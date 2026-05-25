Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chủ động nguồn than sản xuất điện

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nguồn than nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất điện gặp nhiều thách thức và biến động, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã chủ động tìm kiếm nhà thầu mới để đảm bảo nguồn cung cấp than nhập khẩu được đảm bảo.

Cuối năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch cung ứng than chi tiết cho cả năm 2026. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng, mục tiêu nhập than cho cả năm 2026 là 5,32 triệu tấn. Tính đến ngày 11/5/2026, nhà máy đã hoàn thành nhập 1,72 triệu tấn than, đạt 32,33% kế hoạch năm 2026.

Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết chiến sự Nga - Ukraine, tình hình bất ổn ở Trung Đông khiến cho 1 trong 3 liên danh nhà thầu gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng cung cấp than cho nhà máy. Để đảm bảo việc sản xuất điện không rơi vào thế bị động, nhà máy đã linh hoạt tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp than mới.

Ông Hải cũng cho biết, trong giai đoạn nhà thầu cũ gặp khó khăn trong việc cung cấp than, nhà máy vẫn đảm bảo nguồn than từ kho dự trữ để sản xuất điện. “Khi chọn được nhà thầu mới cung cấp than, nhà máy đã nhanh chóng “khỏa lấp” nguồn than vào kho dự trữ”, ông Hải cho biết thêm.

Theo tìm hiểu, một điều khác giúp Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đảm bảo sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản phát điện mùa khô chính là năng lực tiếp nhận tại cảng. Nếu như mục tiêu đặt ra là 600.000 tấn/tháng thì trong tháng 4/2026, năng suất bốc dỡ tại cảng của nhà máy đã đạt tới 726.000 tấn. Bên cạnh đó, nhà máy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để rút ngắn tối đa thời gian tàu chờ, đảm bảo luồng hàng lưu thông liên tục 24/7.