MCK trở thành mảnh ghép cuối cùng trên sân khấu giao hưởng CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ"

(Ngày Nay) - Lấy cảm hứng từ tác phẩm kiếm hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung, CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" sẽ đưa tinh thần giang hồ phương Đông lên sân khấu bằng ngôn ngữ giao hưởng đương đại. Đêm 18/6, ban tổ chức đã công bố MCK là nghệ sĩ cuối cùng góp mặt, hoàn thiện đội hình biểu diễn của chương trình.

Theo thông tin từ ban tổ chức, CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" quy tụ dàn nhạc giao hưởng CAM Philharmonic với hơn 100 nghệ sĩ cùng nhiều gương mặt đại diện cho các dòng nhạc khác nhau như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Cát Tường, Chillies, marzuz, The Flob và MCK. Thông qua các bản phối được dàn dựng riêng, chương trình hướng tới sự kết hợp giữa âm nhạc hàn lâm và các màu sắc đương đại từ Pop, Rock, Indie, Rap đến Bolero.

Khác với việc tái hiện nguyên tác, CAM Gala lựa chọn khai thác tinh thần cốt lõi của "Thiên Long Bát Bộ": hành trình vượt qua giới hạn bản thân, theo đuổi lý tưởng và không ngừng hoàn thiện nội lực. Những giá trị quen thuộc của thế giới kiếm hiệp được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc, tạo nên cuộc đối thoại giữa văn hóa phương Đông và hình thức trình diễn đương đại.

Việc MCK xuất hiện trong đội hình nghệ sĩ được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Nam rapper là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ và sở hữu màu sắc âm nhạc riêng biệt. Sự góp mặt của anh hứa hẹn mang đến thêm một lát cắt mới trong bức tranh âm nhạc đa thể loại mà CAM Gala đang theo đuổi.

Được thành lập năm 2020, 8 The Theatre là tổ chức nghệ thuật độc lập với mục tiêu đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng trẻ. Trong những năm qua, các dự án thuộc hệ sinh thái CAM đã thực hiện nhiều chương trình kết hợp giao hưởng với âm nhạc đại chúng, thu hút hàng nghìn khán giả tại Hà Nội và TP.HCM.

CAM Gala "Thiên Long Bát Bộ" sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 19/7 và Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) ngày 8/8. Ban tổ chức dự kiến chương trình sẽ thu hút khoảng 12.000 khán giả trong hai đêm diễn.

Poster các nghệ sĩ tham gia chương trình: