Vingroup đưa “phòng cấp cứu di động” chuẩn quốc tế đến Khánh Hòa

(Ngày Nay) - Sáng 19/12, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị y tế do Vingroup tài trợ cho địa phương. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện, góp phần nâng cao năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, chủ động ứng phó tai nạn và thiên tai tại một đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia.

Tăng tốc phản ứng y tế trong “thời gian vàng”

Tại buổi lễ, Vingroup đã bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa 15 xe cứu thương hiện đại cùng hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế EN 1789:2020, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT.

Mỗi xe cứu thương được ví như một "phòng cấp cứu di động", được trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Theo quy hoạch, Hệ thống cấp cứu ngoại viện Khánh Hòa được bố trí 9 trạm vệ tinh tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, có chức năng khám, chữa bệnh với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cấp cứu trực 24/7. Tất cả được kết nối trực tiếp với Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa - nơi đảm nhiệm vai trò tiếp nhận, phân tuyến, điều hành và giám sát toàn hệ thống.

Dự án quy tụ hơn 94 cán bộ nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu nâng cao và vận chuyển hồi sức. Đội ngũ này đảm bảo khả năng phản ứng tức thì khi tín hiệu 115 vang lên, giúp toàn hệ thống tiếp cận người bệnh trong “thời gian vàng”.

Là địa phương có lợi thế phát triển mạnh về du lịch biển, Khánh Hòa thường xuyên đối mặt với nhiều tình huống cấp cứu đặc thù như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn du lịch - thể thao biển cũng như các sự cố y khoa phát sinh từ lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, địa phương còn thường xuyên chịu tác động của thiên tai như mưa lớn kéo dài, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất đá tại các khu vực miền núi, ven sông, ven biển, gây nguy cơ cao về thương vong và đòi hỏi năng lực cấp cứu - ứng phó khẩn cấp nhanh chóng, hiệu quả và đồng bộ.

“Lá chắn y tế” cho người dân và du khách

Song song với hoạt động bàn giao phương tiện và trang thiết bị, Hệ thống Y tế Vinmec cũng phối hợp hỗ trợ triển khai các chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, dành cho nhân viên y tế, lực lượng chức năng, giáo viên, nhân viên du lịch, khách sạn và người dân địa phương. Dự kiến trong thời gian tới Vingroup sẽ hỗ trợ Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa tổ chức 25 lớp đào tạo sơ cấp cứu với khoảng 20 học viên mỗi lớp, tương đương khoảng 500 học viên trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là xây dựng “mạng lưới mắt xích đầu tiên” - những người có khả năng sơ cứu đúng cách, kịp thời trước khi lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường.

Đại diện Vingroup, TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cũng nhấn mạnh: “Chuẩn hóa cấp cứu ngoại viện không chỉ là đầu tư trang thiết bị, mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người. Không chỉ hỗ trợ xe cứu thương và trang thiết bị y tế, chúng tôi còn tập trung hỗ trợ đào tạo đội ngũ y tế và xây dựng lực lượng giảng viên nòng cốt để lan tỏa năng lực sơ cấp cứu ra cộng đồng. Mục tiêu là từng bước xây dựng một hệ thống cấp cứu ngoại viện bền vững, lâu dài và hiệu quả, nơi người dân không chỉ được cứu kịp thời mà còn có năng lực tự hỗ trợ lẫn nhau trong những phút giây sinh tử”.

BSCKII. Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ: “Sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực của Tập đoàn Vingroup thông qua việc tài trợ các xe cấp cứu, các trang thiết bị y tế hiện đại, tập huấn về chuyên môn cấp cứu ngoại viện có ý nghĩa hết sức to lớn, thiết thực đối với tỉnh. Đây không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế. Tôi xin trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, tấm lòng nhân ái và sự đóng góp bền bỉ của Vingroup đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng”.

Trước Khánh Hòa, Phú Quốc, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng là các địa phương đã được Vingroup hỗ trợ triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện điều phối tập trung qua hệ thống 115 theo hướng đa trạm - đa tuyến - đa nguồn lực. Đây được xem là bước đi quan trọng góp phần củng cố nền tảng y tế khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của các đô thị hiện đại, an toàn và thân thiện trong giai đoạn mới.