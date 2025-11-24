Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 11: Team Vũ Cát Tường, B Ray và Negav khuấy động sân khấu Live Stage 4, Top 18 chính thức bước vào chung kết

Sự kết hợp bất ngờ giữa Afro hiện đại và ngũ cung trong tiết mục Trực giác của team Vũ Cát Tường

Team Vũ Cát Tường mang đến ca khúc Trực giác với hóa thân “năm thầy trò Tường Tăng”, trong đó Anh Trai Jey B - Bi Bát Ngáo, Anh Trai Mason Nguyễn - Bạch Mã Sơn, Anh Trai Thái Ngân - Sa Ngộ Nghĩnh, Anh Trai HUSTLANG Robber - Tôn Ngộ Hong và Vũ Cát Tường - Tường Tăng. Từ bản demo Bumbara Deep Down Low, đội trưởng phát triển tác phẩm theo hướng afro hiện đại kết hợp ngũ cung, đặt trọng tâm vào khả năng cảm thụ nghệ thuật bằng trực giác, yếu tố mà đội trưởng Vũ Cát Tường cho rằng đã dẫn dắt cả đội đi qua bốn vòng thi để chạm tới trái tim khán giả.

Màn trình diễn được dàn dựng như một nghi thức kết nối với thiên nhiên, mở màn bằng tiếng đàn tranh của khách mời Bí Đỏ. Không gian âm nhạc kết hợp nền afro hiện đại cùng đàn tranh, sáo, trống và guitar tạo nên sắc thái Á Đông, tựa như “tiếng gọi từ hư không”, thể hiện đúng ý niệm rằng trực giác chính là thanh âm xuất phát từ tự nhiên sâu thẳm. Các thành viên thể hiện nhiều loại nhạc cụ trên sân khấu, Anh Trai Jey B - Anh Trai HUSTLANG Robber - Anh Trai Mason Nguyễn chơi trống, đội trưởng Vũ Cát Tường và Anh Trai Thái Ngân lần lượt có màn solo xuất thần với sáo và guitar điện. Hai giọng trầm Anh Trai Mason Nguyễn và Anh Trai HUSTLANG Robber được đảm nhận phần giữ nhịp và nâng đỡ tổng thể vocal.

Khách mời Bí Đỏ bày tỏ sự trân trọng với chương trình, Anh Trai “Say Hi” 2025 tạo điều kiện cho mọi người thoải mái thể hiện khả năng nghệ thuật mà không bị giới hạn. Các thành viên cũng gửi lời tri ân đến đội trưởng Vũ Cát Tường vì đã được học hỏi rất nhiều trong quá trình làm việc nhóm: Anh Trai Mason Nguyễn nói về những bài học kiểm soát hơi thở và nhả chữ, Anh Trai Thái Ngân cảm ơn đội trưởng vì đã động viên mình, thúc đẩy anh có màn solo guitar trên sân khi Vũ Cát Tường vô tình xem được video Catch Me If You Can tại concert. Anh Trai HUSTLANG Robber xúc động dành lời cảm ơn người yêu, nguồn động lực giúp anh vượt qua những khó khăn của hành trình. MC Trấn Thành gọi đây là một “tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa”, ví von tiết mục như chuyến “Phiêu Lưu Ký” đưa khán giả theo chân năm nhân vật của team Vũ Cát Tường trong chuyến hành trình của Trực Giác - tiết mục kết hợp giữa cảm xúc, kỹ thuật trình diễn và chiều sâu nghệ sĩ tính.

Tiết mục Nỡ lòng đồng ý của team B Ray: Hành trình năm giai đoạn nỗi đau bằng ngôn ngữ sân khấu

Team Anh Trai B Ray mang đến ca khúc Nỡ lòng đồng ý với một sân khấu được thiết kế như “đại lộ của con tim tan vỡ”, nơi năm địa điểm lần lượt tượng trưng cho năm giai đoạn của nỗi đau: phủ nhận, phản kháng, mặc cả, dằn vặt và chấp nhận. Anh Trai B Ray chia sẻ ý tưởng xuất phát từ chính câu chuyện anh đã mang trong lòng suốt hơn một thập kỷ, khi bản thân từng “mắc kẹt” giữa những dằn vặt không thể gọi tên. Các thành viên lần lượt hóa thân thành những lát cắt cảm xúc riêng: Anh Trai Ryn Lee ở vai phủ nhận, từng mất nhiều tháng để làm quen với chia tay; Anh Trai Cody Nam Võ đại diện cho giận dữ - xuất phát từ sự khác biệt trong quan niệm sống khi yêu; Anh Trai Karik đảm nhận giai đoạn mặc cả; còn Anh Trai GILL là chấp nhận - người luôn xem mọi biến cố là món quà và học cách mở lòng trước những điều không thể kiểm soát.

Trên nền ballad giàu cảm xúc, phần trình diễn được triển khai như một mô hình trực quan của thuyết “năm giai đoạn tang thương”: chiếc ô tô, cột điện dưới cơn mưa, booth điện thoại, bức tường vỡ và trạm xe buýt tạo thành hành trình thị giác xuyên suốt. Anh Trai B Ray và Anh Trai Karik kết hợp đối đáp với nhau qua 16 câu rap; đội trưởng Anh Trai B Ray không ngừng thực hiện đam mê làm ca sĩ với phần lên highnote ở cuối bài. Phần lời viết thêm có sự tham gia của Anh Trai Captain Boy. Màn trình diễn khép lại bằng hình ảnh những mảnh giấy vỡ tung như sự giải phóng cuối cùng sau chuỗi cảm xúc dồn nén, bước đến giai đoạn chấp nhận mọi điều đã đi qua. Sau tiết mục, Anh Trai B Ray xúc động cảm ơn các thành viên vì đã giúp anh hoàn thiện bài hát. Trên sân khấu Anh Trai “Say Hi” 2025, nam rapper kể về người bạn thân thuở bé, người luôn che giấu vết thương bằng cách chăm sóc người khác và chính sự ra đi của cô đã khiến anh dành nhiều năm tự hỏi lý do. Anh thừa nhận bản thân từng tiêu cực, từng dằn vặt, nhưng âm nhạc giúp anh học cách chấp nhận và biến câu chuyện thành điều muốn “khoe lại” nếu một ngày có thể gặp lại người bạn đó. Những chia sẻ chân thành của các thành viên càng khiến câu chuyện tập thể trở nên sâu sắc: Anh Trai Karik nói về hành trình mất dần niềm tin và chỉ còn âm nhạc cùng gia đình giữ anh đứng vững; Anh Trai Ryn Lee xem việc được đứng trên sân khấu là bước tiến vượt qua rối loạn cảm xúc đeo bám suốt 20 năm; Anh Trai GILL nhìn lại những tổn thương mình gây ra và nhận ra mọi nỗi đau đều vô giá; Anh Trai Cody Nam Võ kể về quá trình trưởng thành trong những lời trách mắng và khoảnh khắc buộc bản thân phải đối diện với sai lầm.

Tất cả tạo nên một phần trình diễn mà mỗi câu hát, mỗi hình ảnh đều mang sức nặng của câu chuyện cá nhân, hòa quyện thành một hành trình cảm xúc thống nhất mà team Anh Trai B Ray muốn gửi gắm qua Nỡ Lòng Đồng Ý.

Tiết mục BOUNCE - Team Anh Trai Negav: Câu chuyện bứt phá của những nghệ sĩ trẻ và màn tái hiện buổi fansign tại Anh Trai “Say Hi” 2025

Team Anh Trai Negav trở lại sân khấu với ca khúc BOUNCE, thể loại trap cùng với tinh thần hiphop - streetwear nhưng sau đó là câu chuyện “tình yêu dành cho âm nhạc”. Ngay từ phần chia sẻ trước khi trình diễn, Anh Trai Negav cho biết quyết định táo bạo nhất của anh là để các vocalist tạm gác lại phần hát và chuyển sang rap, nhảy “tung nóc”, với phần lời do chính anh và Anh Trai Jaysonlei đảm nhận.

Từ cảm hứng của bản hit WALK từng được yêu mến tại Anh Trai “Say Hi” 2024, Anh Trai Negav muốn lần này “đi bộ thì đã đủ rồi, giờ phải nhảy vọt”, và từ JUMP, anh đổi tên tác phẩm thành BOUNCE - biểu tượng cho thời điểm bứt phá trong cuộc đời mỗi nghệ sĩ. Bài hát gợi nhắc về những ngày các thành viên còn chật vật như “những con cá nhỏ trong bể nước”, miệt mài bơi cho đến khi cơ hội, cuộc gọi của chương trình Anh Trai “Say Hi” xuất hiện. Sân khấu được dàn dựng như tái hiện lại buổi ra mắt và fansign đầu tiên của 30 Anh Trai “Say Hi” 2025. Ngay sau màn trình diễn bùng nổ, MC Trấn Thành nhận xét nhóm “không chỉ làm hay mà làm xuất sắc”, đồng thời đánh giá cao cách team Anh Trai Negav mang tinh thần hiphop hòa quyện với hơi thở thời trang. Anh Trai Jaysonlei khẳng định đây là quyết định táo bạo của đội trưởng, còn Anh Trai Negav chia sẻ rằng dòng trap vốn được các rapper quốc tế dùng để “đốt cháy sân khấu” và hiện đang trở lại mạnh mẽ, tạo nguồn cảm hứng lớn cho cả đội. Với mong muốn đưa dòng nhạc vốn chỉ phổ biến trong một cộng đồng nhỏ trở thành tâm điểm sân khấu lớn, họ đã chọn BOUNCE để trình diễn ở vòng thi này. Anh Trai Sơn.K xúc động khi ước mơ trở thành một trong 30 Anh Trai sau năm 2024 đã thành hiện thực; Anh Trai Jaysonlei xem đây là môi trường nghệ thuật lớn nhất và tự do nhất mình từng trải nghiệm; còn Anh Trai Hải Nam cho biết chương trình đã mang lại bước ngoặt sự nghiệp khi giúp anh được nhiều thương hiệu tìm đến. Anh Trai Negav bày tỏ bất ngờ trước tinh thần brotherhood của mùa 2025 - nơi tất cả dành cho nhau sự yêu thương thật sự.Với BOUNCE, team Anh Trai Negav không chỉ trình diễn một ca khúc trap sôi động mà còn tái hiện trọn vẹn hành trình vượt chật vật để chạm đến một bước nhảy mới, đúng tinh thần của những nghệ sĩ trẻ đang tìm đường bứt phá.

Khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc, Top 18 Anh Trai ‘Say Hi’ 2025 chính thức diện

Sau hai vòng thi đấu với 10 tiết mục bùng nổ, kết quả cuối cùng của Live Stage 4 đã được công bố. Vòng 1, hạng 1 thuộc về tiết mục Thức - team Vũ Cát Tường với 1053 phiếu, bám sát ngay phía sau là Cũng may là ế - team Anh Trai B Ray với 1025 phiếu. Vòng 2, team Vũ Cát Tường tiếp tục khẳng định phong độ khi Trực giác dẫn đầu với 1073 phiếu, chỉ hơn Ở đây ai cũng thương con - team Anh Trai CONGB đúng 10 phiếu (1063 phiếu). Kết quả chung cuộc, team Vũ Cát Tường xuất sắc giành chiến thắng với tổng 2126 phiếu, đồng thời tạo nên cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên trong chương trình có hai bài cùng giữ hạng 1, giúp toàn bộ thành viên trong team an toàn.

Đằng sau những màn trình diễn bùng nổ là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi các Anh Trai nói lời chia tay chương trình: Anh Trai Đỗ Nam Sơn, Anh Trai Dillan Hoàng Phan, Anh Trai Lohan, Anh Trai Phúc Du, Anh Trai RIO, Anh Trai Cody Nam Võ và Anh Trai Jaysonlei. Mỗi người đều để lại những chia sẻ chân thành, giúp khán giả hiểu rõ hơn về hành trình mà họ đã đi qua.

Anh Trai Đỗ Nam Sơn, từ chàng trai 17 tuổi bước vào chương trình bằng sự “kỳ diệu, anh đã nhìn lại hành trình Anh Trai “Say Hi” như cột mốc đáng nhớ nhất tuổi 18. Từ một người quen với môi trường rèn luyện khắc nghiệt, xem chiến thắng là tất cả, Nam Sơn học được giá trị của sự kết nối, của lòng chân thành, của brotherhood và xem đây là lần “ra mắt” đầu tiên của mình tại Việt Nam - một sinh nhật 18 tuyệt vời không thể quên. Anh Trai Dillan Hoàng Phan lại tự hào vì đã làm được những điều chưa từng nghĩ tới: làm nhạc, viết lời, hát ballad, lần đầu đứng solo; quan trọng hơn là vượt qua nỗi sợ giao tiếp và tìm được sự tự tin khi cảm nhận được tình yêu thương của 30 người anh em. Với Anh Trai Lohan, hành trình ở chương trình giúp cậu trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, dù chưa hoàn hảo nhưng đầy tiến bộ. Anh Trai Phúc Du xem Anh Trai “Say Hi” là nơi giúp mình đào sâu tiềm năng, thấu hiểu bản thân và học cách thăng hoa khi kết hợp với nghệ sĩ khác. Anh Trai RIO coi đây là cánh cửa đưa mình đến với âm nhạc một cách trọn vẹn: được hát, được đứng trên sân khấu, được gặp khán giả yêu thương mình. Anh Trai Cody Nam Võ tự hào khi hành trình này chứng minh giá trị của chính anh, cho anh sự công nhận, sự ấm áp và động lực để nói rằng: “Em tự hào khi được gọi là Anh Trai Cody Nam Võ ‘Say Hi’.” Còn với Anh Trai Jaysonlei, chương trình là nơi giúp anh thay đổi nhanh chưa từng thấy, học cách làm việc với bản thân, gắn kết với 29 con người đặc biệt mà nếu không có Anh Trai “Say Hi” 2025 thì có lẽ phải mất rất lâu anh mới gặp được những người anh em, những người tiền bối mà mình ngưỡng mộ. Và hơn hết, đây là bệ phóng cho một hành trình không bao giờ dừng lại.Khép lại vòng thi và những phút chia tay đầy xúc động, chương trình chính thức lộ diện Top 18 Anh Trai “Say Hi” 2025 bước vào chung kết gồm: Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai B Ray, Anh Trai Karik, Anh Trai BigDaddy, Anh Trai Negav, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai CONGB, Anh Trai GILL, Anh Trai HUSTLANG Robber, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai Thái Ngân, Anh Trai Vương Bình, Anh Trai Sơn.K, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Ryn Lee, Anh Trai Hải Nam, Anh Trai Jey B và Vũ Cát Tường. Live Stage 5: Kỳ nghỉ của 18 Anh Trai tại An Lâm Retreats, 4 đội trưởng lộ diện cùng đội hình chính thức tại chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025

Live Stage 5 mở ra với chủ đề “Brocation - Kỳ nghỉ đáng nhớ cùng anh em” tại An Lâm Retreats, nơi các Anh Trai “Say Hi” 2025 bước vào kỳ nghỉ mang đúng tinh thần gắn kết nhưng cũng không kém phần thử thách. Vòng thi cuối cùng này sẽ có 4 đội trưởng, trong đó có 3 đội trưởng đến từ nhóm ứng cử viên ranking cao nhất các tuần gồm: Vũ Cát Tường, Anh Trai Negav, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Karik, Anh Trai Ngô Kiến Huy và Anh Trai Sơn.K. Các Anh Trai được quyền bình chọn để chọn ra 3 đội trưởng, và kết quả gọi tên Anh Trai Karik (7 bình chọn), Anh Trai Sơn.K (6 bình chọn) và Vũ Cát Tường (7 bình chọn).Luật thi đấu của Live Stage 5 yêu cầu mỗi đội thực hiện 1 bài nhóm và mỗi Anh Trai là 1 bài solo. Mở màn là game Uyên ương hồ Vịt Mộng, nơi mỗi chiếc tag trên những chú vịt tạo ra “cặp uyên ương” nhưng đằng sau là “đối thủ”, buộc các Anh Trai phải loại nhau để giành quyền chọn đội trưởng. Các cặp đấu lần lượt là Anh Trai Mason - Anh Trai CONGB, Anh Trai B Ray - Anh Trai OgeNus, Anh Trai BigDaddy - Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai GILL - Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Hải Nam - Anh Trai Vương Bình, Anh Trai Jey B - Anh Trai Thái Ngân và Anh Trai HUSTLANG Robber - Anh Trai Negav, trong khi Anh Trai Ryn Lee giữ tag đặc biệt và được đưa thẳng ra đảo hoang.

Tiếp theo là trò chơi Ném, Né, diễn ra theo đúng thứ tự cặp đấu trước đó. Những cái tên chiến thắng gồm Anh Trai CONGB, Anh Trai OgeNus, Anh Trai BigDaddy, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Hải Nam, Anh Trai Jey B và Anh Trai HUSTLANG Robber, trong khi Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai B Ray, Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai GILL, Anh Trai Vương Bình, Anh Trai Thái Ngân và Anh Trai Negav phải ra đảo hoang - nơi một đội trưởng thứ tư sẽ xuất hiện.

Lượt lập đội đầu tiên với, game The Call được dành riêng cho những Anh Trai thắng game trước đó. Họ phải đoán đội trưởng mình muốn về thông qua thông tin ranking trên ba chiếc điện thoại, giành quyền gọi đội trưởng bằng cách chơi rung chuông vàng. Kết quả, Anh Trai CONGB và Anh Trai BigDaddy về đội Anh Trai Sơn.K, Anh Trai buitruonglinh và Anh Trai Hải Nam về đội Anh Trai Karik, còn Anh Trai Jey B, Anh Trai OgeNus và Anh Trai HUSTLANG Robber cùng phải ra đảo hoang.

Ở đảo, tất cả Anh Trai bỏ phiếu chọn chúa đảo - vị trí đội trưởng thứ tư và kết quả gọi tên Anh Trai B Ray, người được trao đặc quyền chọn một thành viên mà không được quyền từ chối. Anh đã chọn Anh Trai Negav, mở đầu cho đội hình vòng này. Các đội trưởng pha màu nước để xác định số thành viên, đội Vũ Cát Tường và Anh Trai Karik nhận 5 thành viên, trong khi đội Anh Trai Sơn.K và Anh Trai B Ray có 4 thành viên.

Đợt lập đội thứ hai - “Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa”, các thành viên ngồi cố định còn đội trưởng phải giành người bằng cách chọn và ngồi vào người mà họ muốn chiêu mộ. Nếu hai đội trưởng chọn cùng một người, họ phải tranh giành, trong khi thành viên được quyền từ chối. Kết quả lượt này, Anh Trai B Ray chọn Anh Trai GILL, Anh Trai Karik chọn Anh Trai Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường chọn Anh Trai Thái Ngân, còn Anh Trai Sơn.K chọn Anh Trai Mason Nguyễn, hoàn tất đội hình Live Stage 5.

Bốn đội chính thức lộ diện: Đội Anh Trai Sơn.K gồm Anh Trai BigDaddy, Anh Trai CONGB, Anh TraiMason Nguyễn; Đội Anh Trai Karik với Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Hải Nam, Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai OgeNus; Đội Vũ Cát Tường cùng Anh Trai Thái Ngân, Anh Trai HUSTLANG Robber, Anh Trai Ryn Lee, Anh Trai Jey B; Đội Anh Trai B Ray: Anh Trai Negav, Anh Trai GILL, Anh Trai Vương Bình. Bước vào phần chọn bài hát cho Live Stage 5, bốn đội tiếp tục đối đầu qua chuỗi thử thách đầy chiến thuật, trong đó mỗi đội sở hữu 1.000 điểm để tự tính toán phân bổ vào từng trò chơi nhằm giành quyền lựa chọn ca khúc demo gồm Đắm chìm, Ngất ngây, Ai là người anh thương (Mew Amazing) và Đoán xem. Trò chơi đầu tiên Tắc kè ẩn thân, cuộc đấu tâm lý nơi chỉ sáu người biết từ khóa bí mật và hai “tắc kè” phải vừa đoán từ, vừa che giấu thân phận trong bốn lượt biểu quyết liên tiếp. Với sự bình tĩnh và khả năng đọc tình huống sắc bén, Anh Trai Negav đã trở thành người chiến thắng, mang về 250 điểm cho đội Anh Trai B Ray và tạo lợi thế đầu tiên trong hành trình tranh bài hát.

Ở trò chơi thứ hai - Áo có size, người có số, nơi các đội phải dựa vào chiến thuật phân vị trí và phản xạ nhanh để xé được nhiều số nhất từ những người mẫu. Ở lượt đầu, đội Anh Trai Sơn.K đánh bại đội Anh Trai B Ray để đem về 300 điểm, trong khi ở lượt thứ hai, đội Anh Trai Karik vượt qua đội Vũ Cát Tường và bổ sung 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Đến trò chơi thứ ba - Chuột xúc thóc nhà em, bốn đội được chia thành 2 lượt phải đối đầu trực diện qua các vòng mèo - chuột liên tục. Sau mỗi lượt chơi, đội nào chiếm được nhiều chỗ của đối phương hơn sẽ giành chiến thắng. Hai đội thắng tranh nhất, nhì; hai đội thua tranh ba tư. Thứ tự được cộng điểm lần lượt, đội hạng 1 - 100% số điểm đặt cược; hạng 2 - 75%; hạng 3 - 50%; hạng 4 - 25%. Sau những pha “đuổi - trốn” đầy kịch tính, đội Anh Trai Karik xuất sắc giành hạng 1 cùng 800 điểm, đội Anh Trai Sơn.K về nhì với 225 điểm, đội Anh Trai B Ray xếp thứ ba với 125 điểm, và đội Vũ Cát Tường đứng thứ tư cùng 75 điểm. Tổng điểm từ ba trò chơi nhanh chóng định đoạt thứ tự ưu tiên chọn bài hát cho Live Stage.

Kết quả, đội Anh Trai Karik chọn ca khúc Đoán xem; Đội Anh Trai B Ray tiếp nối với Ai là người anh thương; Đội Vũ Cát Tường lựa chọn Đắm chìm; Cuối cùng, đội Anh Trai Sơn.K chọn Ngất ngây.

