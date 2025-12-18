Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức 2 đợt Đánh giá năng lực năm 2026

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức với 2 đợt thi, dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4/2026 và đợt 2 ngày 24/5/2026 tại 15 tỉnh, thành phố.
(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.
(Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.
(Ngày Nay) - Sau cuộc gặp hồi tháng 2/2025, lãnh đạo Mỹ và Israel được cho là đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch tấn công Iran, song song với các tuyên bố ưu tiên đàm phán nhằm “ru ngủ” Tehran.
(Ngày Nay) - Cả nước hiện có 269.604 lao động trẻ em, chiếm 1,31% tổng số trẻ từ 5–17 tuổi, chủ yếu ở khu vực nông thôn. Lao động trẻ em là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây hệ lụy lâu dài cho trẻ em và xã hội.
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Tổ chức cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ tư.
(Ngày Nay) - Ngày 17/12, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (17/12/1980 - 17/12/2025), đồng thời kỷ niệm 66 năm truyền thống đào tạo ngành Sân khấu - Điện ảnh Việt Nam (1959 - 2025).