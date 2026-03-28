Bắc Bộ bớt sương mù, Nam Bộ nắng nóng

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng; nhưng sáng sớm có mưa vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nên trời vừa nóng vừa ẩm. Sương mù và sương mù nhẹ gây giảm tầm nhìn cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào kèm dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể xảy ra bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực TP Hồ Chí Minh trong hôm nay và nhiều ngày tới. Tại các tỉnh Nam Bộ còn lại, nhiệt độ có xu hướng tăng thêm, nắng nóng tiếp diễn diện rộng tại miền Đông và vài nơi ở vùng biên giới Tây Nam miền Tây.

Người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm giao mùa khi các hình thái thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.