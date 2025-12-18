Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức 2 đợt Đánh giá năng lực năm 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức hai đợt, dự kiến vào ngày 5/4 và 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức với 2 đợt thi, dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4/2026 và đợt 2 ngày 24/5/2026 tại 15 tỉnh, thành phố.

Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức 2 đợt Đánh giá năng lực năm 2026 ảnh 1
PV
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia TP HCM Giáo dục Đánh giá năng lực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Các bạn học sinh tham gia vào hoạt động xử lý tình huống. Ảnh: Tuấn Nghĩa
Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
Trung tá Lê Lam Hà cân bằng giữa bản lĩnh thép nơi tuyến đầu cấp cứu và tâm hồn yêu hoa tinh tế. Ảnh: NVCC
Chất lính trong một tâm hồn hoa
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.