Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Dhan Bahadur Oli - Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Dân chủ liên bang Nepal tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ sang trình Thư ủy nhiệm.
Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Đại sứ Dhan Bahadur Oli đã trình Thư ủy nhiệm lên Chủ tịch nước Lương Cường, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nepal, nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước phát triển tích cực trong những năm qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Nepal của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tháng 8/2025. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc hai nước chia sẻ nhiều điểm đồng văn hóa, tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, cũng như chia sẻ tầm nhìn chung về các vấn đề khu vực, quốc tế, là nền tảng quan trọng và sợi dây gắn kết giúp củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trên nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị tốt đẹp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa, khai thác các tiềm năng, lợi thế để đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, thực chất. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ tăng cường kết nối các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội của hai nước, thông qua trao đổi đoàn hoặc tổ chức các diễn đàn trao đổi trực tuyến, góp phần gia tăng hiểu biết lẫn nhau; sớm tổ chức cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao; xem xét đàm phán, ký kết các thỏa thuận quan trọng tạo khung hợp tác ổn định, trong đó có thỏa thuận về thương mại, đầu tư; thiết lập quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal; khuyến khích các hãng hàng không mở tuyến bay thẳng hoặc bay nối chuyến thuận lợi giữa hai nước… Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đề nghị Đại sứ và Chính phủ Nepal quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Nepal sinh sống, học tập và kinh doanh thuận lợi.

Đại sứ Dhan Bahadur Oli cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp cũng như sự quan tâm, ủng hộ của Bộ trưởng đối với quan hệ hai nước. Đại sứ chia sẻ những nét lớn về tình hình Nepal, cho biết Nepal đang nỗ lực ổn định tình hình, hướng tới sớm tổ chức bầu cử vào đầu năm 2026. Đại sứ cũng chia sẻ Chính phủ và nhân dân Nepal đang nỗ lực đạt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu ra khỏi nhóm các nước kém phát triển trong năm 2027.

Đại sứ nhấn mạnh, Lãnh đạo Nepal rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn học hỏi kinh nghiệm và mô hình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại sứ khẳng định sẽ xây dựng các kế hoạch cụ thể để thúc đẩy hợp tác hai nước về thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nepal.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Đại sứ khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, nhất là trong ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc Đại sứ nhiệm kỳ thành công, bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nepal.

