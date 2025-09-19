Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông tiếp tục có cơn bão số 9

(Ngày Nay) - Dự báo chiều tối 19/9, bão số 8 (Mitag) sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cùng với đó, sắp có cơn bão mới hình thành trên biển Đông trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/giờ.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ, vị trí bão tại 23,0N-114,6E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,50N; kinh tuyến 113,0 - 118,00E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 - 15km/giờ, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, vị trí bão tại 23,1N - 113,0E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, cường độ bão dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngoài cơn bão hiện tại thì có một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng trong ngày và đêm 18/9 sẽ mạnh lên thành bão.

Sau đó khoảng ngày 22/9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam từ 24 - 26/9. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2025, có khoảng từ 5 - 7 cơn bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng từ 2 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.