Hợp tác giữa lực lượng công an Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu

(Ngày Nay) - Đại tướng Vilay Lakhamfong cam kết sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lực lượng công an hai nước, đưa hợp tác giữa lực lượng công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Nhân dịp tham gia Đoàn Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an nhân dân, đã đến chúc mừng Đại tướng Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ngoài ra, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng đến chúc mừng ông Vanthong Kongmani, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Lào, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; và các lãnh đạo Bộ Công an Lào đã trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng, gồm Thượng tướng Khamkinh Phuilamanivong, Trung tướng Khonsavan Somphaxay, Thiếu tướng Livong Laoli và Thiếu tướng Kongsavat Bunlieng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tại cuộc gặp, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã gửi tới Đại tướng Vilay Lakhamfong, Thường trực Ban Bí thư cùng các lãnh đạo Bộ Công an Lào những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và lực lượng công an nhân dân Việt Nam về thành công của Đại hội, cũng như việc Đại tướng được tín nhiệm bầu giữ trọng trách cao trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tướng Vilay Lakhamfong được tín nhiệm bầu giữ chức Thường Trực Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026-2030 và kết quả của Đại hội cho thấy sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Lào với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của Đại tướng trong suốt thời gian qua.

Trên cương vị công tác của mình, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tin tưởng chắc chắn rằng Đại tướng Vilay Lakhamfong sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần nâng cao giữ gìn, vun đắp, không ngừng củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào nói riêng.

Đại tướng Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và cá nhân Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chúc mừng dịp này.

Đại tướng Vilay Lakhamfong cho biết Bộ Công an Việt Nam là Đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên đến chúc mừng, cho thấy tình cảm đặc biệt giữa lực lượng Công an hai nước.

Đại tướng Vilay Lakhamfong cam kết sẽ cùng ban lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ công an Lào thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lực lượng công an hai nước, đưa hợp tác giữa lực lượng công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tại các buổi chúc mừng khác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự vui mừng và chúc mừng ông Vanthong Kongmani được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng; chúc mừng ông Thongly Sisoulith được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; chúc mừng các lãnh đạo của Bộ Công an Lào được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Các cá nhân được chúc mừng đều xúc động và bày tỏ niềm vinh dự, cảm ơn chân thành đến Bộ Công an Việt Nam, cá nhân Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và mong muốn tiếp tục đóng góp vào quan hệ hợp tác giữa hai nước, cũng như Bộ Công an Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, góp phần bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của hai nước.