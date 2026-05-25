Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chủ động nguồn than sản xuất điện

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nguồn than nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất điện gặp nhiều thách thức và biến động, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã chủ động tìm kiếm nhà thầu mới để đảm bảo nguồn cung cấp than nhập khẩu được đảm bảo.

Cuối năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch cung ứng than chi tiết cho cả năm 2026. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng, mục tiêu nhập than cho cả năm 2026 là 5,32 triệu tấn. Tính đến ngày 11/5/2026, nhà máy đã hoàn thành nhập 1,72 triệu tấn than, đạt 32,33% kế hoạch năm 2026.

Một chở than đang cập cảng để đưa than vào kho của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Ông Vũ Thanh Hải - Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết chiến sự Nga - Ukraine, tình hình bất ổn ở Trung Đông khiến cho 1 trong 3 liên danh nhà thầu gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng cung cấp than cho nhà máy. Để đảm bảo việc sản xuất điện không rơi vào thế bị động, nhà máy đã linh hoạt tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp than mới.

Theo quy định, việc bốc dỡ than nhập khẩu có sự kiểm tra của nhiều cơ quan đơn vị như hải quan, biên phòng,...

Ông Hải cũng cho biết, trong giai đoạn nhà thầu cũ gặp khó khăn trong việc cung cấp than, nhà máy vẫn đảm bảo nguồn than từ kho dự trữ để sản xuất điện. “Khi chọn được nhà thầu mới cung cấp than, nhà máy đã nhanh chóng “khỏa lấp” nguồn than vào kho dự trữ”, ông Hải cho biết thêm.

Hệ thống cẩu đưa than từ khoang tàu lên hệ thống băng chuyền để đưa than đến kho.

Theo tìm hiểu, một điều khác giúp Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đảm bảo sẵn sàng đáp ứng mọi kịch bản phát điện mùa khô chính là năng lực tiếp nhận tại cảng. Nếu như mục tiêu đặt ra là 600.000 tấn/tháng thì trong tháng 4/2026, năng suất bốc dỡ tại cảng của nhà máy đã đạt tới 726.000 tấn. Bên cạnh đó, nhà máy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để rút ngắn tối đa thời gian tàu chờ, đảm bảo luồng hàng lưu thông liên tục 24/7.

Băng chuyền vận chuyển than.
Kho chứa than từ dưới tàu đưa lên.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng đã hoàn thành mái che để che nắng nhằm "bảo toàn" giá trị nhiệt lượng của than. Vì than càng phơi nắng, giá trị nhiệt lượng của than sẽ càng giảm, từ đó sẽ làm giảm theo năng suất sản xuất điện.
Bên trong "bộ não" vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Các kỹ sư triển khai quá trình sản xuất điện thông qua thao tác và theo dõi trên màn hình máy tính.
Anh Hoàng Nguyễn Thắng - Trưởng ca trực hôm phóng viên đến tác nghiệp, đã tóm tắt: "Chương trình sẽ cung cấp than từ cảng đưa lên lò, đưa vô máy nghiền rồi đốt để sản xuất ra hơi, đưa hơi vào tuabin rồi dẫn qua máy phát để phát điện. Toàn bộ thao tác này đều thực hiện trên máy tính".
Khu xử lý nước thải đảm bảo nước thải được "trả" ra biển phải trong sạch.
Các lớp lưới giúp giữ lại bọt nước trước khi nước được "hoàn trả" ra biển.

Ngoài đảm bảo sản xuất kinh doanh điện, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cũng chú trọng phát triển mảng xanh trong khuôn viên nhà máy.
Nắng nóng khiến miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục tiêu thụ điện
(Ngày Nay) - Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, phụ tải điện toàn quốc và miền Bắc tiếp tục tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt diện rộng; trong đó miền Bắc liên tiếp xác lập các mức tiêu thụ điện kỷ lục mới của năm 2026 dù rơi vào cuối tuần.
Thời tiết ngày 24/5: Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/5, thời tiết trên cả nước phổ biến nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Về chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
(Ngày Nay) - Tối 23/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.