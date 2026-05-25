Dòng người hành hương đổ về thánh địa Mecca giữa lo ngại về xung đột

(Ngày Nay) - Ngày 25/5, hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca tại Saudi Arabia để tham gia lễ hành hương Hajj thường niên, trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ở Trung Đông vẫn còn bấp bênh.

Trong trang phục màu trắng truyền thống, những người hành hương đã di chuyển bằng xe buýt hoặc đi bộ tới khu lều trại rộng lớn ở thung lũng Mina sau khi hoàn thành nghi thức “tawaf” - đi vòng quanh Kaaba, khối đá đen linh thiêng tại Đại Thánh đường Mecca, 7 lần.

Theo giới chức Saudi Arabia, số lượng người hành hương từ nước ngoài đến tham gia lễ Hajj năm nay cao nhiều hơn so với năm 2025. Tuy nhiên, giữa bầu không khí thiêng liêng và phấn khởi trước thềm đại lễ, chính quyền Saudi Arabia cũng phát đi thông điệp sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Một video do Bộ Quốc phòng nước này đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các hệ thống phòng không hiện đại được triển khai ở khu vực ngoại ô Mecca. Thông điệp đi kèm video nêu rõ: “Lực lượng phòng không có nhiệm vụ bảo vệ bầu trời trên các địa điểm linh thiêng và đối phó với mọi mối đe dọa từ trên không, nhằm bảo đảm an toàn và sự an tâm cho người hành hương”.

Lễ Hajj năm nay diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những tín hiệu trái chiều về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh với Iran, cũng như một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz. Giới chức Saudi Arabia đang nỗ lực tránh để căng thẳng khu vực ảnh hưởng đến tâm lý của những người hành hương, nhiều người trong số họ đã vượt quãng đường rất xa để tham dự một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới hằng năm.

Hajj là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi và mọi tín đồ đều phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, tùy vào điều kiện kinh tế và sức khỏe. Trong thời gian hành hương, nam giới mặc trang phục màu trắng, không đường may, tượng trưng cho sự bình đẳng và đoàn kết giữa các tín đồ, bất kể địa vị xã hội hay quốc tịch. Phụ nữ mặc trang phục rộng, chỉ để lộ khuôn mặt và bàn tay.

Nghi thức đầu tiên của Hajj là đi quanh Kaaba 7 vòng. Sau đó, các tín đồ tiếp tục đi lại 7 lần giữa hai ngọn đồi Safa và Marwa trước khi di chuyển tới Mina, cách Mecca khoảng 5 km, để chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng nhất tại núi Arafat.

Điểm nhấn quan trọng nhất của lễ Hajj sẽ diễn ra trong ngày 26/5 tại núi Arafat, cách Mina khoảng 10 km - nơi mà các tín đồ Hồi giáo tin rằng Nhà tiên tri Mohammed đã thực hiện bài thuyết giảng cuối cùng của mình.

Cuộc hành hương ngoài trời đầy thử thách năm nay không chỉ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị mà còn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi nhiệt độ dự báo vượt 40 độ C trong phần lớn thời gian của tuần. Dù vậy, nhiều người hành hương tại Mecca vẫn không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc.

Ông Jreish Mohammed, 68 tuổi, trong trang phục truyền thống của Maroc cho biết, ông đã mong chờ được thực hiện lễ hành hương Hajj suốt 40-50 năm qua và năm nay giấc mơ ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực.