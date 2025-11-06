Boehringer Ingelheim Việt Nam giáo dục phòng chống bệnh dại cho thế hệ trẻ

(Ngày Nay) -Boehringer Ingelheim Việt Nam vừa phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh đã triển khai hoạt động "Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường" tại tỉnh Tây Ninh.

Đây là bước tiếp nối chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng”, nằm trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP RABIES) do Boehringer Ingelheim khởi xướng.

Ra mắt từ năm 2021, chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” là một hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tiêu biểu của Boehringer Ingelheim tại Việt Nam, được triển khai với sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Đức Huệ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), và Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Sau 5 năm thực hiện, hơn 33.000 chó mèo đã được tiêm phòng, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cho hàng ngàn hộ dân tại địa phương.

Những nỗ lực bền bỉ đó tiếp tục được lan tỏa thông qua hoạt động “Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường." Chương trình được triển khai từ nay đến hết tháng 12/2025 theo mô hình “Train the Trainer” – nhằm đào tạo năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế nòng cốt tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thông qua các buổi tập huấn và tài liệu giảng dạy trực quan như truyện tranh, tờ rơi và sổ tay hoạt động, chương trình giúp giáo viên và cán bộ y tế có thể truyền đạt kiến thức phòng chống bệnh dại một cách sinh động, dễ hiểu. Những bài học này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách bảo vệ bản thân, gia đình và vật nuôi, mà còn giúp lan tỏa thông điệp về phòng, chống bệnh dại đến cộng đồng.

Hiện tại, chương trình đã thu hút 119 giáo viên và cán bộ y tế nòng cốt đến từ 58 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đánh giá: “Hoạt động ‘Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường’ mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về phòng chống bệnh dại. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và cơ quan quản lý giúp chương trình lan tỏa sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc để tiến tới mục tiêu không còn bệnh dại trong cộng đồng.”

Với vai trò là đối tác chuyên môn, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu với sự đồng hành của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Cụ thể, hai đơn vị này đảm nhận trách nhiệm tổ chức tập huấn, giám sát chất lượng chuyên môn, đồng thời hỗ trợ thực hành trực tiếp tại địa phương, góp phần đảm bảo hiệu quả và tính thực tiễn của hoạt động.

PGS.TS.BS. Nguyễn Duy Phong, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh nhận định: “Bệnh dại hoàn toàn có thể được kiểm soát và đẩy lùi nếu có chiến lược tiếp cận đồng bộ và bền vững. Việc đưa kiến thức phòng chống bệnh dại vào trường học là hướng đi đúng đắn, góp phần hình thành hành vi tích cực ngay từ thế hệ trẻ. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Boehringer Ingelheim Việt Nam trong việc kết hợp giáo dục, truyền thông và chuyên môn để tạo ra tác động lâu dài, thiết thực cho cộng đồng.”

Năm 2025, chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại cho 30.000 học sinh và đào tạo 119 giáo viên, nhân viên y tế tại các khu vực có nguy cơ cao như Tây Ninh. Trong năm 2026, Boehringer Ingelheim Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này đến các trường trung học cơ sở tại tỉnh Lâm Đồng.

Ông Niklas Birkner, Tổng Giám đốc Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam, khẳng định: “Các chiến dịch tiêm phòng dại cho chó, mèo mà chúng tôi đã triển khai trong 5 năm qua đã chứng minh rằng: Khi động vật khỏe mạnh, con người cũng khỏe mạnh hơn. Chúng tôi tin rằng việc đẩy mạnh giáo dục và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về bệnh dại sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Các bạn sẽ giúp lan tỏa những kiến thức hữu ích đến bạn bè, gia đình và cộng đồng, góp phần loại trừ bệnh dại một cách toàn diện hơn. Với vai trò là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sức khỏe thú y, Boehringer Ingelheim Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và đối tác trong việc lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động thiết thực, và từng bước hiện thực hóa mục tiêu ‘Không còn ai tử vong vì bệnh dại vào năm 2030’ của Chính phủ Việt Nam.”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 59.000 ca tử vong do bệnh dại. WHO khuyến nghị tỷ lệ tiêm phòng cho chó mèo cần đạt tối thiểu 70% ở các khu vực có nguy cơ để ngăn ngừa lây truyền sang người. Tại Việt Nam, dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống, mỗi năm vẫn ghi nhận từ 70-110 trường hợp tử vong do bệnh dại. Năm 2024, cả nước ghi nhận 89 ca tử vong; và riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có 58 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố – cho thấy cuộc chiến chống bệnh dại vẫn cần sự chung tay của toàn xã hội.