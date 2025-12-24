Tổ ấm 0 đồng: mái nhà chung của hàng nghìn bệnh nhân K

(Ngày Nay) - Trên đường Cầu Bươu, gần bệnh viện K Tân Triều, nhà trọ miễn phí mang tên “Tổ ấm 0 đồng” của nhóm Hy vọng xanh luôn mở cửa chào đón những bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn. Tổ ấm như mái nhà thứ hai, tiếp thêm trong lòng những bệnh nhân K hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Tổ ấm 0 đồng" có tổng cộng bốn cơ sở. Bên cạnh việc hỗ trợ chỗ ở, hằng tuần tại tổ ấm đều diễn ra các hoạt động bếp cơm thiện nguyện, trao quà từ mạnh thường quân. Ngoài ra, nhóm Hy vọng xanh còn thực hiện các hoạt động đặc biệt như “Sinh nhật cho em” vào các dịp Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi,... nhằm mang đến cho các em những kỷ niệm ấm áp, vui tươi như bạn bè cùng trang lứa.

“Tổ ấm 0 đồng” trở thành mái nhà thứ hai, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân K trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Đây cũng là minh chứng sống động rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày trong đời sống.

