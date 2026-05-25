Đức ghi nhận số người nhập quốc tịch cao kỷ lục

(Ngày Nay) - Năm 2025, Đức đã ghi nhận ít nhất 300.000 trường hợp được nhập quốc tịch, mức cao nhất trong 25 năm qua, trong khi số hồ sơ xin nhập quốc tịch được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.

Dẫn số liệu thống kê đăng trên tờ Welt am Sonntag (Thế giới ngày Chủ nhật) cho thấy, trong năm vừa qua đã có tổng cộng 309.852 người chính thức được cấp hộ chiếu Đức. Đây là con số kỷ lục kể từ khi Berlin bắt đầu thực hiện các cuộc khảo sát và thống kê về vấn đề này vào năm 2000.

Dữ liệu trên được tổng hợp từ 14 trên tổng số 16 bang của Đức. Hiện hai bang Mecklenburg-Vorpommern và Sachsen-Anhalt chưa công bố dữ liệu, trong khi các bang Niedersachsen, Saarland và Schleswig-Holstein mới chỉ cung cấp số liệu sơ bộ mà chưa có báo cáo tổng hợp cuối cùng.

Số người nhập quốc tịch tăng mạnh chủ yếu do người di cư đến Đức trong hai năm 2015 và 2016 hiện đã đủ điều kiện về thời gian cư trú tối thiểu. Bên cạnh đó, chính phủ liên minh tiền nhiệm tại Đức cũng đã điều chỉnh quy định, rút ngắn thời gian cư trú để được nhập quốc tịch từ 8 năm xuống còn 5 năm.

Mặc dù số lượng hồ sơ xin nhập quốc tịch mới tại một số địa phương có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây, giới chuyên gia dự báo nhu cầu nhập quốc tịch Đức của công dân Ukraine sẽ tăng mạnh trong năm tới. Nguyên nhân là cơ chế bảo hộ tạm thời mà Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 3/2027.

Đại diện chính quyền một số bang cho rằng nhiều người tị nạn Ukraine đang tranh thủ quy định rút ngắn thời gian cư trú xuống còn 5 năm để hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, qua đó bảo đảm địa vị pháp lý lâu dài tại Đức. Tuy nhiên, người Ukraine thuộc diện bảo hộ hiện nay chỉ được nhập quốc tịch Đức khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trước đó, năm 2024, Đức ghi nhận khoảng 292.000 trường hợp nhập quốc tịch, tăng 46% so với

Luật Quốc tịch sửa đổi của Đức chính thức có hiệu lực từ giữa năm 2024. Ngoài việc rút ngắn thời gian cư trú xuống còn 5 năm, luật cũng quy định người nước ngoài khi nhập quốc tịch Đức về cơ bản được phép giữ quốc tịch gốc. Chính phủ liên bang Đức hiện vẫn tiếp tục duy trì các chính sách cải cách này.