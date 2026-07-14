Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Cả nước sẽ có 46 tuyến cao tốc, chiều dài hơn 10.100km

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Mạng lưới đường bộ cao tốc được Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cũng như tiến trình đầu tư trong thời gian tới đây sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết cấu giao thông.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 46 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10.106km.

Cụ thể, trục dọc Bắc-Nam gồm: tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đến Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, chiều dài khoảng 2.158km, quy mô từ 4 đến 12 làn xe; tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây từ phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đến xã Châu Thành, tỉnh An Giang, chiều dài khoảng 1.249km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Khu vực phía Bắc gồm 15 tuyến, chiều dài khoảng 2.842km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 14 tuyến, chiều dài khoảng 1.746km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe. Khu vực phía Nam gồm 10 tuyến, chiều dài khoảng 1.385km, quy mô từ 4 đến 10 làn xe.

Ngoài ra, quy hoạch Vành đai đô thị Hà Nội gồm 3 tuyến, chiều dài khoảng 427km (không bao gồm các đoạn đi trùng các tuyến cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. Vành đai đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 tuyến, chiều dài khoảng 299km, quy mô 8 làn xe.

Bên cạnh đó, quy hoạch cao tốc cũng bổ sung mới 5 tuyến gồm: Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La được chia làm 7 đoạn gồm: Tà Lùng-Đông Khê, Đông Khê-Thất Khê (đi trùng cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh), Lạng Sơn-Thái Nguyên, Thái Nguyên-Tuyên Quang, Tuyên Quang-Lào Cai, Lào Cai-Lai Châu (đi trùng cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và Lai Châu-Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Vành đai trung du phía Bắc được chia làm 3 đoạn với chiều dài khoảng 378km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La gồm: Lạng Sơn-Thái Nguyên, Thái Nguyên-Lào Cai và Lào Cai-Sơn La. Trong đó, đoạn Lạng Sơn-Thái Nguyên được đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Hà Tĩnh-Cầu Treo dài khoảng 85km được chia làm 2 đoạn gồm: Hà Tĩnh-đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh-Cầu Treo. Tuyến được quy hoạch quy mô 4-6 làn xe, đầu tư trước và sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Huế-A Lưới dài khoảng 45km được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, đầu tư sau năm 2030.

Tuyến cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa-Bu Prăng dài khoảng 141km được chia làm 2 đoạn gồm: Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa và Gia Nghĩa-Bu Prăng. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, trong đó đoạn Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa được xác định đầu tư trước và sau năm 2030, đoạn Gia Nghĩa-Bu Prăng đầu tư sau năm 2030.

Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư 7 tuyến/đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi-Gia Nghĩa dài 355km, quy mô 6 làn xe sẽ được đầu tư trước và sau năm 2030; Bảo Hà-Lai Châu dài 163km, quy mô 4 làn xe đầu tư trước năm 2030; Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long dài 140km, quy mô 6 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030; Vũng Áng-Cha Lo (dài 95km), Phú Yên-Đắk Lắk đoạn Phú Yên-Buôn Hồ (dài 120km), Nha Trang-Liên Khương (dài 98km), Thành phố Hồ Chí Minh-Vĩnh Long-Cần Thơ-Cà Mau (dài 283km) đều có quy mô 4 làn xe đầu tư trước và sau năm 2030.

PV
đường cao tốc quy hoạch cao tốc dự án cao tốc mạng lưới đường bộ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm
Văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm
(Ngày Nay) - Sau những bộ phim kinh dị chỉ để lại sức hút bề nổi, thể loại này tại Việt Nam đang dần mang sắc thái bản địa, khơi dậy trầm tích tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Đây là bước đi đầy tham vọng, dẫu còn nhiều thách thức, của một nền điện ảnh đang tìm kiếm tiếng nói riêng giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường tiêu thụ văn hóa toàn cầu.
Khi mạng xã hội trở thành "tòa án": Đừng để một nghi vấn biến thành bản án
Khi mạng xã hội trở thành "tòa án": Đừng để một nghi vấn biến thành bản án
(Ngày Nay) - Chỉ trong vài giờ sau khi tập 2 của chương trình Tinh Hà "Say Hi" lên sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ghép ca khúc "Xoay Vòng" với "Nerves" của DPR IAN. Từ một vài đoạn cắt ngắn, những tranh luận nhanh chóng leo thang thành các kết luận như "đạo nhạc", "copy beat", kéo theo làn sóng chỉ trích hướng về chương trình, producer và các nghệ sĩ tham gia.
Trụ sở Đài phát thanh TP.Dĩ An (cũ) từ lâu không được sử dụng.
Sắp xếp trụ sở công dôi dư - Bài 1: Những quỹ đất vàng “cửa đóng then cài”
(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/5/2026 của Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM  Trên thực tế ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều trụ sở công án ngữ ở các vị trí “đất vàng” rơi vào cảnh hoang vắng, cần sớm có phương án sử dụng hiệu quả.
Giải mã bí ẩn về sự tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Trái đất
Giải mã bí ẩn về sự tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Trái đất
(Ngày Nay) -Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Đại học Stanford dẫn đầu đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhất từ trước đến nay để giải thích vì sao một số sinh vật biển có thể sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái Đất, trong khi vô số loài khác biến mất vĩnh viễn. Kết quả nghiên cứu còn đưa ra lời cảnh báo về những tác động mà hiện tượng nóng lên của đại dương ngày nay có thể gây ra đối với sự sống dưới biển.