Từ người trình diễn đến người sáng tạo: Khi "Tinh Hà Say Hi" mở rộng vai trò của nghệ sĩ trẻ

(Ngày Nay) - Ngày 11/07, tập 2 Tinh Hà “Say Hi” chính thức đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1 với đại tiệc âm nhạc được đầu tư quy mô qua 6 set quay đậm chất điện ảnh. Đây cũng là chặng đua đầu tiên các Anh Trai phải trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tiết mục, từ phát triển âm nhạc, xây dựng concept, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu, tạo nên sáu màn trình diễn mang dấu ấn sáng tạo riêng.

Live Stage 1 của Tinh Hà "Say Hi" không chỉ đánh dấu vòng thi biểu diễn đầu tiên của 24 nghệ sĩ, mà còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong các chương trình âm nhạc hiện nay: nghệ sĩ trẻ ngày càng được đặt vào vị trí của những người đồng sáng tạo, thay vì chỉ là người thể hiện trên sân khấu.

Nếu ở nhiều chương trình thực tế, thí sinh chủ yếu tập trung luyện tập để trình diễn những tiết mục đã được ê-kíp chuẩn bị, thì tại Live Stage 1, các đội phải tham gia gần như toàn bộ quy trình sản xuất. Từ phát triển bản phối, viết lời, xây dựng concept, moodboard, storyboard cho đến thiết kế sân khấu hay biên đạo, mỗi tiết mục đều mang dấu ấn riêng của đội trưởng và các thành viên.

Sáu phần trình diễn vì thế không chỉ khác nhau về thể loại âm nhạc mà còn phản ánh những cách tiếp cận sáng tạo rất khác biệt.

Mở màn là Team HURRYKNG với Xoay Vòng. Thay vì lựa chọn màu sắc quen thuộc, đội quyết định thử sức với alternative rock để kể câu chuyện về một mối quan hệ không thể dứt ra. Không gian sân khấu xoay tròn cùng chuyển động liên tục của vũ công được sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ cho vòng lặp cảm xúc của nhân vật, cho thấy phần nhìn được xây dựng đồng hành với cấu trúc bài hát thay vì chỉ đóng vai trò minh họa.

Ở hướng ngược lại, Team CoolKid tiếp tục theo đuổi ballad nhưng lựa chọn kể chuyện bằng những lớp hình ảnh giàu tính điện ảnh. 50 Cuộc Gọi Nhỡ không đi theo cách kể trực diện mà giữ lại nút thắt đến cuối tiết mục, khi hình ảnh hoa bỉ ngạn xuất hiện như lời gợi mở về khoảng cách âm - dương giữa hai nhân vật. Quá trình sáng tác cũng ghi nhận sự kết hợp giữa CoolKid, Quang Hùng MasterD và CODY NAM VÕ, trong khi Jaysonlei đảm nhận phát triển moodboard cho toàn bộ tiết mục.

Không khí sôi động được mang đến bởi Team buitruonglinh với Dancin' My Way. Chất liệu disco kết hợp Afrobeat được đặt trong bối cảnh một quán bar, nơi bốn nhân vật với những góc nhìn khác nhau về tình yêu gặp gỡ. Đáng chú ý, vai trò sáng tạo được phân chia khá rõ giữa các thành viên: Sơn.K và HYO tham gia viết lời, còn Song Luân phát triển concept hình ảnh dựa trên kinh nghiệm thực hiện các dự án điện ảnh và MV.

Một trong những tiết mục thu hút nhiều sự chú ý là Im Đợi Người Anh Thương (IDNAT) của Team Wren Evans. Từ bản demo do nhóm tác giả thuộc KMR (SM Entertainment) thực hiện, Wren Evans cùng ê-kíp phối lại và Việt hóa thành phiên bản mới dành cho chương trình. Thay vì sử dụng lực lượng vũ công hỗ trợ, các thành viên trực tiếp đảm nhận toàn bộ phần trình diễn. Đây cũng là lần đầu IVAN thể hiện một ca khúc bằng tiếng Việt, trong khi quá trình chuẩn bị được tiết lộ kéo dài với cường độ tập luyện cao.

Nếu nhiều tiết mục lựa chọn kể chuyện tình yêu thì Team WEAN khai thác một chủ đề khác: sự cô đơn của người trẻ. Cô Đơn Anh Cũng Vui được xây dựng từ trải nghiệm của chính các thành viên, từ hành trình theo đuổi ước mơ, khoảng cách gia đình, những tổn thương trong sự nghiệp cho đến cảm giác khác biệt và từng bị bắt nạt. Cách đưa những câu chuyện cá nhân vào bài hát giúp tiết mục có thêm chiều sâu thay vì chỉ dừng ở phần trình diễn.

Khép lại Live Stage 1 là Team Dương Domic với Bad Night, thử nghiệm synth-pop trên nền một sân khấu giàu tính performance. Dương Domic trực tiếp đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, Pháp Kiều viết lời, Ali Hoàng Dương phát triển concept hình ảnh, còn DANG HONG HAI phụ trách các phần biên đạo. Việc phân công theo chuyên môn cho thấy mô hình làm việc gần với một ê-kíp sản xuất âm nhạc hơn là một nhóm thí sinh của gameshow.

Bên cạnh sáu tiết mục, Live Stage 1 còn hé lộ một thay đổi đáng chú ý trong cách vận hành chương trình. Lần đầu tiên, các đội ngồi lại để góp ý trực tiếp cho sản phẩm của nhau sau khi biểu diễn. Thay vì chỉ nhận đánh giá từ ban giám khảo, chính các nghệ sĩ trở thành người phản biện, chia sẻ quan điểm về âm nhạc, cách kể chuyện và dàn dựng. Điều này tạo thêm không gian trao đổi nghề nghiệp, đồng thời phản ánh tư duy cởi mở hơn trong môi trường sáng tạo.

Ở góc độ sản xuất, chương trình cũng mở rộng vai trò của khán giả. Cơ chế bình chọn trực tuyến cho phép người xem tác động đến hành trình của từng nghệ sĩ, trong đó thí sinh bị loại có số phiếu cao nhất sẽ có cơ hội trở lại đêm chung kết. Song song với đó là hệ thống điểm tích lũy cá nhân và thử thách thiết kế merchandise, khiến cuộc thi không chỉ xoay quanh một đêm biểu diễn mà kéo dài thành quá trình xây dựng hình ảnh và kết nối với người hâm mộ.

Sau hai tập phát sóng, có thể thấy điều chương trình hướng đến không chỉ là tạo ra những sân khấu giải trí, mà còn khuyến khích nghệ sĩ trẻ tham gia nhiều hơn vào quá trình hình thành tác phẩm. Khi ranh giới giữa ca sĩ, nhà sản xuất, biên đạo hay người phát triển ý tưởng ngày càng được xóa nhòa, Live Stage 1 cho thấy một thế hệ nghệ sĩ đang muốn khẳng định bản thân bằng năng lực sáng tạo tổng thể, thay vì chỉ bằng khả năng biểu diễn.