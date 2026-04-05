Bác bỏ tối hậu thư, Iran ra cảnh báo ngược lại với Mỹ

(Ngày Nay) - Bộ chỉ huy quân sự trung tâm của Iran đã bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trong vòng 48 giờ.

Trong một tuyên bố từ Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya, theo hãng tin AFP của Pháp, Tướng Ali Abdollahi Aliabadi cho rằng lời đe dọa của Tổng thống Mỹ là một hành động yếu đuối, hoảng loạn và mất cân bằng.

Tướng Aliabadi lặp lại ngôn ngữ tương tự bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội, cảnh báo: “Ý nghĩa đơn giản của thông điệp này là cánh cổng địa ngục sẽ mở ra đối với các ông”.

Trước đó, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại tối hậu thư đưa ra ngày 26/3 và nói rằng: “Nhớ khi tôi đã cho Iran 10 ngày để ĐẠT THỎA THUẬN hoặc MỞ LẠI EO BIỂN HORMUZ không”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Thời gian đang cạn dần, hiện còn 48 giờ trước khi mọi địa ngục trút xuống họ”.

Còn vào ngày 3/4, ông Trump cho biết Mỹ có thể “mở” Eo biển Hormuz và “lấy dầu” nếu có thêm thời gian.

Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng: “Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng ta có thể dễ dàng MỞ EO BIỂN HORMUZ, LẤY DẦU, VÀ KIẾM MỘT KHOẢN KHỔNG LỒ. ĐÓ SẼ LÀ MỘT ‘MẠCH PHUN’ CHO THẾ GIỚI???”.

Thông điệp này không giải thích Mỹ sẽ chấm dứt quyền kiểm soát của Iran đối với Eo biển Hormuz như thế nào, cũng như không nêu rõ nguồn dầu mà ông đề cập.

Ngày 4/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, cảnh báo Iran có 48 giờ để đạt được một thỏa thuận hoặc mở lại Eo biển Hormuz, nếu không “địa ngục sẽ giáng xuống”. Ảnh chụp màn hình

Tuyên bố của Tướng Aliabadi và Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tháng thứ hai, căng thẳng gia tăng trong khu vực đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại Eo biển Hormuz - nơi xử lý khoảng 20% thương mại dầu mỏ toàn cầu. Lưu lượng tàu chở dầu giảm mạnh, có ngày xuống mức bằng 0, và tổng lưu lượng giảm hơn 90%.

Việc vận chuyển khoảng 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua Eo biển Hormuz hiện đang bị đe dọa, trong khi chi phí bảo hiểm tăng cao và rủi ro an ninh tiếp tục gây áp lực lên hoạt động vận chuyển.

Những diễn biến này đã đẩy giá dầu từ khoảng 70 USD/thùng ở thời điểm ngày trước khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ lên 120 USD/thùng, tăng gần 70%. Đối với khí đốt tự nhiên, mức tăng còn mạnh hơn, với giá chuẩn TTF của châu Âu tăng từ khoảng 30 euro lên vùng 60 - 70 euro.

Mặc dù quyết định của các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp đã bổ sung nguồn cung cho thị trường, biến động vẫn tiếp diễn do lo ngại chiến sự có thể leo thang.

Ở thị trường khí đốt, các biện pháp như tăng sử dụng kho dự trữ, đẩy nhanh nguồn cung khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) giao ngay và quản lý nhu cầu đã được triển khai, nhưng giá vẫn ở mức cao do rủi ro nguồn cung chưa giảm.