâu của bà Phạm Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐQT TLH. Là người nằm trong diện công bố thông tin, việc bà Liễu không thực hiện báo cáo trước khi giao dịch đã vi phạm quy định trong lĩnh vực chứng khoán.

Vì vậy, bà Liễu bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 2% trên quy mô giao dịch tính theo mệnh giá, tương ứng gần 480 triệu đồng. Áp dụng hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 4 tháng.

Về bà Phạm Thị Hồng, bà Hồng sinh năm 1968 và là lãnh đạo lâu năm của TLH và từ 28/6/2025 đến nay, bà đảm nhận cương là Phó Chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, bà Hồng chính là vợ của ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT TLH.

Thông báo xử phạt của UBCKNN mới đây lại đề cập bà Hồng với vai trò Tổng Giám đốc TLH. Như vậy, sai phạm của bà Liễu thực tế đã diễn ra từ lâu (trước tháng 5/2024, khi bà Hồng còn giữ vị trí Tổng Giám đốc TLH).

Trên thị trường, cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên có diễn biến không mấy tích cực từ đầu năm 2026 đến nay khi giảm khoảng 2,1%, từ vùng 4.740 đồng/cổ phiếu xuống còn khoảng 4.640 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/5/2026. Tuy mức giảm không quá mạnh nếu nhìn theo năm, nhưng xu hướng giao dịch cho thấy cổ phiếu vẫn đang trong trạng thái suy yếu kéo dài và thiếu động lực phục hồi rõ rệt.

Đáng chú ý, TLH liên tục giao dịch dưới vùng giá 5.000 đồng/cổ phiếu trong phần lớn thời gian từ đầu năm. Trong 93 phiên giao dịch tính từ đầu năm đến ngày 25/5, cổ phiếu này từng đạt đỉnh khoảng 5.290 đồng/cổ phiếu vào ngày 16/1 nhưng sau đó nhanh chóng suy giảm và có thời điểm rơi xuống đáy 4.420 đồng/cổ phiếu vào ngày 23/3.

Xét theo từng giai đoạn, cổ phiếu TLH giảm mạnh nhất trong tháng 1 với mức giảm khoảng 12,7%. Sau đó, đà giảm có phần chậm lại nhưng xu hướng đi xuống vẫn tiếp diễn trong các tháng tiếp theo. Tháng 3 giảm khoảng 4,59%, tháng 4 giảm 2,31% và riêng tháng 5 tiếp tục mất khoảng 6,5%.

Thanh khoản cổ phiếu cũng ở mức khá thấp. Khối lượng giao dịch bình quân từ đầu năm chỉ khoảng 198.000 cổ phiếu/phiên, thấp hơn đáng kể so với nhiều cổ phiếu thép khác trên HOSE. Điều này cho thấy dòng tiền thị trường chưa thực sự quan tâm đến TLH.

Diễn biến giá cổ phiếu đi xuống phản ánh nhiều áp lực cùng lúc đối với doanh nghiệp. Thứ nhất là kết quả kinh doanh chưa thực sự tích cực. Dù quý I/2026, TLH có lãi khoảng 6,4 tỷ đồng, nhưng biên lợi nhuận vẫn thấp và doanh thu sụt giảm.

Bên cạnh yếu tố kinh doanh, TLH còn chịu tác động từ các vấn đề liên quan đến quản trị và chế tài thị trường. HOSE hiện vẫn giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TLH do doanh nghiệp còn tồn tại các vấn đề về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đồng thời, cổ phiếu này cũng nằm trong danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), làm giảm sức hấp dẫn đối với dòng tiền đầu cơ.

Ngoài ra, thông tin người liên quan lãnh đạo doanh nghiệp bị xử phạt do bán “chui” gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH hồi tháng 5/2026 cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Nhìn tổng thể, TLH hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ở vùng giá thấp. Diễn biến cổ phiếu phản ánh sự thận trọng của thị trường trước áp lực lợi nhuận mỏng, thanh khoản yếu và các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Để cải thiện xu hướng giá, TLH có thể cần thêm các yếu tố hỗ trợ như phục hồi lợi nhuận rõ rệt hơn, cải thiện dòng tiền và được gỡ diện cảnh báo trong thời gian tới.

Tiền thân CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên là một cửa hàng vật liệu xây dựng, hoạt động theo mô hình kinh doanh hộ cá thể thành lập năm 1988. Năm 1993 chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân Tiến Lên. Năm 2009 đổi mô hình thành lập CTCP.

Ngày 16/3/2010, cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên được chính thức giao dịch trên sàn HOSE. Sau nhiều lần tăng vốn, đến nay vốn iều lệ Thép Tiến Lên đang ở mức hơn 1.123 tỷ đồng.