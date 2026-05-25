Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chủ động nguồn than sản xuất điện

Cuối năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch cung ứng than chi tiết cho cả năm 2026. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng, mục tiêu nhập than cho cả năm 2026 là 5,32 triệu tấn. Tính đến ngày 11/5/2026, nhà máy đã hoàn thành nhập 1,72 triệu tấn than, đạt 32,33% kế hoạch năm 2026.
|
Một chở than đang cập cảng để đưa than vào kho của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết chiến sự Nga - Ukraine, tình hình bất ổn ở Trung Đông khiến cho 1 trong 3 liên danh nhà thầu gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng cung cấp than cho nhà máy. Để đảm bảo việc sản xuất điện không rơi vào thế bị động, nhà máy đã linh hoạt tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp than mới.
|
Theo quy định, việc bốc dỡ than nhập khẩu có sự kiểm tra của nhiều cơ quan đơn vị như hải quan, biên phòng,...
Ông Hải cũng cho biết, trong giai đoạn nhà thầu cũ gặp khó khăn trong việc cung cấp than, nhà máy vẫn đảm bảo nguồn than từ kho dự trữ để sản xuất điện. “Khi chọn được nhà thầu mới cung cấp than, nhà máy đã nhanh chóng “khỏa lấp” nguồn than vào kho dự trữ”, ông Hải cho biết thêm.
|
Hệ thống cẩu đưa than từ khoang tàu lên hệ thống băng chuyền để đưa than đến kho.
Theo tìm hiểu, một điều khác giúp Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đảm bảo sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản phát điện mùa khô chính là năng lực tiếp nhận tại cảng. Nếu như mục tiêu đặt ra là 600.000 tấn/tháng thì trong tháng 4/2026, năng suất bốc dỡ tại cảng của nhà máy đã đạt tới 726.000 tấn. Bên cạnh đó, nhà máy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để rút ngắn tối đa thời gian tàu chờ, đảm bảo luồng hàng lưu thông liên tục 24/7.
|
Băng chuyền vận chuyển than.
|
Kho chứa than từ dưới tàu đưa lên.
|
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng đã hoàn thành mái che để che nắng nhằm "bảo toàn" giá trị nhiệt lượng của than. Vì than càng phơi nắng, giá trị nhiệt lượng của than sẽ càng giảm, từ đó sẽ làm giảm theo năng suất sản xuất điện.
|
Bên trong "bộ não" vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Các kỹ sư triển khai quá trình sản xuất điện thông qua thao tác và theo dõi trên màn hình máy tính.
|
Anh Hoàng Nguyễn Thắng - Trưởng ca trực hôm phóng viên đến tác nghiệp, đã tóm tắt: "Chương trình sẽ cung cấp than từ cảng đưa lên lò, đưa vô máy nghiền rồi đốt để sản xuất ra hơi, đưa hơi vào tuabin rồi dẫn qua máy phát để phát điện. Toàn bộ thao tác này đều thực hiện trên máy tính".
|
Khu xử lý nước thải đảm bảo nước thải được "trả" ra biển phải trong sạch.
|
Các lớp lưới giúp giữ lại bọt nước trước khi nước được "hoàn trả" ra biển.