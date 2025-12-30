Thủ tướng: Quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô để tạo ổn định trong bất định

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, đề ra nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế năm 2026.

Chiều tối 29/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự phiên họp có: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo Quyết định số 2748/QĐ-TTg ngày 18/12/2025, Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Ban Chỉ đạo cũng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Ban Chỉ đạo có Cơ quan thường trực là Bộ Tài chính.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận báo cáo về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Trong đó, đánh giá tình hình tăng trưởng, kinh tế vĩ mô hiện nay, dự báo những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới; đồng thời cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2026.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhận định nhiệm kỳ 2021-2025 có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trong đó, năm 2025 là một năm vô cùng đặc biệt khi kinh tế thế giới biến động mạnh, xung đột địa chính trị leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi.

Những "cơn gió ngược" từ bên ngoài đã tác động trực tiếp, đa chiều và gay gắt đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Cùng với đó, thiên tai, mưa lũ xảy ra liên tiếp.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội 2025 và cả giai đoạn 2021-2025 tiếp tục phát triển tích cực, duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước, đạt và vượt các mục tiêu tổng quát đề ra.

Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường, có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới và tạo nền tảng, tạo khí thế, tạo niềm tin cho tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.

Năm 2025, Việt Nam đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát được lạm phát; tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%; các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt trong giới hạn cho phép. Số doanh nghiệp tăng với kỷ lục gần 300 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Điều hành chính sách tiền tệ cơ bản phù hợp tình hình. Huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển cao hơn kế hoạch đề ra. Tiềm lực tài chính quốc gia được củng cố vững chắc; thu ngân sách vượt xa dự kiến (tăng gần 33%) với cơ cấu thu bền vững (chủ yếu từ thuế) trong khi đã miễn giảm gần 242 nghìn tỷ đồng thuế, phí, lệ phí, trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại rất lớn. Công tác an sinh xã hội được làm tốt; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Phát biểu kết luận, nhấn mạnh về sự cần thiết thành lập và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ tình hình thế giới biến động nhanh, khó lường, do đó phải tạo sự ổn định trong bất định; yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo luôn theo dõi diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô để đề xuất; đồng thời tổ chức thực hiện tốt ở các bộ, ngành liên quan khi Ban Chỉ đạo thống nhất.

Nhất trí với các báo cáo, ý kiến về những kết quả đạt được trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ, năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phải tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài theo Nghị quyết của Quốc hội; tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả; căn cứ tình hình cụ thể đưa ra room tín dụng phù hợp theo thẩm quyền; kiểm soát tỷ giá và lãi suất phù hợp, hướng dòng tiền vào các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương đưa vào hoạt động sàn giao dịch vàng quốc gia.

Cùng với đó, phải tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; phát hành trái phiếu công trình; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chính sách liên quan tới thuế; khai thác tối đa chính sách tài khóa để hỗ trợ chính sách tiền tệ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết để khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt về thể chế; đồng thời thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt hơn nữa để góp phần thúc đẩy tăng trưởng; phân bổ vốn đầu tư công trung hạn dưới 3.000 dự án.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, công khai, minh bạch, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khẩn trương thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Ngân hàng Nhà nước triển khai tốt gói tín dụng hỗ trợ mua nhà cho người dưới 35 tuổi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm; trình ban hành các nghị định liên quan đất đai trước ngày 31/12.

Phân tích tình hình thị trường, giá cả, nhất là dịp Tết sắp đến, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương quản lý giá cả, thị trường; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy, kích cầu tiêu dùng trong nước; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đặc biệt là thuốc và thực phẩm giả.

Cùng với đó, đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA với các đối tác như với khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan...

Bộ Tài chính khẩn trương đưa vào hoạt động Cổng đầu tư một cửa quốc gia liên thông với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).