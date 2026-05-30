Đàm Vĩnh Hưng “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim” với trẻ em khiếm thính

Tuyết Ngọc In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ tham gia dự án “Lặng” vừa có chương trình giao lưu - biểu diễn nghệ thuật với thông điệp “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim” để ủng hộ trẻ em khiếm thính nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại đêm diễn văn nghệ "Lặng"
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại đêm diễn văn nghệ "Lặng"

Ít ai ngờ Lặng là một dự án - bài tập kết thúc học phần môn Tổ chức sự kiện của sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.3 (Đại học Văn hóa TPHCM). Chiều 29/5, tập thể dự án Lặng đã đến trường chuyên biệt Hy Vọng - dành cho trẻ em khiếm thính (phường Bình Phú, TPHCM) để trao tặng cây xanh, tranh vẽ và 28 phần quà khuyến học như một sự động viên các em khiếm thính tự tin hòa nhập cộng đồng.

Lặng đã mang đến một không gian nghệ thuật đặc biệt, kết nối yêu thương và xóa nhòa mọi rào cản về âm thanh đối với cộng đồng người khiếm thính. Chuỗi hoạt động này được mở đầu bằng sân chơi cho các em nhỏ đến từ trường chuyên biệt Hy Vọng.

Đàm Vĩnh Hưng “Nghe bằng mắt, chạm bằng tim” với trẻ em khiếm thính ảnh 1

Tập thể dự án "Lặng" đã tặng cây xanh, tranh vẽ và quà khuyến học cho trường chuyên biệt Hy Vọng chiều 29/5

Tại trường Hy Vọng, với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.3, các em đã tham gia vào các hoạt động tương tác sáng tạo như trang trí cánh hoa, xếp hình, làm vòng tay và tạo tranh vân tay.

Trọng tâm của dự án Lặng là đêm diễn văn nghệ với sự góp mặt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hoa hậu Đinh Thị Hoa (Đại sứ du lịch Việt Nam 2024), nghệ sĩ Lan Mập, Hoàng Mèo, Th.S Hoàng Nhung...

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng các sinh viên và trẻ em trường Hy Vọng mở màn chương trình bằng một không gian sân khấu “đen” nhưng rực rỡ sắc màu. Xuyên suốt buổi diễn là câu chuyện đầy nghị lực của cô bé Hướng Dương – người đã vượt qua biến cố bị điếc vĩnh viễn để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chương trình có sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn đương đại, ngôn ngữ ký hiệu, âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng và cảm xúc sân khấu tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay âm thanh dường như được xóa nhòa bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Tuyết Ngọc
Đàm Vĩnh Hưng trường chuyên biệt hy Vọng dự án Lặng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.
Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola
Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp CHDC Congo chống Ebola
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
Ban hành Kiến trúc nền tảng hợp đồng lao động điện tử
Ban hành Kiến trúc nền tảng hợp đồng lao động điện tử
(Ngày Nay) - Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử được xây dựng theo Kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng, với 5 lớp chính. Đồng thời, Nền tảng tích hợp với các hệ thống nằm trong Trung tâm Dữ liệu quốc gia thông qua Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội bộ của cơ quan này.
Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều nghiên cứu, tham luận có giá trị tại Hội thảo Di sản và chuyển đổi số: Thách thức và cơ hội.
Số hóa di sản cho công nghiệp văn hóa: Không thể thiếu dữ liệu chuẩn hóa
(Ngày Nay) - Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để bảo tồn, lan tỏa và khai thác di sản văn hóa bằng những phương thức mới. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu thiếu hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và cơ chế quản trị hiệu quả, quá trình số hóa có thể khiến di sản bị phân mảnh, suy giảm tính xác thực và khó phát huy giá trị trong phát triển công nghiệp văn hóa.
Ảnh minh họa
World Cup 2026: Mỹ điều tra FIFA vì giá vé quá cao
(Ngày Nay) -Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về các hoạt động bán vé của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong bối cảnh ngày càng gia tăng chỉ trích về giá vé quá cao và thiếu minh bạch tại World Cup 2026.