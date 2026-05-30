Đàm Vĩnh Hưng “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim” với trẻ em khiếm thính

(Ngày Nay) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia dự án “Lặng” vừa có chương trình giao lưu - biểu diễn nghệ thuật với thông điệp “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim” để ủng hộ trẻ em khiếm thính nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Ít ai ngờ Lặng là một dự án - bài tập kết thúc học phần môn Tổ chức sự kiện của sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.3 (Đại học Văn hóa TPHCM). Chiều 29/5, tập thể dự án Lặng đã đến trường chuyên biệt Hy Vọng - dành cho trẻ em khiếm thính (phường Bình Phú, TPHCM) để trao tặng cây xanh, tranh vẽ và 28 phần quà khuyến học như một sự động viên các em khiếm thính tự tin hòa nhập cộng đồng.

Lặng đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc biệt, kết nối yêu thương và xóa nhòa mọi rào cản về âm thanh đối với cộng đồng người khiếm thính. Chuỗi hoạt động này được mở đầu bằng sân chơi cho các em nhỏ đến từ trường chuyên biệt Hy Vọng.

Tại trường Hy Vọng, với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.3, các em đã tham gia vào các hoạt động tương tác sáng tạo như trang trí cánh hoa, xếp hình, làm vòng tay và tạo tranh vân tay.

Trọng tâm của dự án Lặng là đêm diễn văn nghệ với sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hoa hậu Đinh Thị Hoa (Đại sứ du lịch Việt Nam 2024), nghệ sĩ Lan Mập, Hoàng Mèo, Th.S Hoàng Nhung...

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng các sinh viên và trẻ em trường Hy Vọng mở màn chương trình bằng một không gian sân khấu “đen” nhưng rực rỡ sắc màu. Xuyên suốt buổi diễn là câu chuyện đầy nghị lực của cô bé Hướng Dương – người đã vượt qua biến cố bị điếc vĩnh viễn để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại, ngôn ngữ ký hiệu, âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và cảm xúc sân khấu tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay âm thanh dường như được xóa nhòa bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.