(Ngày Nay) - Sáng 8/10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền các thương hồ đảm bảo an toàn hoạt động mua bán, vui chơi, phục vụ du lịch văn minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp đề xuất của các đơn vị liên quan đến Chợ nổi Cái Răng để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Tài chính xem xét, tham mưu các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, phát triển chợ nổi. Trên cơ sở kế thừa Đề án bảo tồn và phát huy Chợ nổi Cái Răng trước đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tiếp tục xây dựng đề án tiếp theo để hướng đến việc phát triển chợ nổi lâu dài và bền vững.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Sở sẽ khảo sát, tư liệu hóa thông tin, tài liệu, hiện vật, không gian thực hành di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng góp phần bảo vệ, giới thiệu, quảng bá chợ nổi. Sở đẩy mạnh tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, liên kết xây dựng tour tham quan thu hút khách du lịch tại chợ nổi; vận động doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch tại Chợ nổi Cái Răng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch thông qua khai thác hiệu quả tiếp thị, công cụ truyền thông, sử dụng internet, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, xúc tiến.

Cơ quan chức năng thành phố đầu tư xây dựng kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng mới cầu tàu chợ nổi và các hạng mục liên quan, nâng cấp đường Nguyễn Việt Dũng (đường xuống Chợ nổi Cái Răng). Nhiều điểm cung cấp dịch vụ du lịch liên kết Chợ nổi Cái Răng đã hình thành phục vụ tốt du khách như điểm dừng chân Quê Tôi, homestay Bến Đò Xưa, Nine homestay…

Theo chính quyền địa phương, thương hồ tại Chợ nổi Cái Răng hiện có trên 200 hộ, chủ yếu buôn bán củ, quả, các dịch vụ ăn uống, đồ lưu niệm và đưa đón khách du lịch. Thời gian qua, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và tiểu thương chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, chất lượng sản phẩm, giá bán, tiêu chuẩn phương tiện tham gia đường thủy, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và chở không quá số người theo giấy phép.