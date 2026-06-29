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Ca sĩ Phương Mỹ Chi được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến 2026

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Vừa qua, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 với tư cách đại biểu đương nhiên trên cơ sở danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024, đồng thời được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2026. 
Ca sĩ Phương Mỹ Chi được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến 2026

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cất vang “Made In Vietnam”, tiếp tục được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến 2026

Ngày 29/06/2026 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tham dự “Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2026 với tư cách đại biểu đương nhiên, trên cơ sở danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến 2026 ảnh 1

Bên cạnh đó, tại Đại hội năm nay, Phương Mỹ Chi đồng thời được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2026 theo quyết định của UBND Thành phố. Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc, không ngừng đổi mới sáng tạo nhưng vẫn kiên định với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ.

Không chỉ tham dự chương trình, nữ ca sĩ còn có cơ hội thể hiện ca khúc “Made In Vietnam” - Ca khúc do DTAP sáng tác và sản xuất. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật của Đại hội, tiết mục được trình diễn như một điểm kết nối với tinh thần chung về văn hóa và bản sắc Việt Nam, tạo nên sự đồng điệu với không khí tôn vinh các gương mặt trẻ tiêu biểu.

Chia sẻ về Đại hội, Phương Mỹ Chi cho biết: “Được tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 là niềm vinh dự rất lớn đối với Chi. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua mà còn là động lực để Chi tiếp tục cố gắng nhiều hơn trên hành trình làm nghệ thuật, gìn giữ những giá trị văn hóa, và truyền cảm hứng về những điều tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.”

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến 2026 ảnh 2

Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, công tác xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Việc được lựa chọn tham dự Đại hội và được đề xuất tuyên dương là minh chứng cho những đóng góp tích cực của Phương Mỹ Chi không chỉ với lĩnh vực nghệ thuật mà còn trong vai trò một công dân trẻ trách nhiệm, giàu tinh thần cống hiến, luôn nỗ lực tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến 2026 ảnh 3

Hành trình dài gìn giữ và kết nối với các giá trị truyền thống

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã theo đuổi định hướng gắn liền với các giá trị văn hóa và chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Từ những ngày đầu được công chúng biết đến qua dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ dần hình thành một hành trình âm nhạc riêng, trong đó yếu tố dân gian được duy trì như một nền tảng xuyên suốt song song với cách tiếp cận âm nhạc đương đại.

Dưới sự đồng hành của công ty VMAS cùng đội ngũ sáng tạo nghệ thuật, các sản phẩm gần đây của Phương Mỹ Chi tiếp tục mở rộng hướng tiếp cận này khi kết hợp giữa chất liệu dân gian và tư duy sản xuất hiện đại.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi được UBND TP. Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu Thanh niên Tiên tiến 2026 ảnh 4

Song song với hoạt động âm nhạc, Phương Mỹ Chi cũng tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn như Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80).

Trước đó, Phương Mỹ Chi đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” như một sự ghi nhận cho quá trình hoạt động nghệ thuật gắn với cộng đồng và những đóng góp trong các hoạt động dành cho giới trẻ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng ghi nhận dấu ấn qua nhiều giải thưởng trong nước như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards 2025, cùng thành tích quốc tế với Top 3 Sing!Asia, phản ánh sự ghi nhận từ khán giả và các đơn vị chuyên môn đối với quá trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Hành trình hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi không chỉ được định hình bởi các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn văn hóa, mà còn được ghi nhận qua nhiều hoạt động biểu diễn, giải thưởng và các danh hiệu dành cho thanh niên tiêu biểu. Đây cũng là nền tảng để nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi định hướng nghệ thuật gắn với bản sắc và giá trị cộng đồng trong thời gian tới.

Quỳnh Hoa
Phương Mỹ Chi Thanh niên Tiên tiến 2026

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