Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2024 tại Canada

Từ ngày 29-30/5, tại thủ đô Ottawa (Canada), Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2024 (CANSEC 2024) đã diễn ra với sự sự tham gia đông đảo của giới chuyên môn và khách tham quan. Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm trưởng đoàn, tham dự triển lãm.

DDoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự triển lãm với mục đích tham quan, tìm hiểu xu thế phát triển sản phẩm, tiến bộ công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng của các quốc gia trên thế giới, để có cơ sở tham mưu với Bộ Quốc phòng trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Đây cũng là dịp để giao lưu, tiếp xúc nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ hữu nghị song phương trong mọi lĩnh vực; đồng thời tìm hiểu, học tập cách thức tổ chức triển lãm quốc phòng nhằm phục vụ công tác tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Tại triển lãm, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc, tham quan các gian hàng và khu trưng bày sản phẩm của một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới, trao đổi thông tin, lời mời tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19-22/12, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

CANSEC là Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế lớn nhất tại Canada do Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng và An ninh Canada (CADSI) tổ chức thường niên từ năm 1998. Triển lãm giới thiệu các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ hiện đại, hàng đầu dành cho các lực lượng lục quân, hải quân, không quân, hàng không vũ trụ, liên quân. CANSEC cũng là nơi giới thiệu các công nghệ, sản phẩm dành cho lực lượng phản ứng nhanh, cơ quan quản lý biên giới và lực lượng tác chiến đặc biệt… Theo thông tin từ Ban Tổ chức, CANSEC 2024 quy tụ hơn 280 nhà trưng bày quốc phòng, an ninh và công nghệ mới, với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, uy tín trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và an ninh như Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Hanwha, CAE, General Dynamics, Thales…. Sự kiện diễn ra trên diện tích 14.000 m2, với sự tham dự của 250 phái đoàn quốc tế, và khoảng 45.000 khách thương mại. Triển lãm năm nay giới thiệu các sản phẩm quân sự hiện đại như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, xe tăng, tên lửa tầm thấp vác vai, hệ thống súng phòng không, súng laser, súng bắn tỉa…, các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair đã tham dự lễ khai mạc triển lãm và phát biểu đề dẫn về các cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp quốc phòng, an ninh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường. Triển lãm còn có sự tham dự của Bộ trưởng mua sắm và dịch vụ công Canada Jean-Yves Duclos, các lãnh đạo Lực lượng Quốc phòng Canada và đại diện Bộ Quốc phòng nhiều nước.