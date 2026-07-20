CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ": Giao hưởng kết nối Đàm Vĩnh Hưng, MCK và những bất ngờ trên sân khấu

(Ngày Nay) - Một dàn nhạc giao hưởng hơn 100 nghệ sĩ, những bản phối mới mang màu sắc kiếm hiệp phương Đông, MCK khuấy động khán phòng, Vũ Cát Tường khiến hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo, còn Đàm Vĩnh Hưng tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của đêm diễn.

Không thiếu những màn trình diễn được chờ đợi, nhưng điều khiến CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" trở nên đáng nhớ lại nằm ở những điều ít ai đoán trước: MCK đứng chung sân khấu với Đàm Vĩnh Hưng, hàng nghìn khán giả Gen Z đồng thanh hát nhạc của Mr. Đàm, hay cả khán phòng đồng loạt quỳ xuống trong phần trình diễn của The Flob. Những bất ngờ ấy khiến đêm diễn giao hưởng của CAM không chỉ dừng ở yếu tố dàn dựng, mà còn đến từ cách các thế hệ nghệ sĩ và khán giả gặp nhau trên cùng một sân khấu.

Lấy cảm hứng từ Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, CAM Gala đưa tinh thần kiếm hiệp phương Đông lên sân khấu bằng ngôn ngữ giao hưởng đương đại. Dàn nhạc CAM Philharmonic hơn 100 nghệ sĩ kết hợp cùng nhiều ca sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau, tạo nên những bản phối mới giữa giao hưởng và âm nhạc đại chúng.

Một trong những khoảnh khắc giàu tính hình ảnh nhất đêm diễn đến từ The Flob. Khi "Nhất bái Thiên Địa" vang lên, hàng nghìn khán giả đồng loạt quỳ xuống theo tinh thần của ca khúc, tạo nên khung cảnh hiếm thấy ở một concert giao hưởng.

Nếu The Flob mang đến sự lắng đọng, Vũ Cát Tường lại khiến cả khán phòng hòa giọng trong nhiều ca khúc quen thuộc. Đặc biệt, "Người như anh xứng đáng cô đơn" – bản hit gây tiếng vang sau Anh Trai Say Hi 2025 – gần như được hát vang từ đầu đến cuối.

Một trong những quyết định khiến khán giả tò mò nhất trước đêm diễn chính là việc CAM đưa Đàm Vĩnh Hưng vào lineup vốn gần như phủ kín bởi các nghệ sĩ trẻ như Vũ Cát Tường, MCK, The Flob, Marzuz hay Chillies. Trên mạng xã hội, phản ứng ban đầu phần nhiều mang màu sắc hài hước khi nhiều người tự hỏi liệu cái tên này có "lạc quẻ" trong một chương trình hướng tới khán giả trẻ.

Thực tế trên sân khấu lại cho thấy điều ngược lại.

Chia sẻ với Ngày Nay, BTC cho biết việc mời Đàm Vĩnh Hưng xuất phát từ mong muốn tạo ra những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, thử nghiệm những kết hợp tưởng chừng không liên quan nhưng vẫn có thể hòa quyện trong cùng một không gian âm nhạc. Trước đó, CAM cũng từng tạo dấu ấn khi mời Duy Mạnh hay đưa Hải Bột trở lại sân khấu trong các mùa gala trước. Ban tổ chức cho biết định hướng xuyên suốt của chương trình là liên tục tìm kiếm những trải nghiệm mới và mang đến sự đa dạng cho khán giả.

Và có lẽ bất ngờ lớn nhất không dành cho khán giả, mà dành cho chính nam ca sĩ.

Khoảng hơn 9 giờ tối, bầu không khí tại Cung Điền kinh Mỹ Đình chuyển trạng thái hoàn toàn. Khán giả đồng loạt hát theo gần như trọn vẹn các ca khúc của nam ca sĩ như "Lâu đài tình ái", "Anh say rồi", biến khán phòng thành một "vũ trường" đúng nghĩa. Ngay cả khu vực tác nghiệp của báo chí cũng không giấu được sự bất ngờ trước mức độ hưởng ứng mà Đàm Vĩnh Hưng nhận được. Điều thú vị là phần lớn những gương mặt phía dưới lại thuộc thế hệ Gen Z.

Trên sân khấu, Đàm Vĩnh Hưng liên tục bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến hàng nghìn khán giả trẻ hát theo mình. Nam ca sĩ dí dỏm rằng từng nghĩ chỉ có bố mẹ của các bạn trẻ nghe nhạc mình: "Có vẻ "visa nổi tiếng" của Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn hiệu lực."

Nếu trước đêm diễn, đây là "nước đi" tạo nhiều thảo luận trái chiều nhất của CAM thì sau đêm diễn, đó lại là một trong những quyết định được khen ngợi nhiều nhất.

Màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và MCK cũng đã mang đến một trong những điểm nhấn bất ngờ nhất đêm diễn. Hai nghệ sĩ cũng là những người chủ động rời sân khấu để xuống sát khu vực khán giả giao lưu, nhận về sự hưởng ứng cuồng nhiệt.

Bên cạnh đó, Marzuz, Tùng, Chillies... lần lượt mang tới những ca khúc quen thuộc với người hâm mộ. Ca sĩ Trang cũng tranh thủ hé lộ kế hoạch tổ chức concert trong thời gian tới.

Điều khiến CAM Gala năm nay khác biệt không chỉ nằm ở danh sách nghệ sĩ.

Một dàn nhạc giao hưởng vốn gắn với không gian hàn lâm được đặt giữa Cung Điền kinh Mỹ Đình, kết hợp cùng hệ thống pháo giấy, hiệu ứng sân khấu quy mô lớn, ánh sáng mang hơi hướng concert hiện đại và những nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ. Những chất liệu tưởng như đối lập lại được kết nối khá tự nhiên trong cùng một câu chuyện âm nhạc.

Nếu Đàm Vĩnh Hưng mang đến bất ngờ bởi sự cộng hưởng với khán giả trẻ, thì MCK tiếp tục thể hiện sức hút của một trong những rapper nổi bật nhất hiện nay. Phần kết hợp giữa MCK và Đàm Vĩnh Hưng trở thành một trong những màn trình diễn được nhắc đến nhiều sau đêm diễn. Hai nghệ sĩ chủ động xuống khu vực khán giả để giao lưu, biến khoảng cách giữa sân khấu và người xem gần như biến mất.

Theo ban tổ chức, đêm diễn Cam gala "Thiên Long Bát Bộ" tại Hà Nội thu hút khoảng 5.500 khán giả, trong khi hai đêm tại Hà Nội và TP.HCM dự kiến đón tổng khoảng 12.000 người xem. Phần lớn khán giả ở độ tuổi 18-25, nhưng sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến nhiều phụ huynh và khán giả lớn tuổi cùng đến chương trình, tạo nên bức tranh nhiều thế hệ trong cùng một không gian âm nhạc.

Điều thú vị nhất của CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" có lẽ không nằm ở việc đưa giao hưởng đến gần khán giả trẻ, mà ở cách chương trình khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ và người nghe gặp nhau trên cùng một sân khấu. Từ những bản phối giao hưởng, thế hệ rapper, ca sĩ indie đến ngôi sao đã có hàng chục năm hoạt động, tất cả đều góp phần tạo nên một đêm diễn nhiều bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự liền mạch trong câu chuyện mà CAM muốn kể.