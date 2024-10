Bầu cử Mỹ bước vào chặng đua nước rút đầy khốc liệt

Cuộc đua cân sức

Theo khảo sát mới nhất của đài NBC News công bố ngày 14/10, hiện hai ứng viên Harris và Trump đang giành được tỷ lệ ủng hộ ngang bằng nhau là 48%, sau nhiều tháng nữ phó tổng thống chiếm ưu thế “nhỉnh” hơn một chút so với đối thủ đảng đối lập.

Theo giới quan sát, sau lần tranh luận "thất thế" tháng trước, tỷ lệ ủng hộ ông Trump có phần hồi phục một phần nhờ đánh giá tích cực của cử tri về nhiệm kỳ tổng thống trước đó của ông.

Trong khi đó, đối với ứng viên đảng Dân chủ Harris, ưu thế cách đây một tháng mà bà nắm giữ đang mất dần đi. Giới phân tích cho rằng bà Harris vẫn chưa ngăn được cử tri gốc Latinh rời bỏ đảng Dân chủ để chuyển sang ủng hộ ông Trump, bất chấp thông điệp chống nhập cư mạnh mẽ của vị cựu Tổng thống này. Dữ liệu từ cuộc thăm dò mới nhất do New York Times/Siena College thực hiện cho thấy bà Harris đang có thành tích “khiêm tốn hơn” so với các ứng cử viên của đảng Dân chủ trước đây trong thu hút cử tri gốc Latinh.

Trong một cuộc thăm dò khác được báo Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) tiến hành với 600 cử tri đã đăng ký ở các bang chiến trường từ ngày 28/9 đến ngày 8/10, ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris dẫn trước 2% ở Arizona, Georgia và Michigan trong khi ứng viên đảng Cộng hòa Trump dẫn trước 6% ở Nevada và 1% ở Pennsylvania. Cả hai ứng viên nhận được tỉ lệ ủng hộ ngang nhau ở hai bang North Carolina và Wisconsin.

Trong bối cảnh Ngày Bầu cử mỗi lúc đến một gần, chiến dịch tranh cử của hai đảng đều dốc hết sức mình vào giai đoạn cuối cùng. Tính đến ngày 10/10, chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris và các ủy ban chính trị liên quan đã huy động được 1 tỷ USD kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ vào tháng 7 vừa qua. Số tiền và tốc độ gây quỹ của nữ ứng viên này đang có khả năng phá các kỷ lục trước đây. Để so sánh, trong cả năm nay, chiến dịch tranh cử của ông Trump huy động được khoảng 850 triệu USD.

Giữa những lo ngại khoảng cách dẫn trước của bà Harris đối với ông Trump trên toàn nước Mỹ đang thu hẹp, chiến dịch tranh cử của nữ phó tổng thống đã triển khai một cuộc tấn công rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, bao gồm một loạt cuộc phỏng vấn trên các chương trình nổi tiếng như “60 Minutes”, “The Howard Stern Show” và podcast “Call Her Daddy”.

Về phần mình, chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tập trung cho các sự kiện vận động tại thực địa. Chỉ tính riêng trong tháng 9, ông Trump đã tham gia 21 sự kiện vận động, nhiều gần gấp đôi so với 13 sự kiện mà cặp đôi liên danh tranh cử của đảng Dân chủ Harris-Walz thực hiện.

Bên cạnh đó, đội ngũ vận động của cựu Tổng thống Trump cũng đang triển khai một mô hình thu hút cử tri mới tập trung vào những người trước đây ít đi bỏ phiếu nhưng có khuynh hướng nghiêng về cánh hữu. Theo chiến dịch của ông, việc tập hợp những người ủng hộ trung thành nhưng ít có xu hướng đi bỏ phiếu là yếu tố quan trọng để giành chiến thắng. Chiến dịch này cũng nhắm đến những người độc lập và những cử tri dễ bị dao động - một nhóm mà họ ước tính chiếm 11% cử tri ở các bang chiến trường.

Tuy nhiên, theo một quan chức đảng Cộng hoà, đây được đánh giá là một chiến lược rủi ro cao, đòi hỏi nhiều công sức để thu hút một làn sóng cử tri mới nhưng cũng có thể không đạt được hiệu quả nếu cuối cùng họ vẫn lựa chọn ở nhà.

'Tăng tốc' tìm kiếm lợi thế

Trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế ở giai đoạn nước rút trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cả bà Harris và ông Trump đều dành thời gian này để tích cực vận động tranh cử tại các bang chiến địa nhằm thu hút cử tri.

Ngày 13/10, bà Harris đã có mặt tại bang North Carolina - nơi chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Helene càn quét cách đây hai tuần - để tìm cách phản bác lại các chỉ trích của ông Trump về cách thức hỗ trợ các nạn nhân của bão mà chính phủ liên bang đang triển khai.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Harris công bố một kế hoạch nhằm mang lại cho cử tri nam giới da màu có thêm nhiều cơ hội kinh tế hơn để phát triển. Kế hoạch của bà Harris gồm cung cấp các khoản vay kinh doanh có thể xóa nợ cho các doanh nhân da màu, tạo ra nhiều chương trình học nghề hơn, cũng như nghiên cứu thêm về các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến nam giới người Mỹ gốc Phi.

Nhóm vận động tranh cử của bà Harris cũng đã lên kế hoạch tổ chức các sự kiện tại các bang chiến trường quan trọng, có sự tham gia của những người có tiếng nói là nam giới gốc Phi, như cựu tổng thống Barack Obama hay cựu nghị sĩ da màu Cedric Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử. Ngày 10/10 vừa qua, cựu Tổng thống Obama đã trở lại sân khấu vận động tranh cử ở thành phố Pittsburg, bang Pennsylvania, kêu gọi những người đã từng ủng hộ mình tại bang chiến trường lớn nhất cuộc bầu cử này tái lập kết quả cuộc bầu cử 4 năm trước.

Về phần mình, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã tăng cường nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri da màu và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha ở cả hai giới. Cụ thể, ông đã tổ chức các cuộc họp bàn tròn với các doanh nhân da màu ở các bang quan trọng.

Một trong những điểm nhấn trong chiến dịch vận động của ông Trump gần đây là “cú bắt tay” giữa ông và tỷ phú Elon Musk.

Tại buổi vận động tranh cử ngày 5/10 ở bang Pennsylvania, tỷ phú Musk đã xuất hiện trên sân khấu cùng cựu Tổng thống Trump, kêu gọi ủng hộ cho đảng Cộng hòa với mục tiêu "bảo vệ nền dân chủ Mỹ". Mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở việc ông Musk ủng hộ ứng cử viên Trump, mà ông Trump còn nhiều lần ám chỉ rằng tỷ phú Musk có thể đảm nhận một chức vụ cấp cao trong chính quyền nếu ông trở lại Nhà Trắng.

Các hãng truyền thông châu Âu đánh giá đây là một sự kết hợp không chỉ giữa tài chính và quyền lực mà còn mở ra những viễn cảnh đầy thách thức về tương lai chính trị Mỹ. Theo tờ Trud của Bulgaria, với sự trợ giúp từ ông Musk - hiện là chủ sở hữu của mạng xã hội X, nền tảng mà ông Trump đã sử dụng để kết nối với cử tri trong các chiến dịch trước đó, ông Trump có cơ hội lớn hơn trong cuộc bầu cử này so với lần trước.