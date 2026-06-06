Viettel công bố trung tâm dữ liệu AI đầu tiên khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt chuẩn Uptime Tier III với siêu máy chủ NVIDIA H200

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 trở thành hạ tầng số đầu tiên tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tích hợp siêu máy tính GPU H200 của NVIDIA và được tổ chức quốc tế Uptime Institute chứng nhận xây dựng đạt tiêu chuẩn TCCF Uptime Tier III – mức độ đảm bảo an toàn, liên tục và tin cậy cao được công nhận toàn cầu trong ngành trung tâm dữ liệu.

Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks), đơn vị quản lý và vận hành Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2, khẳng định: "Việc làm chủ toàn trình hệ thống từ quy hoạch thiết kế đến xây dựng, vận hành đảm bảo Viettel sẵn sàng cung cấp hạ tầng số hiện đại và an toàn phục vụ người dân, doanh nghiệp và chuyển đổi số Quốc gia. Trong thời gian tới, Viettel Networks sẽ đầu tư mạnh mẽ để xây dựng các cụm siêu trung tâm dữ liệu tại cả 3 miền, tập trung vào các công nghệ hiện đại nhất".

Tại buổi lễ, ông Patrick Chan, Giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Uptime Institute, đã trực tiếp trao chứng nhận tới ông Hoàng Bình Sơn. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược, đưa Viettel trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sở hữu một trung tâm dữ liệu AI được quốc tế công nhận với hệ thống máy chủ GPU thế hệ mới, sẵn sàng vận hành như một "Nhà máy AI". Từ đây, các doanh nghiệp có thể tiếp cận sức mạnh tính toán AI tiên tiến mà không cần tự bỏ vốn đầu tư phần cứng đắt đỏ, đồng thời tự xây dựng các mô hình AI riêng, phù hợp với đặc thù và nhu cầu của từng tổ chức.

Điểm khác biệt của Hòa Lạc 2 nằm ở việc toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện trên hệ thống GPU NVIDIA H200 đang vận hành thực tế. Trong khi phần lớn các trung tâm dữ liệu sử dụng tải giả lập để kiểm tra khả năng chịu tải của hạ tầng, Viettel lựa chọn phương án khó hơn: đưa chính các cụm máy chủ AI vào bài kiểm tra. Điều này giúp chứng minh năng lực vận hành của trung tâm dữ liệu trong điều kiện gần với môi trường khai thác thực tế nhất.

“Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc 2 của Viettel Networks đã chứng minh được năng lực vượt trội, vượt qua các tiêu chuẩn và khung tham chiếu khắt khe nhất của chúng tôi. Khả năng vận hành liên tục của trung tâm dữ liệu được đánh giá qua việc thiết kế với tiêu chuẩn, triển khai hạ tầng đáp ứng duy trì hoạt động trong mọi tình huống sự cố và quy trình vận hành chặt chẽ giúp giảm thiểu sai sót con người. Chúng tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận tinh thần làm việc cống hiến của đội ngũ tại Viettel trong việc làm chủ toàn trình và đưa dự án cán đích thành công”, ông Patrick Chan khẳng định.

Khác với các trung tâm dữ liệu thông thường vốn chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu và chạy các phần mềm nghiệp vụ, Hòa Lạc 2 được thiết kế chuyên biệt cho tính toán hiệu năng cao phục vụ AI – giống như một dây chuyền sản xuất công nghiệp, nơi dữ liệu thô được đưa vào và "trí tuệ nhân tạo" được tạo ra ở đầu ra thông qua các mô hình học máy tiên tiến. Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế TCCF Tier III lớn nhất Việt Nam với 2.400 tủ máy chủ phục vụ các nền tảng AI, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu lớn.

Trung tâm tích hợp hơn 100 cụm máy chủ sử dụng chip GPU NVIDIA H200 – dòng chip dành riêng cho AI – cùng siêu máy tính NVIDIA DGX B200 có khả năng thực hiện 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây, tương đương sức mạnh của hàng nghìn máy tính thông thường cộng lại.

Để duy trì nhiệt độ ổn định cho các hệ thống máy chủ hoạt động liên tục với công suất cực cao, Hòa Lạc 2 được trang bị hệ thống làm mát công suất 5000 tấn lạnh, lớn nhất Việt Nam, với thiết kế dự phòng kép đảm bảo không bao giờ bị gián đoạn. Hệ thống này có thể đáp ứng linh hoạt từ các tủ máy chủ thông thường đến các tủ máy chủ AI mật độ cao tiêu thụ điện năng gấp nhiều lần. Nhờ đó, Viettel duy trì được hiệu quả sử dụng điện năng ở mức tối ưu, tương đương các trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới, góp phần giảm thiểu tác động môi trường.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình xin cấp chứng nhận quốc tế – từ thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật đến đánh giá vận hành thực tế trong 120 ngày và 5 ngày đêm kiểm tra liên tục – đều do đội ngũ kỹ sư Viettel tự thực hiện, không thuê chuyên gia nước ngoài như thông lệ của nhiều đơn vị khác.

Đặc biệt, Viettel là đơn vị đầu tiên tại Châu Á – Thái Bình Dương dùng chính các máy chủ GPU thực tế thay vì thiết bị mô phỏng để kiểm tra hệ thống. Dù nhiệt lượng tỏa ra gấp 3-4 lần điều kiện thông thường, hệ thống làm mát vẫn duy trì nhiệt độ ổn định ở mức ~27°C trong mọi tình huống, kể cả khi xảy ra sự cố mất điện hay bảo trì – chứng minh độ tin cậy gần như tuyệt đối.

Toàn bộ hạ tầng Hòa Lạc 2 là nền tảng cốt lõi của Viettel Cloud – dịch vụ điện toán đám mây do Viettel tự xây dựng và làm chủ hoàn toàn về mặt công nghệ, không phụ thuộc vào bất kỳ nền tảng nước ngoài nào. Điều này giúp Viettel chủ động xử lý sự cố, cải tiến hiệu năng và tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, đồng thời đảm bảo dữ liệu của người dùng được bảo vệ theo đúng quy định pháp luật Việt Nam – điều kiện tiên quyết khi phục vụ các cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ và doanh nghiệp lớn.

Hiện Viettel Cloud được triển khai trên quy mô hạ tầng dẫn đầu Việt Nam với 14 trung tâm dữ liệu trải khắp cả nước, tổng cộng hơn 11.500 tủ máy chủ, diện tích sàn 81.000 m², vận hành bởi 500 kỹ sư và chuyên gia công nghệ. Đặc biệt, Viettel đã nâng hạng lên Platinum tại OpenInfra Foundation (OIF) và nắm giữ một trong tám vị trí cao nhât trong hội đồng quản trị của OIF – tổ chức quốc tế hàng đầu về hạ tầng Cloud mã nguồn mở.