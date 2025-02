Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 27 nội dung, gồm: 16 nội dung để trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9; 2 nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9; 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trọng tâm là phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung trọng tâm, cấp bách do Chính phủ trình nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số dự án, công trình.

Trong thời gian diễn ra phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức hội nghị thảo luận kỹ lưỡng về các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường, thống nhất những vấn đề xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tuy yêu cầu gấp về tiến độ, áp lực về thời gian, nhiều nội dung khó, phức tạp, song chất lượng của các nội dung trình tại phiên họp đều cơ bản đạt yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét. Các vấn đề lớn cơ bản được sự đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra.

Ngay sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội tập trung cao nhất, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, các báo cáo thẩm tra và các tài liệu kèm theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật; khẩn trương gửi tài liệu của kỳ họp đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thảo luận, biểu quyết bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội rà soát kỹ, chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thông tin, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần để Kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra chu đáo, an toàn, thành công.

Do tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị công tác thông tin tuyên truyền trong, trước, sau kỳ họp phải thông tin đầy đủ, sâu sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tích cực, tạo khí thế mới, quyết tâm mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tổng Thư ký Quốc hội chủ động phối hợp với các cơ quan, nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí.

Bên cạnh công tác chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thường kỳ lần thứ 9 với dự kiến khối lượng nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của kỳ họp lớn. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải tích cực chuẩn bị, trước mắt, phải báo cáo đảm bảo tiến độ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2025.

Song song với việc ổn định tổ chức bộ máy sau kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung cao độ, bám sát chương trình, kế hoạch, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội tại các cuộc họp để chủ động tổ chức triển khai công việc, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục, không ngắt quãng.

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tác động ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, sẵn sàng hy sinh vì quyền lợi cá nhân, vì sự phát triển chung của đất nước như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần phát biểu; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, cầu thị, lắng nghe, sẵn sàng, chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả những việc mới phát sinh.