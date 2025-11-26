VitaDairy đồng hành cùng Hội nghị Nhi Khoa khu vực Đồng Bằng Sông Hồng 2025

(Ngày Nay) - Vừa qua Hội Nhi Khoa Việt Nam đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Hải Phòng tổ chức thành công Hội nghị Nhi Khoa khu vực Đồng Bằng Sông Hồng 2025 tại thành phố Hải Phòng, hội nghị năm nay quy tụ hơn 600 chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành. Công ty cổ phần Sữa VitaDairy vinh hạnh là nhà tài trợ vàng đồng hành cùng hội nghị.

Hội nghị Nhi Khoa khu vực Đồng Bằng sông Hồng là sự kiện khoa học được tổ chức thường niên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Nhi khoa. Chương trình khoa học được thiết kế toàn diện, thực tiễn và cập nhật, bao gồm các nội dung về quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu – hồi sức, sơ sinh, bệnh truyền nhiễm, dinh dưỡng, nội tiết, thần kinh, tim mạch, hô hấp, dị ứng và ngoại khoa. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có các hội thảo vệ tinh và báo cáo poster cập nhật những tiến bộ mới về vắc xin, kháng thể đơn dòng và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm

VitaDairy đồng hành cùng Hội nghị Nhi Khoa khu vực Đồng Bằng Sông Hồng 2025 ảnh 1
Đại diện quy tụ được hàng trăm đại biểu là các chuyên gia đầu ngành cùng với đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên môn hội nghị còn tạo cơ hội đặc biệt cho các doanh nghiệp chuyên về dược phẩm, dinh dưỡng nắm bắt được các thông tin quan trọng, hỗ trợ trong việc áp dụng các nghiên cứu sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của ngành y tế.

VitaDairy nỗ lực trong hành trình mang đến các sản phẩm tiệm cận hơn với nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ

Là đối tác được đồng hành cùng ngành y tế trong nhiều năm, với vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy luôn nỗ lực mang đến cho lĩnh vực y tế những nghiên cứu và ứng dụng tiên tiến nhất.

Đội ngũ các chuyên gia dinh dưỡng của VitaDairy[NN2] với sự am hiểu sâu sắc về thể trạng của người Việt đã cho ra đời những sản phẩm ngày càng tiệm cận hơn với nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Với mỗi sản phẩm, VitaDairy không chỉ cung cấp những giải pháp chuyên biệt về thể trạng khác nhau của các trẻ em mà hơn hết còn là sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho các trẻ em hàng ngày.

VitaDairy đồng hành cùng Hội nghị Nhi Khoa khu vực Đồng Bằng Sông Hồng 2025 ảnh 2
Gian hàng VitaDairy được đông đảo các đại biểu đến tham quan và trải nghiệm

Với trẻ em, VitaDairy kiên định hướng đến việc mang lại chế độ dinh dưỡng khoa học. Điều này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tăng trưởng về cân nặng hay chiều cao mà còn tập trung giải pháp giúp trẻ có một hệ đề kháng khỏe mạnh làm tiền đề cho sự phát triển lâu dài. Những sản phẩm nổi bật như: ColosBaby, Calokid [NN3] .. thời gian qua đã được hàng triệu mẹ tin dùng lựa chọn cho con mình như một giải pháp dinh dưỡng toàn diện.

VitaDairy đồng hành cùng Hội nghị Nhi Khoa khu vực Đồng Bằng Sông Hồng 2025 ảnh 3
VitaDairy nằm trong top 5 công ty sữa uy tín nhất Việt Nam 2025 (Theo Vietnam Report,2025)

Việc đồng hành cùng các hội nghị chuyên môn uy tín như Hội nghị Nhi Khoa là cách VitaDairy kết nối, cập nhật những tiến bộ khoa học mới nhất với giới chuyên gia. Đây cũng là cơ hội để VitaDairy lan tỏa các giải pháp dinh dưỡng khoa học, thiết thực đến hàng triệu gia đình Việt. Thông qua đó, VitaDairy không ngừng hiện thực hóa sứ mệnh "Vun bồi sức sống" cho thế hệ tương lai, góp phần vào mục tiêu cải thiện tầm vóc chung của người Việt Nam.

Thành lập năm 2005, bởi một các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, VitaDairy là doanh nghiệp tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam. Sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, VitaDairy tiếp tục theo đuổi hành trình dinh dưỡng khoa học nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Theo Vietnam Report, VitaDairy hiện đang nằm trong top 5 công ty sữa uy tín nhất Việt Nam năm 2025.
