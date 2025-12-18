Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức 2 đợt Đánh giá năng lực năm 2026

Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường (Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý để hiện thực hóa chiến lược công nghiệp bán dẫn (Ngày Nay) - Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 mở ra cơ hội "lột xác" cho ngành bán dẫn nhờ ưu đãi vượt trội và liên kết vùng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng sản xuất và nhân lực.

Chất lính trong một tâm hồn hoa (Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.

"Mỹ và Israel phối hợp chặt chẽ trong kế hoạch tấn công Iran" (Ngày Nay) - Sau cuộc gặp hồi tháng 2/2025, lãnh đạo Mỹ và Israel được cho là đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch tấn công Iran, song song với các tuyên bố ưu tiên đàm phán nhằm “ru ngủ” Tehran.

Lao động trẻ em: Những con số đáng báo động và hệ lụy lâu dài (Ngày Nay) - Cả nước hiện có 269.604 lao động trẻ em, chiếm 1,31% tổng số trẻ từ 5–17 tuổi, chủ yếu ở khu vực nông thôn. Lao động trẻ em là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây hệ lụy lâu dài cho trẻ em và xã hội.

Hà Nội tiên phong triển khai chuyển đổi số trong hoạt động HĐND các cấp (Ngày Nay) - Hà Nội triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Nga kiên quyết phản đối triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine (Ngày Nay) - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không thảo luận bất kỳ vấn đề cụ thể nào liên quan tới thỏa thuận hòa bình với Ukraine trước báo giới vào thời điểm hiện tại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tổng duyệt Lễ trao Giải Diên Hồng (Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Tổ chức cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ tư.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, để lấy ý kiến góp ý theo quy định.