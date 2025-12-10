"Bản đồ" ung thư nhi khoa mới mở đường cho liệu pháp miễn dịch

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia đã lập danh mục ung thư nhi khoa đầu tiên, cung cấp những gợi ý mới cho việc phát triển liệu pháp miễn dịch cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Theo thông cáo báo chí của Viện nghiên cứu y khoa Hudson (Australia) ngày 8/12, Bản đồ mô hình ung thư ở trẻ em (CCMA) được đặt tại viện này và là bộ sưu tập lớn nhất thế giới gồm hơn 400 dòng tế bào ung thư nhi khoa có nguy cơ cao giúp phục vụ cho việc thử nghiệm và phân tích điều trị bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

CCMA xây dựng danh mục ung thư nhi khoa để đẩy nhanh việc khám phá các liệu pháp và dấu ấn sinh học mới cho việc chữa trị. Báo cáo cho biết, ung thư ở trẻ em có thể dẫn đến tử vong do bệnh tật và phản ứng kém với liệu pháp miễn dịch kiểu người lớn, trong khi các liệu pháp hiện tại có thể ảnh hưởng đến cơ thể đang phát triển của trẻ và gây ra tác dụng phụ lâu dài.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 200 dòng tế bào ung thư ở trẻ em có nguy cơ cao trong bộ sưu tập của CCMA để xác định đặc điểm quan trọng của từng dòng, được gọi là HLA (kháng nguyên bạch cầu ở người) và các tân kháng nguyên tiềm năng với hệ thống miễn dịch.

Tác giả chính của nghiên cứu, bà Claire Xin Sun đến từ Viện Hudson và Đại học Monash (Australia), cho biết HLA là các protein trên bề mặt tế bào mà hệ thống miễn dịch sử dụng để phân biệt giữa “bản thân” và “không phải bản thân”. Sử dụng thông tin này, các nhà nghiên cứu dự đoán loại tân kháng nguyên nào mà mỗi mô hình ung thư có thể tạo ra và biểu hiện như thế nào.

Cũng theo bà Sun, neoantigen là những mảnh protein nhỏ và bất thường được hình thành khi tế bào ung thư đột biến và các loại HLA khác nhau có thể tạo ra các neoantigen khác nhau cho hệ miễn dịch. Việc nhận biết HLA sẽ giúp xác định được loại neoantigen tương ứng.

Nhóm nhà khoa học cho biết thêm nghiên cứu - được công bố trên iScience - giúp họ xác định khối u nào có kháng nguyên có thể tác động được và biến chúng thành “ứng cử viên” cho liệu pháp miễn dịch để có được liệu pháp an toàn và hiệu quả hơn.

PV
Bản đồ ung thư nhi khoa liệu pháp miễn dịch

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khám phá loại gene cổ đại giúp thực vật sinh trưởng, thích nghi và tồn tại
Khám phá loại gene cổ đại giúp thực vật sinh trưởng, thích nghi và tồn tại
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học tại Đại học Monash (Australia) vừa xác định được gene duy nhất từ một loài thực vật trên cạn giúp làm sáng tỏ cách thức thực vật lần đầu tiên phát triển khả năng sinh trưởng liên tục - một đặc điểm then chốt cho phép chúng xâm chiếm đất khô và định hình sự sống trên Trái Đất.
Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ dễ bị bỏ sót, nhầm với rối loạn tiêu hoá
Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ dễ bị bỏ sót, nhầm với rối loạn tiêu hoá
(Ngày Nay) - Viêm ruột thừa ở trẻ em dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi do không có triệu chứng điển hình như người lớn, không mô tả được vị trí đau và các biểu hiện dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng siêu vi. Vì vậy, bệnh có thể được phát hiện muộn đến khi ruột thừa vỡ, gây áp-xe hoặc nhiễm trùng nặng.
Khi văn hóa dân gian được thổi bùng bằng sức trẻ
Khi văn hóa dân gian được thổi bùng bằng sức trẻ
(Ngày Nay) -  Chiều 6/12, workshop “Họa sắc Đông Hồ” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại không gian Lasen – Hồ Văn, Văn Miếu (Hà Nội) đã thu hút nhiều sinh viên và du khách và đông đảo người yêu văn hóa truyền thống tham dự. Sự kiện hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.
Diễn viên Kaity Nguyễn giao lưu cùng khán giả Việt tại Pháp
Nghệ sĩ Việt thắp lửa tại Paris trong Tuần lễ ĐIện ảnh "Hành trình Ánh sáng"
(Ngày Nay) - Tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (Quận 13, Paris), Buổi Gặp gỡ và Giao lưu đoàn làm phim Việt Nam đã diễn ra trong không khí ấm cúng, sôi nổi và đầy cảm xúc, thu hút đông đảo khán giả Pháp, cộng đồng người Việt tại châu Âu cùng bạn bè quốc tế. Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng”, do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Một góc không gian triển lãm tại sự kiện “Tre kể ta nghe”.
Khi Gen Z lan tỏa và gìn giữ nghề mây tre đan truyền thống
(Ngày Nay) - Ngày 6-7/12, sự kiện “Tre kể ta nghe” được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Quan hệ công chúng khoá 42 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chính thức diễn ra tại Rạp Xiếc Trung Ương. Trong suốt hành trình trải nghiệm, triển lãm mây tre đan của Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh đã nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút từ công chúng