Bức tranh kinh tế quý III và 9 tháng năm 2025 có nhiều điểm sáng

(Ngày Nay) - Bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam trong quý III và 9 tháng năm 2025 vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực, thể hiện xu hướng quý sau tốt hơn quý trước.

Sáng 6/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2025. Điểm nhấn nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng GDP quý III/2025 đạt 8,23%, mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025, chỉ sau quý III/2022 (14,38%).

Tăng trưởng GDP ấn tượng, lan tỏa đều ở các khu vực

Theo báo cáo, GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục nằm trong nhóm tăng cao nhất 15 năm qua, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.

Trong quý III, 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng tích cực. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%, đóng góp 5,04% vào tăng trưởng chung; Công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%, đóng góp 46,41%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là “đầu tàu” khi tăng tới 9,98%; Dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 48,55%.

Cơ cấu tăng trưởng cho thấy động lực chính đến từ công nghiệp và dịch vụ, trong khi nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ ổn định của nền kinh tế, giúp đảm bảo an ninh lương thực và hỗ trợ xuất khẩu.

Xuất nhập khẩu là "trụ cột" quan trọng

Tính chung 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,0%; nhập khẩu tăng 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 112,8 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 134,4 tỷ USD.

Công nghiệp chế biến, chế tạo là “điểm sáng”

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng 10,0%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 10,2%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2020. Các doanh nghiệp đã chủ động đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu trước các thay đổi về chính sách thương mại toàn cầu. Cùng với đó, nhiều ngành trọng điểm như điện, khai khoáng, sản xuất hàng tiêu dùng tăng mạnh, góp phần duy trì đà phục hồi bền vững của khu vực công nghiệp.

Thương mại, du lịch và dịch vụ khởi sắc

Nhu cầu tiêu dùng, du lịch và dịch vụ tăng cao trong quý III/2025 cũng là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 9,5%, trong đó du lịch lữ hành tăng 20,5%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,8%.

Trong tháng 9, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,5 triệu lượt người, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ, niềm tin thị trường cải thiện

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 231.300, tăng 26,4% so với cùng kỳ 2024. Bình quân mỗi tháng có hơn 25.700 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Đây là tín hiệu rõ ràng về niềm tin kinh doanh được củng cố.

Đáng chú ý, trong ngành chế biến, chế tạo, 33,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình quý III tốt hơn quý II, và hơn 40% doanh nghiệp kỳ vọng quý IV sẽ tiếp tục cải thiện.

Đầu tư và việc làm tăng, kinh tế vĩ mô ổn định

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng đạt 2.701.000 tỷ đồng, tăng 11,6%, mức cao hơn hẳn cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài FDI thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua. Thị trường lao động cũng khởi sắc với 52,3 triệu người có việc làm, tăng 580.000 người so với cùng kỳ.

Mặt bằng lãi suất và tỷ giá ổn định, tín dụng tăng 13%, cho thấy chính sách điều hành linh hoạt, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo TS Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế quý III và 9 tháng năm 2025 cho thấy sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, với GDP quý III tăng cao, sản xuất công nghiệp khởi sắc, dịch vụ và tiêu dùng phục hồi, doanh nghiệp và đầu tư sôi động. Đây là cơ sở quan trọng để kỳ vọng tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm sáng trong khu vực về ổn định và năng lực phục hồi kinh tế.