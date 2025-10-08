Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 8/10, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng.
Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền các thương hồ đảm bảo an toàn hoạt động mua bán, vui chơi, phục vụ du lịch văn minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, tổng hợp đề xuất của các đơn vị liên quan đến Chợ nổi Cái Răng để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Tài chính xem xét, tham mưu các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, phát triển chợ nổi. Trên cơ sở kế thừa Đề án bảo tồn và phát huy Chợ nổi Cái Răng trước đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tiếp tục xây dựng đề án tiếp theo để hướng đến việc phát triển chợ nổi lâu dài và bền vững.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian tới, Sở sẽ khảo sát, tư liệu hóa thông tin, tài liệu, hiện vật, không gian thực hành di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng góp phần bảo vệ, giới thiệu, quảng bá chợ nổi. Sở đẩy mạnh tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, liên kết xây dựng tour tham quan thu hút khách du lịch tại chợ nổi; vận động doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch tại Chợ nổi Cái Răng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch thông qua khai thác hiệu quả tiếp thị, công cụ truyền thông, sử dụng internet, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, xúc tiến.

Cơ quan chức năng thành phố đầu tư xây dựng kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng mới cầu tàu chợ nổi và các hạng mục liên quan, nâng cấp đường Nguyễn Việt Dũng (đường xuống Chợ nổi Cái Răng). Nhiều điểm cung cấp dịch vụ du lịch liên kết Chợ nổi Cái Răng đã hình thành phục vụ tốt du khách như điểm dừng chân Quê Tôi, homestay Bến Đò Xưa, Nine homestay…

Theo chính quyền địa phương, thương hồ tại Chợ nổi Cái Răng hiện có trên 200 hộ, chủ yếu buôn bán củ, quả, các dịch vụ ăn uống, đồ lưu niệm và đưa đón khách du lịch. Thời gian qua, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và tiểu thương chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, chất lượng sản phẩm, giá bán, tiêu chuẩn phương tiện tham gia đường thủy, đăng ký, đăng kiểm phương tiện và chở không quá số người theo giấy phép.

PV
Chợ nổi Cái Răng bảo tồn phát triển

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025
(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế thường niên tại Nhật Bản
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phối cảnh cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội sau khi hoàn thiện.
Khởi công xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội
(Ngày Nay) - Dự án Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2, tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng.