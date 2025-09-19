Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông tiếp tục có cơn bão số 9

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dự báo chiều tối 19/9, bão số 8 (Mitag) sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cùng với đó, sắp có cơn bão mới hình thành trên biển Đông trong những ngày tới.
Bão số 8 đổ bộ Trung Quốc, Biển Đông tiếp tục có cơn bão số 9 ảnh 1
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/giờ.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ, vị trí bão tại 23,0N-114,6E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,50N; kinh tuyến 113,0 - 118,00E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 20/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10 - 15km/giờ, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, vị trí bão tại 23,1N - 113,0E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, cường độ bão dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngoài cơn bão hiện tại thì có một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng trong ngày và đêm 18/9 sẽ mạnh lên thành bão.

Sau đó khoảng ngày 22/9, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam từ 24 - 26/9. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2025, có khoảng từ 5 - 7 cơn bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng từ 2 - 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

PV
Dự báo thời tiết bão số 8 bão chồng bão sắp có bão trên biển đông miền bắc mưa dông

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
(Ngày Nay) - Ngày 18/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo thường niên cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm chu trình nước toàn cầu ngày càng thất thường, gây ra hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng và suy giảm chất lượng nguồn nước.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới
(Ngày Nay) - Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.
Hình minh
Hà Nội kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú
(Ngày Nay) - Trước thông tin phản ánh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh có dấu hiệu “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch rồi cung ứng cho một số trường học ở Thủ đô, các cơ quan chức năng của thành phố đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Người dân châu Âu có nguy cơ thiếu thuốc thiết yếu
Người dân châu Âu có nguy cơ thiếu thuốc thiết yếu
(Ngày Nay) - Người dân Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ thiếu thuốc, kể cả kháng sinh thông dụng và các phương pháp điều trị thiết yếu, do tình trạng khan hiếm nguồn cung ngày càng trầm trọng. Đây là cảnh báo vừa được Tòa Kiểm toán châu Âu đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gieo rắc ảo tưởng tâm lý
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, tài chính, y tế, giao thông, đến giáo dục và thương mại điện tử. Tuy nhiên, nếu không được tiếp cận và ứng dụng đúng cách, AI cũng có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng cho người dùng.