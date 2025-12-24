(Ngày Nay) - Trên đường Cầu Bươu, gần bệnh viện K Tân Triều, nhà trọ miễn phí mang tên “Tổ ấm 0 đồng” của nhóm Hy vọng xanh luôn mở cửa chào đón những bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn. Tổ ấm như mái nhà thứ hai, tiếp thêm trong lòng những bệnh nhân K hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tổ ấm 0 đồng: mái nhà chung của hàng nghìn bệnh nhân K
"Tổ ấm 0 đồng" có tổng cộng bốn cơ sở. Bên cạnh việc hỗ trợ chỗ ở, hằng tuần tại tổ ấm đều diễn ra các hoạt động bếp cơm thiện nguyện, trao quà từ mạnh thường quân. Ngoài ra, nhóm Hy vọng xanh còn thực hiện các hoạt động đặc biệt như “Sinh nhật cho em” vào các dịp Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi,... nhằm mang đến cho các em những kỷ niệm ấm áp, vui tươi như bạn bè cùng trang lứa.
Cơ sở đầu tiên của “Tổ ấm 0 đồng” nằm trong một khu trọ tại ngõ 96 Cầu Bươu.
Chị Vương Thuỳ - thành viên nòng cốt của nhóm Hy vọng Xanh đang hỏi thăm, hướng dẫn bệnh nhân mới chuyển vào tổ ấm.
Các em nhỏ ở tổ ấm không xa lạ với thành viên nhóm Hy vọng xanh.
Khoảnh khắc giản dị, bình yên nhưng khó bắt gặp bởi các bệnh nhi phải điều trị cả ngày trong phòng bệnh.
Không chỉ là nơi ở, “Tổ ấm 0 đồng” còn là nơi lưu giữ tuổi thơ của rất nhiều bệnh nhi ung thư.
Hình ảnh người nhà bệnh nhân xếp hàng nhận quà trước cửa cơ sở 4, số 7A ngõ 91 Cầu Bươu.
Chị Vương Thuỳ đang tiếp nhận thông tin để trao quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
Cái ôm thân tình giữa thành viên nhóm Hy vọng Xanh và người bệnh tại Tổ ấm.
Cả những giọt nước mắt của sự xúc động, cảm thông và sẻ chia trước những mảnh đời khó khăn. Không dừng lại ở cơ sở thiện nguyện, “Tổ ấm 0 đồng” đã trở thành mái nhà chung, nơi chan chứa tình người ấm áp.
“Tổ ấm 0 đồng” trở thành mái nhà thứ hai, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân K trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Đây cũng là minh chứng sống động rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày trong đời sống.
