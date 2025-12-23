Hà Nội: Giảm số ca, thu hẹp địa bàn mắc sốt xuất huyết

(Ngày Nay) - Theo các số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn toàn thành phố trong những tuần gần đây đang có xu hướng giảm dần cả về số ca mắc và phạm vi ảnh hưởng. CDC Hà Nội nhận định có thể tiếp tục ghi nhận thêm số ca mắc sốt xuất huyết trong các tuần tới.

Cụ thể, trong tuần từ ngày 28/11 - 5/12, thành phố ghi nhận 165 ca mắc tại 75 phường, xã; từ ngày 5 - 12/12, số ca giảm còn 120 trường hợp, tại 67 phường, xã và đến tuần từ ngày 12 - 19/12, tiếp tục giảm xuống 117 ca, tại 58 phường, xã. Diễn biến này cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần kiểm soát và thu hẹp dần ổ dịch.

Tuy nhiên, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục khuyến cáo các địa phương không được chủ quan, cần tiếp tục duy trì công tác giám sát, xử lý triệt để ổ bọ gậy, tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhằm ngăn nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Tính trong tuần gần nhất (từ ngày 12 - 19/12), toàn thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã, giảm 3 trường hợp so với tuần trước đó, không ghi nhận ổ dịch. Một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…, không có ca tử vong. Cộng dồn năm 2025, toàn thành phố ghi nhận 6.396 trường hợp, không có ca tử vong; số mắc giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024; bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Theo Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cửa Nam (Hà Nội) Phạm Hồng Diệp, công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn luôn được các đơn vị triển khai sát sao. Trong chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2025 trên địa bàn (từ ngày 9 - 11/12), đã có 1.955 hộ gia đình được kiểm tra công tác phòng chống bệnh, đạt tỷ lệ gần 97% tổng số hộ dân trên địa bàn phường.

“Mặc dù trên địa bàn phường hiện không có ổ dịch nào được ghi nhận, tình hình số ca mắc sốt xuất huyết của toàn thành phố đã giảm, song chúng tôi không chủ quan, lơ là, đặc biệt là trong công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cộng đồng, nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy và khai báo cho trạm y tế phường khi xuất hiện ca bệnh nghi ngờ”, bà Diệp chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Viên, Tổ trưởng Tổ dân phố 27 (phường Cửa Nam, Hà Nội), thành viên đội xung kích phòng, chống sốt xuất huyết của phường cho biết, trong thời gian qua, lực lượng xung kích đã thường xuyên phối hợp với cán bộ y tế, các đoàn thể và người dân tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, trọng tâm là kiểm tra, xử lý các vật dụng chứa nước có nguy cơ phát sinh loăng quăng, bọ gậy; nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không để tồn đọng nước mưa, nước thải quanh khu dân cư. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Cũng theo Trưởng Khoa phòng bệnh (Trạm Y tế xã Nội Bài, Hà Nội) Nguyễn Thị Hoa, triển khai kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết 6 tháng cuối năm 2025 của UBND xã, trạm đã hoàn thành đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy trên địa bàn. Để việc phòng chống sốt xuất huyết và một số dịch bệnh mùa đông xuân khác được hiệu quả hơn, công tác này sẽ được tiếp tục duy trì tại 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, công trường đóng trên địa bàn. Đồng thời, trạm y tế xã sẽ huy động mạng lưới cộng tác viên, y tế thôn tham gia tích cực đến tận hộ gia đình vào các ngày cuối tuần để tuyên truyền, nhắc nhờ người dân thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các phương pháp phòng chống.

Theo chỉ đạo của CDC Hà Nội, thời gian tới, các trạm y tế phường, xã sẽ tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Cùng với đó, các đơn vị sẽ tăng cường phòng, chống các dịch bệnh mùa đông xuân, bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu, tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh.

Đồng thời, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, thông qua các chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại khu vực nguy cơ, ổ dịch; phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch trên động vật và triển khai các hoạt động liên ngành về phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn, sởi, cúm, ho gà... để người dân chủ động thực hiện, phối hợp với chính quyền và ngành y tế trong công tác điều tra, xử lý dịch.