Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy: Một đời chiến đấu không mệt mỏi

(Ngày Nay) - Ở tuổi 80, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy vẫn miệt mài cống hiến với một tinh thần không mệt mỏi. Từ thời học sinh, ông đã tham gia các phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh chống Mỹ và chính quyền tay sai. Ông từng kinh qua các vị trí từ cán bộ an ninh vũ trang đến Cụm Phó Cụm điệp báo A10 Ban an ninh Sài Gòn - Gia Định.

Sau giải phóng, ông công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng Chấp pháp trại giam, rồi chuyển về Phòng An ninh chính trị nội bộ từ năm 1983. Khi về hưu, ông tiếp tục chiến đấu trên mặt trận phòng chống ma túy, rượu bia và thành lập Trung tâm dưỡng lão Thanh Đa để chăm sóc người cao tuổi.

Xuất thân trong gia đình Nho giáo và sinh hoạt Gia đình Phật tử từ nhỏ tại Quảng Nam, Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy đã sớm hình thành nếp sống nghiêm túc, chuẩn mực. Dù gia đình thuộc tầng lớp viên chức chế độ cũ, ông vẫn sớm giác ngộ cách mạng và tích cực tham gia phong trào đấu tranh đô thị chống Mỹ - Diệm và Thiệu - Kỳ từ những năm 1960.

Năm 1966, ông trúng tuyển vào Đại học Y khoa Sài Gòn và trở thành thủ lĩnh nhiều tổ chức sinh viên yêu nước như Chủ tịch các Ủy ban tranh đấu, Chủ tịch các Ban Đại diện sinh viên, Đoàn trưởng Đoàn công tác y tế sinh viên Y - Nha - Dược, Đoàn trưởng Đoàn văn nghệ và phụ trách báo chí sinh viên. Đầu năm 1971, thực hiện chỉ đạo của Ban An ninh vũ trang Sài Gòn - Gia Định, ông thành lập Đoàn công tác y tế sinh viên Y – Nha - Dược nhằm xây dựng "lõm" căn cứ chính trị trong lòng địch, kết hợp khám thuốc miễn phí cho người nghèo với việc vận động đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, phản đối bắt lính.

Năm 1972, ông được phân công làm Cụm phó Cụm Điệp báo A10 với bí danh Năm Quang. Tuổi 25, vừa tốt nghiệp bác sĩ, ông bị bắt buộc nhập ngũ. Theo chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Ban (Mười Hương) - Trưởng Ban An ninh Sài Gòn - Gia Định, ông chấp nhận "đi lính để giữ thế hợp pháp" và trở thành Bác sĩ trưởng Quân y Tiểu đoàn 6, Sư đoàn thủy quân lục chiến quân đội Sài Gòn. Hoạt động đơn tuyến đầy rủi ro, ông chịu nhiều thiệt thòi và hiểu lầm từ người thân để hoàn thành nhiệm vụ duy trì Cụm điệp báo A10 và phân hóa nội bộ đối phương. Ông đã xây dựng được nhiều cơ sở nòng cốt quan trọng bao gồm:

Ông Huỳnh Huề (Ba Hoàng) – sau này là Thiếu tướng An ninh Bộ Công an, Anh hùng Lực lượng vũ trang. Ông Huỳnh Bá Thành (Ba Trung) – Giám đốc kỹ thuật kiêm Thư ký tòa soạn báo Điện Tín. Ông Phan Xuân Huy (dân biểu Quốc hội Sài Gòn, con rể Đại tướng Dương Văn Minh) – người góp phần ngăn chặn kế hoạch phá cầu Sài Gòn ngày 29/4/1975.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Tòng và kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái – những người hướng dẫn đồng chí Bùi Quang Thận treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam trên nóc dinh Độc lập lúc 11h30 ngày 30/4/1975. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Thái còn trở thành phát thanh viên "bất đắc dĩ" đọc lời đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh trong buổi phát thanh trực tiếp trước khi bàn giao cho bộ đội tiếp quản.

Ông Phạm Kỳ Nhân (phóng viên Hãng thông tấn AP) – người hướng dẫn các đồng chí bộ đội đưa chuyên viên kỹ thuật đến vận hành hệ thống phát thanh lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, đồng thời là tác giả bức ảnh lịch sử biểu tượng ngày thống nhất.

Ngay sau ngày thống nhất, không một lời giải thích, bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy lặng lẽ nghiêm túc chấp hành lệnh đi học tập cải tạo hơn sáu tháng. Ra trại, ông tiếp tục nhận nhiệm vụ tại khối Bảo vệ Chính trị thuộc Ban An ninh Nội chính Sài Gòn - Gia Định. Năm 1976, ông làm Bác sĩ trưởng Trại giam Chí Hòa, trực tiếp điều trị cho hàng chục nghìn can phạm và người nghiện ma túy.

Những năm 1980, tại Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, trước hiện tượng “chảy máu chất xám” và yêu cầu thông thạo ngoại ngữ từ các học bổng quốc tế, bác sĩ Duy đã mạnh dạn đề xuất với Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho các bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn đi tu nghiệp nước ngoài dù lý lịch phức tạp. Nhờ sự tin tưởng và động viên của ông, các bác sĩ tên tuổi như Văn Tần, Trần Đông A, Trần Thành Trai, Võ Văn Thành, Nguyễn Chấn Hùng, Phó Đức Mẫn, Nguyễn Văn Chiếu, Phạm Ngọc Thanh, Vũ Tam Tĩnh... cùng ê-kíp mổ Viện Tim đều trở về phục vụ đất nước và trở thành cán bộ giảng dạy. Bản thân ông chấp nhận chịu thiệt thòi ở lại vì lực lượng an ninh thành phố cần ông.

Năm 1990, ông chuyển về Sở Y tế từ Bộ chỉ huy phản gián Công an TP. Hồ Chí Minh. Năm 1995, trên cương vị Phó Giám đốc Viện điều dưỡng thành phố, ông là người đầu tiên viết luận chứng chuyển đổi nơi này thành Bệnh viện Điều Dưỡng - Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Năm 1998, ông tiếp tục viết luận chứng tiên phong thành lập Trung tâm Du lịch Sinh thái và Điều dưỡng Bình Châu.

Năm 2000, ông về hưu với tỉ lệ mất sức 61% nhưng vẫn cùng đồng đội thành lập Trung tâm Điều dưỡng và Cai nghiện ma túy Thanh Đa. Trung tâm áp dụng linh hoạt phương pháp cai nghiện ma túy kết hợp giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và kỹ năng sống, trở thành một trong những trung tâm tốt nhất cả nước. Ông cũng xây dựng bài bản chương trình điều trị nội trú lâu dài cho người nghiện rượu bia – một đối tượng rất khó cai nghiện thành công do tính chất phổ biến và dễ tiếp cận của chất này.

Nhận thấy người cao tuổi dễ bị cô đơn và tổn thương trong xã hội hiện đại, Trung tâm Thanh Đa đã triển khai thêm mô hình Chăm sóc cho người cao tuổi toàn diện (được Sở Y tế cấp phép hoạt động). Kế thừa kinh nghiệm điều dưỡng cán bộ lão thành trước đây, bác sĩ Duy quy tụ đội ngũ y tế, chuyên gia tâm lý xã hội đa dạng về vùng miền và thế hệ. Sự phối hợp giữa những người trẻ đóng vai trò con cháu hỗ trợ sinh hoạt và những người lớn tuổi sâu sắc về tâm lý giúp tạo nên một mái nhà ấm áp, tôn trọng cho người cao tuổi.

Với những cống hiến tích cực, Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ban thi đua khen thưởng Trung ương tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”. Ông cũng nhận được nhiều bằng khen của các Bộ, Ban Ngành, hơn 20 năm liền là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được Hội Cựu chiến binh Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.

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