Bức thư tình đến Việt Nam: Dàn sao ‘A Tourist’s Guide To Love’ hội ngộ

Nữ diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Rachael Leigh Cook, nam diễn viên Scott Ly, nhà biên kịch người Ireland gốc Việt cùng Eirene Trần Donohue đã có cuộc hội ngộ cùng NSƯT Lê Thiện và ngôi sao trẻ Quinn Trúc Trần, đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên của dàn diễn viên, biên kịch Netflix tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của đại diện 50 đơn vị báo chí, truyền hình hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là lần đầu ê-kíp cùng dàn diễn viên có những chia sẻ về trải nghiệm, cảm xúc trong quá trình làm phim cũng như những điều mà khán giả có thể mong đợi từ A TOURIST’S GUIDE TO LOVE - dự án phim quốc tế đầu tiên được quay gần như toàn bộ tại Việt Nam sau thời điểm đại dịch.

Tại sự kiện, Rachael Leigh-Cook chia sẻ về vai trò của cô với vai trò là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của phim. Rachael cho biết khi biên kịch - Eirene Trần Donohue kể câu chuyện dựa trên hành trình khám phá về cội nguồn của cô, Netflix rất hào hứng sản xuất bộ phim này tại Việt Nam. Nữ diễn viên bày tỏ: “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và mang đến một bộ phim tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc tại Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi công việc đã đưa tôi đến đất nước này. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ, các đối tác, cộng sự, thậm chí là người dân ở đây giúp chúng tôi có để sản xuất bộ phim này. Tôi vẫn nhớ từng ngày, từng cảnh quay, từng địa điểm khác nhau và cảm xúc mà chúng mang đến cho tôi. Đó đều là những khoảnh khắc đáng nhớ”.

Nam diễn viên chính Scott Ly đã kể về lần đầu trở lại Việt Nam để bắt đầu ghi hình cho bộ phim A TOURIST’S GUIDE TO LOVE. “Có rất nhiều thứ đã xuất hiện trong đầu khi tôi đọc kịch bản của bộ phim về chính quê hương mình, nơi mà tôi đã rất yêu mến kể từ khi còn nhỏ. Tôi thật sự rất biết ơn khi có thể trở về Việt Nam, về quê hương của mình để có thể làm việc với chính những con người ở nơi đây. Đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và khác lạ đối với bản thân tôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong bộ phim lần này, NSƯT Lê Thiện vào vai một người bà nhân hậu, hài hước, sẵn lòng chào đón những du khách từ nhiều nơi, nhiều nền văn hóa khác nhau đến nhà mình. Nghệ sĩ đã có những chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất khi được làm việc với dàn diễn viên và đoàn làm phim toàn cầu: “Dự án này đến với tôi hết sức bất ngờ. Và tôi cũng không nghĩ rằng qua nửa vòng trái đất tôi lại có thêm thằng cháu nội như thế này. Một nghệ sĩ lớn tuổi như tôi đến với dự án này, được tham gia với đoàn làm phim quốc tế, cảm giác mới mẻ cứ như tình yêu đầu đời. Tôi rất vui khi dự án như thế này cho mọi người cơ hội học hỏi lẫn nhau”.

NSƯT Lê Thiện đánh giá cao việc biên kịch và đạo diễn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về phong tục, tập quán của người Việt Nam, điển hình như với cảnh phim khi nhân vật Amanda lau lư hương để đón tết, hay văn hoá ngồi xuống sàn nhà để ăn cơm. Dàn diễn viên quốc tế đều đã phải cố gắng để học cách dùng đũa, điều mà “người nước ngoài phải rất nỗ lực mới làm được”.

Chia sẻ những kỷ niệm của mình với đoàn làm phim, nữ diễn viên Quinn Trúc Trần cho biết: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi người trong đoàn làm phim đều rất yêu mến Việt Nam. Họ sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ, thậm chí là không cần sự hỗ trợ của mình. Cảnh phim khiến mình xúc động nhất có lẽ là khi ở Hà Giang, mọi người đều phải ngồi xuống sàn nhà để quay cảnh dùng bữa. Có một diễn viên đóng vai du khách và bác ấy rất cao, lại còn bị bệnh về khớp, nên mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều sẽ cảm thấy rất đau. Nhìn thấy bác ấy cố gắng như vậy để hoàn thành được cảnh phim khắc họa nét văn hoá của người Việt thật sự đã khiến mình cảm thấy rất vui.”

Nhà biên kịch gốc Việt Eirene Trần Donahue đã chia sẻ những trải nghiệm cũng như nguồn cảm hứng của bản thân khi chắp bút cho câu chuyện trong A TOURIST’S GUIDE TO LOVE. “Mẹ tôi là người Việt Nam, bà đã gặp và yêu bố tôi ở Sài Gòn. Bản thân tôi lại cũng có câu chuyện tương tự với chồng của mình tại Hà Nội. Chính điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi viết kịch bản này. Đối với tôi, Việt Nam là vùng đất của tình yêu, niềm vui cùng vô vàn những vẻ đẹp mà tôi muốn chia sẻ nó với thế giới. Ngoài ra, tôi muốn mọi người hiểu rằng, chúng ta không cần phải tuân theo một kế hoạch đã định sẵn trong cuộc sống của mình, chúng ta không cần phải làm những gì mọi người mong đợi, cũng không cần phải sống theo quy tắc của người khác. Chính chúng ta mới là người lựa chọn lối đi, kiểm soát số phận của chính mình. Khi tôi kể với mọi người về việc tôi đã gặp chồng mình như thế nào, họ luôn nói với tôi rằng đó là định mệnh. Nhưng tôi lại tin vào thứ gọi là cơ hội. Cuộc sống luôn gửi đến chúng ta vô vàn những cơ hội, và nếu như luôn mở lòng, luôn sẵn sàng, rồi mỗi người sẽ tìm thấy con đường mà mình nên đi, những nơi mà mình nên đến. Tình yêu sẽ chỉ được tìm thấy khi chúng ta lựa chọn con đường cho riêng mình, chứ không phải đi theo lối mòn mà người khác chọn thay, hay mong đợi bạn sẽ đi. Đó chính là yếu tố cảm xúc mang tính cốt lõi của câu chuyện mà tôi muốn mọi người hiểu.” - Eirene chia sẻ.

Trước khi đến TP.HCM cho buổi họp báo ra mắt phim, nhà biên kịch Eirene Trần Donohue đã tổ chức một buổi chia sẻ, truyền cảm hứng cho gần 50 sinh viên đến từ những trường điện ảnh ở Hà Nội.

A TOURIST’S GUIDE TO LOVE được phát hành toàn cầu vào ngày 21 tháng 4, độc quyền trên Netflix. Bộ phim theo chân Amanda (Rachael Leigh Cook) - một chuyên viên du lịch sống tại Mỹ. Sau cuộc chia tay bất ngờ với người yêu lâu năm, cô quyết định tham gia vào một đề án bí mật, nhằm nghiên cứu ngành du lịch Việt Nam. Nhưng rồi chuyến hành trình đó lại đẩy cô vào chuyện tình lãng mạn với hướng dẫn viên du lịch của mình là Sinh (Scott Ly). Họ quyết định thay đổi hành trình đã được định sẵn của chuyến xe buýt để khám phá vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu theo cách hoàn toàn mới.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Steven Tsuchida, bộ phim chắt lọc những nét tinh túy nhất của Việt Nam và theo lời của nhà sản xuất kiêm ngôi sao Rachael Leigh Cook, cô muốn "gửi tặng Việt Nam một bức thư tình hấp dẫn bằng tất cả sự vinh quang, bằng cả trái tim và sự hài hước".

A TOURIST’S GUIDE TO LOVE được quay tại năm địa điểm mang tính biểu tượng của Việt Nam, giới thiệu những nét đẹp xuyên suốt đất nước với khán giả toàn cầu. Người xem sẽ được thưởng thức những khung cảnh quyến rũ về nhịp sống sôi động ở Thành phố Hồ Chí Minh, phong cảnh của Đà Nẵng, nét đẹp cổ kính của Hội An, thiên nhiên hùng vĩ ở Hà Giang và vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội, nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Tên phim: A Tourist’s Guide to Love

Biên kịch: Eirene Donohue

Dàn diễn viên: Rachael Leigh Cook (Love, Guaranteed, He’s All That), Scott Ly (Animal Kingdom, Criminal Minds), Trúc Trần (Làng Xóm Cha Cha Cha, Hẻm Cụt), NSƯT Lê Thiện (Thưa Mẹ Con Đi, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa)

Đạo diễn: Steven Tsuchida (Resort to Love, Dear White People, On My Block)

Nhà sản xuất (Producer): Rachael Leigh Cook, Jim Head cho Head First Productions

Giám đốc sản xuất (Executive Producer): Joel S. Rice và Lydia Storie cho Muse Entertainment

Đồng sản xuất (Co-Producer): Galen Fletcher cho Radius Squared Media Group

Điều phối sản xuất (Line Producer): Irene Trinh cho CreaTV

Tư vấn sản xuất người Việt (Vietnamese Consulting Producer): Dustin Nguyen

Netflix là dịch vụ giải trí hàng đầu thế giới, hiện đang sở hữu 222 triệu thuê bao trả phí tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ với các chương trình truyền hình, phim phóng sự, phim ảnh và game di động thuộc nhiều thể loại và ngôn ngữ. Thành viên có thể xem nội dung không giới hạn trên mọi thiết bị kết nối internet, bất kể thời gian và địa điểm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể bật, dừng và chọn tiếp tục theo dõi các nội dung họ yêu thích mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo hoặc các cam kết khác.