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TPHCM: xây dựng sân khấu thiếu nhi do chính thiếu nhi biểu diễn

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -Ngày 31/7, tại Nhà hát Kịch TPHCM (phường Bến Thành) đã diễn ra lễ bế giảng Lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường, trao chứng nhận cho 24 học viên thiếu nhi. Lớp do Nhà hát Kịch TPHCM (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) phối hợp Phòng Học sinh - Sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) tổ chức, mang đến sân chơi ý nghĩa cho các em nhỏ dịp Hè này.
Tiểu phẩm "Câu chuyện ba chú heo con" với diễn xuất hồn nhiên của các em nhỏ làm người xem thích thú.
Tiểu phẩm "Câu chuyện ba chú heo con" với diễn xuất hồn nhiên của các em nhỏ làm người xem thích thú.

Lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường được tổ chức từ ngày 16/6 đến 31/7, hoàn toàn miễn phí cho cho các em nhỏ từ 7 đến 15 tuổi có năng khiếu và yêu thích sân khấu kịch.

Theo ban tổ chức, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng đến phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho thế hệ trẻ. Đồng thời, thực hiện chỉ tiêu của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về việc phấn đấu thực hiện mỗi người dân TPHCM được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện miễn phí một loại hình nghệ thuật cơ bản.

TPHCM: xây dựng sân khấu thiếu nhi do chính thiếu nhi biểu diễn ảnh 1

Tiểu phẩm báo cáo "Huyền thoại Thánh Gióng".
TPHCM: xây dựng sân khấu thiếu nhi do chính thiếu nhi biểu diễn ảnh 2

Các em học viên thể hiện nhiều kỹ năng trong tiết mục báo cáo.

Lần đầu triển khai, sau vòng casting, Nhà hát Kịch TPHCM đã chọn được 24 em nhỏ tham gia lớp học. Trong 7 tuần, các em được trang bị các kỹ năng cơ bản trong nghệ thuật kịch nói, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bao gồm: kỹ thuật biểu diễn sân khấu cơ bản; kỹ năng tiếng nói sân khấu; kỹ năng hình thể và biểu cảm sân khấu; kỹ năng kể chuyện sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống trong diễn xuất; thực hành hóa trang nhân vật…

Đạo diễn Tuyết Mai (Nhà hát Kịch TPHCM), một trong các giảng viên đứng lớp, cho biết, nhìn các em biểu diễn trong 2 tiểu phẩm Câu chuyện 3 chú heo conHuyền thoại Thánh Gióng báo cáo kết khóa hôm nay, ít ai nghĩ rằng, trước đây, không ít bạn nhỏ vẫn còn e ngại, rụt rè, thậm chí còn bật khóc trong các tiết học. “Nhưng đến nay, dù thời gian học tập không nhiều, thậm chí như kỹ năng đưa âm nhạc vào diễn xuất cũng chỉ có một buổi tiếp xúc, mà các em đều đã thể hiện được hết các kỹ năng đã học trong bài báo cáo. Quan trọng hơn nữa là các em đều tin rằng mình có thể làm được điều mình muốn. Dĩ nhiên, không thể thiếu sự đồng hành và động viên của phụ huynh” – đạo diễn Tuyết Mai chia sẻ.

TPHCM: xây dựng sân khấu thiếu nhi do chính thiếu nhi biểu diễn ảnh 3

Các em nhỏ nhận chứng nhận hoàn thành Lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường.
TPHCM: xây dựng sân khấu thiếu nhi do chính thiếu nhi biểu diễn ảnh 4

Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM - ông Hà Quốc Cường trao chứng nhận cho em Trương Đăng Khôi (sinh năm 2019) - một trong những học viên nhỏ tuổi nhất.

Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó trưởng Phòng Học sinh - Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, tin rằng, sau khóa học này, các em sẽ nhận ra nhiều điều từ nghệ thuật sân khấu, như là cách lắng nghe – lắng nghe bạn diễn, lắng nghe chính mình – để thấu cảm – hiểu và chia sẻ với những thân phận, những câu chuyện không chỉ của riêng mình. Và hơn hết là tìm được sự dũng cảm – dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm đối diện với ánh mắt của rất đông khán giả, dũng cảm nhận ra sai sót để hoàn thiện hơn…

Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM, cho biết, Lớp kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường này cũng là định hướng của Nhà hát Kịch TPHCM trong việc hình thành lực lượng học sinh có kỹ năng biểu diễn cơ bản để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại trường học; đồng thời tạo nguồn lực cộng tác viên trẻ tham gia các chương trình biểu diễn thiếu nhi, sân khấu học đường và các hoạt động nghệ thuật phù hợp do đơn vị tổ chức trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang tính toán giải pháp để duy trì lớp học và tiếp tục đào tạo chuyên sâu cho các em có năng khiếu. Nhà hát Kịch TPHCM cũng đang trong lộ trình xây dựng một sân khấu thiếu nhi mà ở đó do chính thiếu nhi biểu diễn, thiếu nhi làm chủ” – ông Hà Quốc Cường cho biết.

Minh Khang
Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh Hà Quốc Cường Nguyễn Xuân Mai Nghị quyết số 71-NQ/TW Học đường Tuyết Mai Tiểu phẩm Thánh Gióng Năng khiếu Kịch nói

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