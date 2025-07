Thời tiết ngày 31/7, Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, một số nơi còn xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, riêng Thủ đô Hà Nội có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, một số địa phương thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực này.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa ban ngày vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 31/7, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Ngoài ra, vùng biển đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió giật cấp 7. Cơ quan dự báo cảnh báo, trong mưa dông ở các vùng biển có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khu vực Bắc Bộ hạn chế ra ngoài trong thời gian nắng nóng gay gắt, đảm bảo sức khỏe và phòng chống cháy nổ. Đối với các khu vực có mưa lớn, cần chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở, lũ quét, đồng thời ngư dân cần theo dõi sát bản tin dự báo để đảm bảo an toàn khi ra khơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực vùng núi ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, riêng khu vực vùng núi 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Đông khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng phía Nam 32 - 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.