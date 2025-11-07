Phương Mỹ Chi - nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện trong danh sách những gương mặt kiến tạo thay đổi và truyền cảm tại châu Á của Tatler Most Influential 2025

(Ngày Nay) - Ngày 07/11/2025, Tatler Asia công bố danh sách Tatler Most Influential 2025, vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á. Trong đó, Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện tại danh sách Việt Nam.

Được biết, Tatler Most Influential là danh sách thường niên của Tatler Asia, nhằm tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, công nghệ, thời trang, hoạt động xã hội… Các gương mặt được lựa chọn không chỉ bởi thành tựu chuyên môn, mà còn bởi khả năng truyền cảm hứng và tạo tác động tích cực ở châu Á. Danh sách năm 2025 bao gồm 700 cá nhân nổi bật trên bảy quốc gia và vùng lãnh thổ (Hong Kong, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam).

Tại Việt Nam, Tatler vinh danh 72 gương mặt kiệt xuất là những doanh nhân của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, các nhà sáng tạo và người tiên phong đang góp phần định hình xu hướng, nâng tầm văn hóa và cộng đồng tại Việt Nam. Cùng lĩnh vực entertainment là những tên tuổi gạo cội như Diva Hồng Nhung, ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Trần Thu Hà, đạo diễn Victor Vũ, Đạo diễn Đặng Thái Huyền…

Sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi - nghệ sĩ gen Z duy nhất trong danh sách này là một dấu mốc khẳng định hành trình trưởng thành và sức lan toả đáng tự hào của nữ ca sĩ trẻ trên bản đồ văn hoá khu vực. Đồng thời là minh chứng cho hành trình bền bỉ và không ngừng đổi mới. Ở tuổi 22, cô đã định hình được màu sắc riêng, cân bằng giữa giá trị truyền thống và tinh thần đương đại, điều khiến Phương Mỹ Chi trở thành biểu tượng của một thế hệ nghệ sĩ Gen Z năng động, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng đến những giá trị tích cực.

Trên trang Tatler cho biết: “Những cá nhân kiệt xuất trong danh sách Tatler Most Influential không chỉ đơn thuần là người dẫn đầu các ngành công nghiệp, mà còn đang kiến tạo và định nghĩa lại thành công cũng như tầm ảnh hưởng cho cả một thế hệ mai sau. Để hoàn thành danh sách này, quá trình biên tập đã kéo dài nhiều tháng. Mỗi cá nhân được đánh giá thông qua một quy trình nghiêm ngặt, tập trung vào ba tiêu chí chính: những đóng góp có thể định lượng, thâm niên sự nghiệp, cùng với sức ảnh hưởng và tác động bền vững mà họ tạo ra trong lĩnh vực chuyên môn của mình.”

Hành trình nghệ thuật gắn liền với tình yêu và trách nhiệm với văn hóa dân tộc

Sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã chứng minh được sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật cũng như vị trí bền vững của cô trong dòng chảy âm nhạc văn hóa Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ biểu diễn, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định mình như một đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ: gắn bó với truyền thống, tự tin, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.

Sau màn tái debut với album Vũ Trụ Cò Bay vào năm 2023, Phương Mỹ Chi gây tiếng vang với hình ảnh mới mẻ, mang đậm tinh thần dân tộc trong những sản phẩm âm nhạc được làm mới một cách sáng tạo. Cô từng bước trở thành cầu nối vững chắc giữa các giá trị truyền thống và thế hệ trẻ hiện nay, một hành trình vừa can đảm vừa bền bỉ, thể hiện rõ tinh thần mà Tatler tìm kiếm.

Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, Phương Mỹ Chi liên tiếp được vinh danh với loạt danh hiệu uy tín: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần VIII, Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh 2024 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024. Những ghi nhận này không chỉ khẳng định tài năng và nỗ lực nghệ thuật, mà còn phản ánh rõ trách nhiệm văn hóa – xã hội mà Phương Mỹ Chi luôn kiên định theo đuổi trên con đường sự nghiệp.

Trên hành trình nghệ thuật năm 2025, Phương Mỹ Chi đã ghi dấu ấn nổi bật ở cả hai sân chơi âm nhạc lớn trong nước và quốc tế khi lần lượt giành ngôi Quán quân Em Xinh "Say Hi” mùa đầu tiên và Top 3 “Sing! Asia 2025”. Giá trị đáng trân trọng không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở hành trình nghệ thuật kiên định với tinh thần dân tộc, đồng thời mang đến làn gió mới cho những giá trị truyền thống.

Năm 2025 còn ghi lại dấu ấn đặc biệt khi Phương Mỹ Chi trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi được mời biểu diễn tại cả hai đại lễ cấp quốc gia: kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, đồng thời góp mặt trong lễ chiêu đãi trọng thể mừng 80 năm thống nhất đất nước cùng lãnh đạo cấp cao và đại biểu toàn quốc.

Ở tuổi 22, những gì Phương Mỹ Chi mang lại không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở sự bền bỉ, có chiều sâu. Đây là một hướng đi không dễ lựa chọn, nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi bằng tất cả sự kiên định và tình yêu với văn hóa Việt Nam. Chính vì lẽ đó, sự góp mặt của cô trong danh sách của Tatler Most Influential năm nay không chỉ là niềm vinh dự riêng, mà còn là dấu ấn đáng tự hào của những giá trị truyền thống trong thời đại hội nhập toàn cầu.