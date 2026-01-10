"Chiến dịch Quang Trung": Ấm áp những mái nhà tình thương sau cơn lũ lịch sử

(Ngày Nay) - “Chiến dịch Quang Trung” khép lại trong nhịp thi công thần tốc với những mái nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch và người dân vùng lũ Khánh Hòa sẽ được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

Sau cơn lũ lịch sử xảy ra vào cuối năm 2025, nhiều làng quê ở Khánh Hòa chìm trong bùn đất. Nhà cửa sập đổ. Tài sản theo dòng nước lũ trôi đi. Nỗi lo chỗ ở đè nặng lên hàng trăm hộ dân khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã cận kề.

Giữa gian khó ấy, những ngôi nhà mới được "thần tốc" dựng xây đã mang niềm tin yêu vô bờ bến cho người dân vùng lũ.

Tại khu tái định cư xã Suối Hiệp, những căn nhà mới sắp hoàn thành bởi sự nỗ lực miệt mài của những người lính đã nối dài thêm niềm vui, tiếng cười, bởi “Chiến dịch Quang Trung” đã dần khép lại sớm hơn dự kiến.

Kỳ tích từ mệnh lệnh trái tim

Tại xã Suối Hiệp, một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng do mưa lũ, các căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành và bàn giao sớm hơn 21 ngày so với kế hoạch đề ra của Thủ tướng Chính phủ. Những bức tường mới, mái tôn mới giúp người dân yên tâm trước mùa mưa tới. Đây cũng là điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tỉnh Khánh Hòa triển khai “Chiến dịch Quang Trung.” Chiến dịch tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt tại khu vực miền Trung.

Theo Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, quán triệt tinh thần “làm ngay, làm nhanh, làm dứt điểm, làm đúng tiến độ, làm chất lượng, hiệu quả,” toàn Quân khu đã thành lập 610 đội xây dựng và 314 tổ sửa chữa nhà với tổng quân số 8.189 cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân.

Kết quả, toàn Quân khu 5 đã xây dựng mới 590 căn nhà, trong đó, các đơn vị của Bộ đảm nhiệm 188 căn; lực lượng vũ trang Quân khu 5 đảm nhiệm 402 căn.

Riêng đợt bàn giao thứ hai, các đơn vị đã bàn giao 415 căn nhà. Tại tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị phối hợp bàn giao 10 căn nhà cho 10 hộ dân tại xã Suối Hiệp, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Cam Hiệp và phường Nam Nha Trang. Đây là những căn nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch 21 ngày.

Có thể khẳng định, “Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quân-dân, thể hiện sâu sắc truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào.” Những mái nhà mới không chỉ giúp nhân dân che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết, vững tin hướng tới tương lai.

Trong thời gian ngắn, với tinh thần làm ngay, làm nhanh, làm dứt điểm, các lực lượng vũ trang đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ về cơ sở. Bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân. Từ san nền, vận chuyển vật liệu đến dựng khung, lợp mái, mọi công đoạn đều được triển khai đồng loạt. Riêng tại Khánh Hòa, nhiều căn nhà hoàn thành trước kế hoạch đề ra.

Tại xã Suối Hiệp, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã huy động 70 cán bộ, chiến sỹ tham gia thi công. Đơn vị triển khai đồng thời nhiều căn nhà theo cùng một thiết kế thống nhất.

Trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, từng viên gạch, từng tấm tôn được dựng lên khẩn trương. Sau khoảng 20 ngày, các ngôi nhà kiên cố đã hoàn thiện, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn sử dụng.

Lãnh đạo địa phương đánh giá, “Chiến dịch Quang Trung” thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng vũ trang đối với nhân dân. Việc hoàn thành sớm các căn nhà góp phần giảm áp lực an sinh xã hội sau thiên tai. Đây cũng là tiền đề để người dân tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống lâu dài.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng chia sẻ, không chỉ hỗ trợ nhà ở, trong quá trình triển khai chiến dịch, các đơn vị quân đội còn giúp người dân dọn dẹp bùn đất, sửa chữa công trình hư hỏng. Nhiều khu dân cư được vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh. Công tác phối hợp giữa quân đội và chính quyền địa phương được thực hiện chặt chẽ, thống nhất.

Theo Ban Chỉ đạo chiến dịch, các căn nhà được xây dựng đều nằm ở vị trí an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ngập lụt. Thiết kế phù hợp điều kiện sinh hoạt của người dân nông thôn. Vật liệu đảm bảo độ bền, tuổi thọ lâu dài. Quá trình thi công được giám sát chặt chẽ về chất lượng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết, trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 gây ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân đã kịp thời có mặt tại các địa bàn bị ảnh hưởng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẳng định, với tinh thần “khi dân cần, khi dân khó có bộ đội Hải quân,” trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Vượt nắng, thắng mưa" trên công trường đầy tình thương

Theo Thượng tá Bùi Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Chỉ huy trưởng công trường, khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian thi công ngắn. Đơn vị phải triển khai xây dựng đồng thời bốn căn nhà với diện tích tương đối lớn.

Trước yêu cầu tiến độ gấp, chỉ huy công trường đã kịp thời báo cáo Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn để tăng cường lực lượng. Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết một lòng, làm việc ngày đêm để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Người dân địa phương không giấu được xúc động trong ngày nhận nhà mới. Nhiều gia đình cho biết, sau lũ, việc có được một mái nhà vững chắc là mong mỏi lớn nhất. Những căn nhà mới giúp họ yên tâm đón Tết.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, chị Huỳnh Thị Kim Liên, xã Suối Hiệp, đang cẩn thận sắp xếp lại những món quà do Đảng bộ, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân trao tặng. Đó là chiếc tivi, nồi cơm điện, ấm nước và nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Trong niềm xúc động, chị Huỳnh Thị Kim Liên chia sẻ: “Sau lũ, nhà cửa hư hết, không còn gì cả. Lúc đó chỉ có nước mắt. Nhưng rồi được Nhà nước, cán bộ hỗ trợ xây nhà mới, tôi rất cảm động và biết ơn. Bây giờ có nhà mới rồi, tôi cảm thấy vừa có nước mắt mà cũng có nụ cười.”

Chị cho biết, khi được nhận nhà và các phần quà hỗ trợ, cả gia đình đều rất vui. Ngôi nhà mới khang trang giúp gia đình có điều kiện sinh hoạt ổn định hơn. Các con của chị cũng phấn khởi vì có chỗ ở sạch sẽ, an toàn.

“Tết này chắc chắn sẽ ấm áp hơn. Trong cái rủi vẫn còn cái may, được ở nhà mới, sạch sẽ hơn. Mấy đứa nhỏ vui, mình cũng vui. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cán bộ, chiến sĩ làm việc rất nhiệt tình, xây dựng nhanh, nên gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng làm ăn, lo cho tương lai,” chị Liên nói.

“Chiến dịch Quang Trung” khép lại trong nhịp thi công thần tốc và những mái nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Khi mùa Xuân đang về, người dân vùng lũ Khánh Hòa được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

Bao khó khăn tạm lùi lại phía sau, niềm tin ở lại những khu tái định cư. Những ngôi nhà là chỗ ở, là điểm tựa để người dân vững vàng bước tiếp. Đọng lại sau chiến dịch là tình quân-dân bền chặt.