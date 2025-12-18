Đà Nẵng khởi động chương trình tiêm vaccine HPV miễn phí cho trẻ em gái

(Ngày Nay) - Chương trình cung cấp tổng cộng 416 liều vaccine HPV miễn phí, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được triển khai tiêm chủng trực tiếp tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho các trẻ em gái đủ điều kiện.

Ngày 18/12, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xã hội Rotary Club of Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi động Chương trình tiêm vaccine phòng virus HPV miễn phí và nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái tại Bệnh viện.

Chương trình nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em gái trước virus Human Papillomavirus (HPV) - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung, đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn cho các em.

Theo Ban tổ chức, chương trình cung cấp tổng cộng 416 liều vaccine HPV miễn phí, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được triển khai tiêm chủng trực tiếp tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho các trẻ em gái đủ điều kiện.

Song song với hoạt động tiêm chủng, chương trình còn tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về HPV và các biện pháp phòng ngừa các bệnh liên quan trong cộng đồng. Tại sự kiện, 30 trẻ em gái được tiêm chủng trong đợt đầu của Chương trình.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, nhiễm virus HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác, trong khi tiêm vaccine HPV là biện pháp dự phòng hiệu quả, an toàn và đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo triển khai rộng rãi.

Tuy nhiên, trên thực tế, chi phí tiêm chủng vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, chương trình không chỉ mang ý nghĩa y học, mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Việc tiêm vaccine không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người được tiêm mà còn góp phần nâng cao nhận thức, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống các bệnh liên quan đến HPV trong cộng đồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trần Thị Hoàng khẳng định.

Theo ông Michael Roberts, Chủ tịch Rotary Club of Đà Nẵng, chương trình thể hiện cam kết của Rotary trong việc thúc đẩy chăm sóc sức khỏe dự phòng và phát triển bền vững cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe cho trẻ em gái thông qua hoạt động tiêm chủng ý nghĩa.

Đại diện Trường Hy Vọng - một trong những đơn vị thụ hưởng chương trình cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với dự án và mong muốn mô hình tiêm chủng HPV miễn phí tiếp tục được duy trì, nhân rộng trong thời gian tới.