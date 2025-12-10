"Bản đồ" ung thư nhi khoa mới mở đường cho liệu pháp miễn dịch

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia đã lập danh mục ung thư nhi khoa đầu tiên, cung cấp những gợi ý mới cho việc phát triển liệu pháp miễn dịch cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Theo thông cáo báo chí của Viện nghiên cứu y khoa Hudson (Australia) ngày 8/12, Bản đồ mô hình ung thư ở trẻ em (CCMA) được đặt tại viện này và là bộ sưu tập lớn nhất thế giới gồm hơn 400 dòng tế bào ung thư nhi khoa có nguy cơ cao giúp phục vụ cho việc thử nghiệm và phân tích điều trị bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

CCMA xây dựng danh mục ung thư nhi khoa để đẩy nhanh việc khám phá các liệu pháp và dấu ấn sinh học mới cho việc chữa trị. Báo cáo cho biết, ung thư ở trẻ em có thể dẫn đến tử vong do bệnh tật và phản ứng kém với liệu pháp miễn dịch kiểu người lớn, trong khi các liệu pháp hiện tại có thể ảnh hưởng đến cơ thể đang phát triển của trẻ và gây ra tác dụng phụ lâu dài.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 200 dòng tế bào ung thư ở trẻ em có nguy cơ cao trong bộ sưu tập của CCMA để xác định đặc điểm quan trọng của từng dòng, được gọi là HLA (kháng nguyên bạch cầu ở người) và các tân kháng nguyên tiềm năng với hệ thống miễn dịch.

Tác giả chính của nghiên cứu, bà Claire Xin Sun đến từ Viện Hudson và Đại học Monash (Australia), cho biết HLA là các protein trên bề mặt tế bào mà hệ thống miễn dịch sử dụng để phân biệt giữa “bản thân” và “không phải bản thân”. Sử dụng thông tin này, các nhà nghiên cứu dự đoán loại tân kháng nguyên nào mà mỗi mô hình ung thư có thể tạo ra và biểu hiện như thế nào.

Cũng theo bà Sun, neoantigen là những mảnh protein nhỏ và bất thường được hình thành khi tế bào ung thư đột biến và các loại HLA khác nhau có thể tạo ra các neoantigen khác nhau cho hệ miễn dịch. Việc nhận biết HLA sẽ giúp xác định được loại neoantigen tương ứng.

Nhóm nhà khoa học cho biết thêm nghiên cứu - được công bố trên iScience - giúp họ xác định khối u nào có kháng nguyên có thể tác động được và biến chúng thành “ứng cử viên” cho liệu pháp miễn dịch để có được liệu pháp an toàn và hiệu quả hơn.