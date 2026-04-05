Bắc Bộ có mưa vài nơi, nắng nóng gia tăng trên diện rộng

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với xu thế nắng nóng gia tăng ở nhiều nơi.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trưa và chiều trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nắng mạnh hơn, cục bộ xuất hiện nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Từ Thanh Hóa đến Gia Lai, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao. Vào chiều tối và đêm, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm giảm nhiệt cục bộ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các khu vực còn lại trên cả nước, bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, đặc biệt là khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người và tài sản. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh, nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.