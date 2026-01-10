Thường trực Ban Bí thư dự Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (thành phố Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự có: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương.

Tham gia lễ xuất quân, diễn tập có khoảng 5.000 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, đại diện cho lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, chặt chẽ

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an báo cáo khái quát kết quả công tác chuẩn bị và triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội.Đại diện một trong những lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ xuất quân, diễn tập, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh chỉ còn đúng 10 ngày nữa là Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Đây là thời điểm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh, an toàn được đặt ở cấp độ cao nhất.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt là trong thời điểm này, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng, tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều hình thức, thủ đoạn rất tinh vi và phức tạp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động ban hành các chỉ thị, kế hoạch; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ trên cả thực địa và không gian mạng, không chỉ tập trung ở địa bàn thành phố Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân và các bộ, ngành liên quan, đã rất chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; quyết liệt xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến Đại hội; đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng."

“Những kết quả bước đầu này là tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng,” đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các lực lượng Công an tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung toàn lực đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là hay mất cảnh giác trong mọi tình huống.

“Lễ xuất quân và diễn tập hôm nay chính là dấu mốc chuyển trạng thái của toàn lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần mệnh lệnh này, coi đây là danh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng và nhân dân. Qua buổi diễn tập, các đồng chí cần kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để bổ sung, hoàn thiện các phương án chiến đấu trong mọi tình huống.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ, xử lý hiệu quả các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành uỷ Hà Nội và các ban, bộ, ngành liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kế hoạch bảo vệ cụ thể; phải kiểm soát chặt chẽ các địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh không gian mạng.

Đặc biệt cần kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phát tán tin xấu độc nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó phải siết chặt kỷ cương, nắm chắc tình hình từng địa bàn và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở mức cao nhất; tăng cường triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ; thường xuyên túc trực tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ tại tất cả các địa điểm diễn ra Đại hội, cũng như nơi lưu trú của đại biểu.

Theo Thường trực Ban Bí thư các phương án phân luồng, dẫn đón đại biểu phải được thực hiện khoa học, bài bản, nhuần nhuyễn đảm bảo giao thông thông suốt nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của nhân dân Thủ đô.

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của nhân dân cùng tham gia bảo vệ sự kiện trọng đại của đất nước.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Nhấn mạnh nội dung này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch

Phát biểu đáp từ và phát lệnh xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng xin hứa nghiêm túc lĩnh hội và triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được; luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, đồng chí Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã tặng hoa tới đại diện các lực lượng tham gia Lễ xuất quân và diễn tập phương án.

Sau phần phát lệnh xuất quân là các nội dung duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện và báo cáo kết quả huấn luyện.

Lần lượt tiến qua Lễ đài là Tổ Công an kỳ và các khối: nam sĩ quan An ninh nhân dân, nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân, nữ Cảnh sát giao thông, nam đặc nhiệm K01 (Cảnh vệ), nam sỹ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, nam sỹ quan Không quân Công an nhân dân, nam Cảnh sát đặc nhiệm (K02), nam Cảnh sát cơ động, nam sỹ quan Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân, nam sỹ quan đại diện Công an thành phố Hà Nội, nam sỹ quan đại diện Công an phường, xã, nam sỹ quan Bảo vệ tiếp cận, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Sau đó là nội dung diễu hành phương tiện đặc chủng của Bộ Công an và lực lượng trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả huấn luyện tại buổi lễ có các nội dung thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự có các nội dung, gồm Đồng diễn bài quyền dùi cui, lá chắn do 500 cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện; nội dung khí công, công phá, kỹ thuật vận động, khắc phục vật cản, bắn súng ứng dụng do cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện.